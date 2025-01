Disney100 à Paris : date d'ouverture, billets, tout savoir sur l'exposition inédite du centenaire de Disney

Au printemps, l'exposition Disney100 ouvrira ses portes à Paris sur un siècle d'histoires, de personnages, de musiques et d'expériences créés par The Walt Disney Company.

Après Philadelphie, Munich, Londres, Chicago, Kansas City et Séoul, l'exposition Disney100 pose ses valises au parc Paris Expo de la Porte de Versailles à Paris dès le jeudi 10 avril 2025, invitant à explorer un siècle d’histoires, de personnages, de musiques et de créations signées de la Walt Disney Company, qui ont toutes profondément marqué les esprits. A travers une dizaine de galeries immersives, plus de 250 trésors inestimables seront dévoilés aux visiteurs : œuvres d'art, costumes, sculptures utilisées pour l'animation, accessoires et souvenirs emblématiques, incluant le Cheval du Carrousel de Mary Poppins (1964), utilisé par la Disney Legend Julie Andrews ou encore la robe rouge de Cruella (2021), portée par Emma Stone.

Les classiques légendaires, de Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) à Encanto, la fantastique famille Madrigal (2021) tout comme les récents Star Wars, Marvel et Disney-Pixar, n'auront plus de secrets pour les fans. Une occasion unique pour les petits et les grands d'embarquer dans un voyage à travers le temps dans l'univers de Disney à travers cette exposition inédite et encore jamais vue en France, ponctuée de galeries thématiques, d'expositions interactives et d'installations immersives.

Maquette d'animation pour Meilin Lee (Turning Red, 2022) dans la galerie "The Illusion of Life" à Disney100. © Disney/Pixar

Au cours de l'exposition, le visiteur s'en met plein les yeux tant la créativité de Disney est infinie : on passe du livre de conte original de La Belle au bois dormant (1959) à l'ensemble iconique d'Indiana Jones dans le film Indiana Jones et le Cadran de la destinée (2023) en passant par le masque d'Iron Man (2008) ou la pantoufle de verre du film Cendrillon en live action (2015) ! Une variété de jeux et d'activités interactives complètent l'expérience avec entre autres, la possibilité pour les visiteurs de poser aux côtés de certains de leurs personnages préférés, dont Mickey, Dingo, la famille Parr du film Les Indestructibles (2004) ou encore l'adorable Simplet de Blanche-Neige et les Sept Nains.

Prenez une photo avec Dormeur à l'intérieur de la galerie "Where Do The stories Come From ?" © Disney

Combien coûte le billet pour l'exposition Disney100 ?

Vous trouverez ci-dessous les tarifs des billets datés sur la billetterie officielle. Mais pour pouvoir bénéficier de billets à prix mini, rendez-vous sur le site de la billetterie Ticketac.

Tarif Adulte : 24,90 €

: 24,90 € Tarif Enfant (de 4 à 11 ans inclus) : 19,90 €

Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants) : 69,90 €

(2 adultes + 2 enfants) : 69,90 € Tarif PMR / PSH : 18,90 €

Il est également possible de se procurer des billets qui offrent la flexibilité du choix de la date et de l'horaire sur le site de la billetterie officielle à la page Billet Open. L'exposition est gratuite et sans réservation pour les enfants de moins de 4 ans.

Quels sont les horaires d'ouverture de l'exposition Disney100 ?

L'exposition Disney100 sera ouverte à partir du 10 avril 2025 du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures. Durant les vacances scolaires, elle sera exceptionnellement ouverte le lundi.

Quelle est l'adresse de l'exposition Disney100 à Paris ?

L'exposition se tiendra au Pavillon 2.1 de Paris Expo Porte de Versailles, situé au 1, place de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry).