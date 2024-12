C'est un village de Haute-Savoie que vous devez voir au moins une fois dans votre vie

Surnommé la "Perle du lac Léman", ce village de Haute-Savoie est une pépite à visiter absolument.

La Haute-Savoie est connue pour être un véritable paradis pour les amoureux des lacs. Elle regorge aussi de joyaux d'histoire qui semblent figés dans le temps, proposant un voyage hors du commun. Vous êtes à la recherche d'une escapade mémorable dans la région ? Embarquez avec nous dans un des plus beaux villages de l'Hexagone.

Château, ruelles pavées, remparts et jardin fleuri... Bienvenue dans le seul village de Haute-Savoie classé parmi les "Plus beaux villages de France". Cet ancien village de pêcheurs et ancienne forteresse au XIVe siècle propose non seulement une vue irrésistible sur le lac Léman mais également une architecture médiévale et un jardin fleuri unique qui a gardé de beaux restes de son passé.

Yvoire, que l'on surnomme la "perle du Léman" a pour atout majeur de combiner un patrimoine médiéval charmant à la dolce vita d'une cité lacustre. Situés tout près de la Suisse, à 40 minutes d'Évian-les-Bains et à 45 minutes de Genève en voiture, ses trésors se dévoilent au fil d'une balade à la demi-journée. On pénètre par l'une de ses portes fortifiées, la porte Rovorée, qui fut construite par le comte de Savoie Amédée V et a depuis été classée "Monument Historique". Au fil de ses ruelles tortueuses, on découvre de magnifiques maisons de pierre à balcons de bois ornées de glycines et géraniums. On ne manquera pas la place du Thay et son pressoir, qui faisait autrefois office de point central du village. De là, on admire l'église Saint Pancrace et son joli clocher à bulbe très caractéristique.

On passe ensuite voir l'ancien petit port de pêche, authentique et historique, qui offre des vues panoramiques à couper le souffle sur le lac Léman et les montagnes environnantes. Puis on rejoint le château, dont il ne reste que le donjon et le mur d'enceinte. De là, on descendra au Grand Port. Aménagé à la fin du XIXe siècle, il permet de prendre le large avec le bateau à vapeur "Belle Époque". En hiver, la fameuse "bise noire" gèle les rives d'Yvoire qui se couvrent alors de glace, un régal pour les photographes et vidéastes amateurs.

En empruntant la Grande Rue, artère principale du petit bourg animée par de nombreuses petites boutiques, on accède au Jardin des 5 Sens, un incontournable classé "Jardin remarquable" par le Ministère de la Culture. Aménagé en labyrinthe végétal dans un des potagers du château, il invite le visiteur, petit ou grand, à découvrir un monde reposant et coloré fait de parfums, de couleurs, de goûts et de textures tous plus étonnants les uns que les autres, tout en s'inspirant de l'art des jardins médiévaux. On y croise bon nombre d'espèces de fleurs et plantes, ainsi que des arbres, le tout agrémenté généralement de petits bassins et statues.

Toutes les merveilles de ce village exceptionnel de Haute-Savoie n'attendent plus que vous. Atmosphère paisible et romantique garanties au cours de votre séjour hivernal... Foncez-y !