Plus belle gare de France : Saint-Brieuc ou Metz vainqueur ?

PLUS BELLE GARE DE FRANCE - La 3e édition du concours Battle & Gares lancé par la SNCF touche à sa fin. Ce mercredi 20 janvier 2021, le vote des internautes aura désigné son vainqueur entre les deux gares finalistes de Saint-Brieuc et Metz. Qu'ont-elles de si particulier ?

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 17h25] La bataille est serrée sur la page Facebook Gares & Connexions de la SNCF, qui a organisé pour la 3e année consécutive le championnat de la plus belle gare de France, qui opposait 32 gares de l'Hexagone. Alors que les gares de Metz (Moselle) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) sont finalistes, la bataille est très serrée avant le verdict qui sera rendu ce mercredi 20 janvier 2021 à 11 heures. Plus de 100 000 votes ont été effectués par les internautes, débutés lundi à 11 heures... Ce midi, l'écart n'était que d'une cinquantaine de voix...

Prêts pour l'ultime face à face ?

Qui de @VilledeStBrieuc ou de @MairiedeMetz accèdera au titre de #PlusBelleGare2020 ?

Vous avez 48h pour voter pour la finale

Après près de 3 mois de compétition, le concours "Battle & Gares" de la SNCF touche à sa fin avec la grande finale qui s'apprête à désigner qui de Saint-Brieuc ou de Metz a la plus belle gare de France. Un véritable duel entre l'Est et l'Ouest de la France a commencé depuis le début de la finale ce lundi. Verdict ce mercredi 20 janvier 2021 à 11 heures.

La gare de Saint-Brieuc, située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne a été qualifiée en finale après avoir éliminé la gare de Limoges en demi-finale. Elle peut compter sur le soutien des Bretons, extrêmement mobilisés !

Imaginée par l'architecte Jules Touzard et inaugurée en 1863 par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, la gare de Saint-Brieuc mélange les styles architecturaux art-déco, art nouveau et régionaliste. Son dôme est monumental, d'une hauteur de 26 mètres, et sa façade de 110 mètres de long affiche les armes sculptées de la ville et celles de la Bretagne. La gare de Saint-Brieuc apparaît dans les scènes de deux films : La Bataille du rail, de René Clément (1946) et Non ma fille, tu n'iras pas danser, de Christophe Honoré (2008). La LGV Bretagne-Pays de la Loire dessert depuis 2017 Saint-Brieuc, permettant de relier Paris en seulement 2h10.

La gare de Metz, située dans le département de la Moselle, en région Grand Est, est la tenante du titre, élue plus belle gare de France au cours des deux précédentes éditions. La gare de Metz est arrivée en finale après avoir éliminé la gare de Valenciennes en demi-finale.

Inaugurée en 1908 par la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, cette gare de style néoroman rhénan (elle est l'une des principales gares du Reichsland Alsace-Lorraine, nouvelle province de l'Empire allemand) est inscrite au registre des monuments historiques de France pour sa façade aux décorations remarquables, ses vitraux d'époques, ses bas-reliefs, ses arcades à entrelacs, son buffet intérieur et son hall voyageur...

Metz réussira-t-elle à conserver sa place pour la troisième fois ? Et vous, laquelle de ces deux gares préférez-vous ? A vous de voter :

Les votes pour élire le gagnant de la finale du concours de la plus belle gare de France ont débuté ce lundi 18 janvier à partir de 11 heures du matin. Mais ce n'est pas fini ! Vous avez jusqu'à ce mercredi 20 janvier 2021, 11 heures, pour voter sur la page Facebook de Gares et Connexions.

Le concours "Battle & Gares" est organisé par Gares et Connexions, filiale du réseau SNCF, pour la troisième édition. A l'issue de votes des internautes, est élue la plus belle gare de France. Le concours se déroule en deux phases, la première régionale, au cours de laquelle 48 gares s'affrontent, la seconde nationale, au cours de laquelle 32 gares sont sélectionnées et soumises aux votes sous forme de battles.