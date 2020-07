Village préféré des Français 2020 : gagnant et liste du classement dévoilés ce soir

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - Qui de Batz-sur-Mer, Giverny, Pierrefonds ou encore Pont-Aven remportera le titre de l'édition 2020 ? Verdict dans l'émission présentée ce mercredi 1er juillet par Stéphane Bern sur France 3.

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 18h04] Ce mercredi 1er juillet 2020 à 21h05 sur France 3, le présentateur Stéphane Bern présidera l'émission "Le village préféré des Français" et prononcera le nom du village lauréat du titre. Jusqu'à présent, les régions de France qui ont le plus remporté ce titre très convoité sont la Bretagne (avec Ploumanac'h et Rochefort-en-Terre respectivement victorieux en 2015 et 2016), l'Occitanie (avec Cirq-Lapopie en 2012 et Cordes-sur-Ciel en 2014) et Grand Est (avec Eguisheim primé en 2013 et Kaysersberg en 2017). En revanche, le Centre et l'Île-de-France font partie des régions pour lesquelles les téléspectateurs votent le moins chaque année.

14 villages de France métropolitaine et d'Outre-Mer ont été sélectionnés pour représenter le charme des régions françaises. Lequel des 14 villages présentés ci-dessous succédera à la commune normande de Saint-Vaast-la-Hougue, qui a décroché le titre de Village préféré des Français 2019 ?

Ces villages ont été soumis aux votes du public du 27 février au 19 mars 2020, par téléphone ou en ligne. Dès ce mercredi soir, il sera possible de découvrir le village gagnant, et le tournage effectué par Stéphane Bern sur place.

14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) sont en compétition pour cette 9e édition du programme "Village préféré des Français" diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern. Découvrez-les dans la liste ci-dessous :

Batz-sur-Mer (Pays de la Loire)

(Pays de la Loire) Giverny (Normandie)

(Normandie) Chablis (Bourgogne-Franche-Comté)

(Bourgogne-Franche-Comté) Cargèse (Corse)

(Corse) Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Pont-Aven (Bretagne)

(Bretagne) Trôo (Centre-Val de Loire)

(Centre-Val de Loire) Hunspach (Grand-Est)

(Grand-Est) Pierrefonds (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Montfort-l'Amaury (Île-de-France)

(Île-de-France) Les Anses-d'Arlet (Martinique)

(Martinique) Aubeterre-sur-Dronne (Nouvelle-Aquitaine)

(Nouvelle-Aquitaine) Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie)

(Occitanie) Ménerbes (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Stéphane Bern, présentateur du "Village préféré des Français", a confié à Paris Match que cette émission, qui montre "la beauté de la France", lui faisait du bien. Et elle fait du bien aussi aux villageois. En effet, l'exposition médiatique dont font l'objet les villages candidats a des retombées certaines en termes de fréquentation touristique. "La vraie richesse de ces territoires ce sont aussi les gens qui y vivent et qui y travaillent. On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales" a souligné Stéphane Bern. Chaque été suivant la diffusion de l'émission, la hausse de fréquentation est nette pour chaque village, même pour ceux qui se retrouvent en fin de classement.

Le gagnant de l'édition 2020 du Village préféré des Français sera annoncé mercredi 1er juillet 2020 depuis le village lauréat de l'émission 2019 : Saint-Vaast-la-Hougue, situé dans le département de la Manche, qui ne comptant pas plus de 1 700 habitants.

La commune est situé dans le Val-de-Saire, tout au bout de la presqu'île du Cotentin. Elle abrite quelques bateaux traditionnels normands, de pittoresques ruelles étroites, et un sympathique chemin vers le phare. Une reconnaissance méritée pour ce petit village dont les deux tours d'observation, construites par Vauban, sont déjà inscrites au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. Découvrez Saint-Vaast-la-Hougue dans notre diaporama ci-dessous :

Les votes étaient ouverts jusqu'au 19 mars 2020, date de l'élection du "Village préféré des Français". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245, en tapant le numéro du village (de 1 à 14) ou encore, via la page du jeu-concours sur internet. Le vote est uniquement rendu public au cours de la 8e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3.