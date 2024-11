Ce village français est le plus charmant du monde selon ce célèbre guide américain

Le plus beau village du monde se trouve en France, selon un guide américain. C'est une cité blanche hors du temps.

Le prestigieux magazine américain de voyage Travel + Leisure propose chaque année un véritable tour du monde en réalisant un classement des plus beaux villages. Surprise cette année, dans sa sélection des 23 villages les plus populaires au monde où se mêlent village hollandais ou canadiens avec des villages italiens ou grecs, c'est un village français qui a conquis le cœur des journalistes du magazine américain Travel + Leisure.

Il est déjà classé parmi les plus beaux villages de France. Perché au sommet de la Provence, sur son rocher à 300 mètres d'altitude, il offre au visiteur un panorama exceptionnel sur la vallée et la montagne du Luberon, dans un décor de rêve avec ses maisons en pierres blanches, ses ruelles pavées, son église massive hors du temps et son imposant château fort du Moyen Âge. Parmi ses visiteurs, de nombreux artistes ont succombé à son charme, comme Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ou encore le peintre flamand Pol Mara qui y a vécu et dont le musée d'art contemporain du château lui rend hommage.

Accroché aux flancs du plateau de Vaucluse au cœur de 4 800 hectares de nature, ce village champêtre de 1 670 habitants dévoile un patrimoine historique remarquable rendu célèbre par son architecture en pierres sèches. A à peine 4 kilomètres de là, c'est un autre village, celui des Bories, qui ravira les amateurs d'archéologie avec ses cabanes en pierre sèche datant des XVIIe et XVIIIe siècles, parfaitement conservées.

Autre incontournable à visiter lors de votre visite à Gordes, l'abbaye de Senanque fondée par des moines cisterciens, que l'on reconnaît bien par son paysage de carte postale baigné dans les champs de lavandes. Situé à à peine quelques minutes de Gordes, c'est un véritable lieu de méditation et de contemplation. Enfin, le village provençal offre un point de vue plus que renversant depuis son rocher Bel Air. C'est le spot phare de toute la région ! Il n'y a pas à dire : il y a de nombreuses choses à voir en passant par ce petit village perché.

Dans le classement de Travel + Leisure, Gordes arrive en tête devant de sérieux concurrents, comme Shirakawa-gō au Japon en deuxième position et Giethoorn au Pays-Bas sur la 3e marche du podium. S'en suivent Stephantsminda en Géorgie et Oia en Grèce. L'Italie est loin derrière, avec Portofino et ses maisons blanches à la 10e place.

Ce village provençal situé à moins d'une heure de Marseille est l'incarnation ultime du charme provençal, proposant une splendide échappée bucolique en France dont vous vous souviendrez longtemps. C'est dans ce décor pittoresque, haut lieu de la pierre, que se produisent chaque année des artistes de renom aux mois de juillet et d'août lors du Festival des soirées d'été.