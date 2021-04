"Pâques 2021 : agneau, œuf en chocolat, gâteau… Les meilleures recettes"

PÂQUES 2021 - Ce week-end de Pâques n'est pas comme les autres, en raison des restrictions sanitaires. Néanmoins, les messes sont maintenues avec des jauges réduites. Et de nombreuses recettes délicieuses sont possibles à réaliser !

[Mis à jour le 4 avril 2021 à 13h38] Chasse aux œufs, recettes particulières… Le week-end de Pâques est bien là ! Trois jours particuliers, en raison du confinement instauré sur l'ensemble de la France samedi 3 avril au soir. Néanmoins, les célébrations religieuses de Pâques pourront se dérouler dans les lieux de culte en respectant un protocole sanitaire strict. Et s'il est impossible de se regrouper pour célébrer, rien n'interdit de préparer un bon petit plat chez soi. Il convient de rester au sein d'un même foyer, et de respecter la limite de six personnes.

Recettes au lapin, agneau pascal… De nombreuses options s'offrent à vous pour régaler vos proches. Car si Pâques fait immédiatement penser au chocolat, avec ses nombreuses cloches, œufs ou encore figures, le salé est également mis à l'honneur à cette occasion. Rien que pour l'agneau pascal, de nombreuses déclinaisons sont possibles : carré d'agneau en croûte, agneau de 7 heures confit… Retrouvez ci-dessous nos idées de recette, ainsi que le point sur les mesures sanitaires et l'origine de la fête de Pâques.

A Pâques, l'agneau, le lapin et les œufs sont les trois produits phares du repas traditionnel. L'agneau pascal en est l'option la plus traditionnelle pour votre menu. Pour ceux qui n'aiment pas l'agneau, optez pour le lapin. Quant aux végétariens, ils préféreront les œufs ! A Pâques, outre un menu comprenant les plats traditionnels comme l'agneau pascal et les œufs en chocolat, on peut également préparer des mets innovants. Retrouvez ci-dessous plusieurs recettes, ainsi que leurs significations.

A vous de sélectionner le morceau, entre l'épaule, le gigot, le carré ou la souris d'agneau, et de découvrir la recette qui vous donne le plus l'eau à la bouche :

Et si on profitait de cette fête pour céder à la gourmandise de bons œufs faits maison ? Faire des œufs de Pâques en chocolat n'est pas compliqué, mais des moules sont nécessaires, et il faut avoir au moins 3 heures devant soi. Découvrez ci-dessous, nos meilleures recettes d’œufs de Pâques en chocolat ou au sucre :

Découvrez également notre recette, simple et facile à réaliser, des chocolats de Pâques faits maison via ce tutoriel, ou consultez nos meilleures recettes sur le sujet :

Sachez qu'il n'y a pas que les œufs en chocolat comme sucreries à Pâques. Si vous souhaitez rester dans la tradition, alors optez pour le petit agneau de Pâques alsacien baptisé osterlammele. Ces petits agneaux de Pâques riches en œufs sont offerts à l'origine le matin après la messe de Pâques. La tradition veut qu'il soit surmonté d'un petit fanion en papier de soie aux couleurs alsaciennes.Si vous souhaitez rester dans l'esprit des lapins en chocolat, pourquoi ne pas préparer des biscuits de Pâques aux carottes en forme de lapins ou un gâteau aux carottes de Pâques, un must-have chez les anglais ? Pour ceux qui préfèrent des gâteaux plus chocolatés, essayez-vous au nid de Pâques en chocolat, aux cookies de Pâques chocolat oréo façon pot de fleur ou au bavarois parfumé à l'orange et décoré d’œufs en chocolat... Miam ! Et si vous souhaitez redoubler d'inventivité, pourquoi ne pas vous procurer des moules en forme d'animaux comme l'agneau ? N'oubliez pas de décorer vos gâteaux avec des œufs de Pâques ou des mini poussins !

Le lapin est à l'honneur sur les gâteaux de Pâques, même les tiramisù ! © san_ta / Adobe Stock

En raison de la troisième vague de Covid-19 qui sévit actuellement en France, Pâques est fêtée sans rassemblement. Le gouvernement a assuré qu'aucune dérogation aux restrictions sanitaires n'était prévue pour le week-end de Pâques concernant les rassemblements pour des repas familiaux. Plus concrètement, la règle des 10 kilomètres s'appliquera, et il sera fortement recommandé de ne pas recevoir chez soi ou de ne pas se rendre chez des autres dans le cadre des repas familiaux de Pâques. Les chasses aux œufs pour les plus petits restent autorisées en formule très restreinte, du moment qu'elles se déroulent en plein air et en petit comité. "Il faut que ça reste dans la stricte intimité familiale de la maison, de l'appartement, et ne pas recevoir ses amis, sa famille, ne pas se déplacer", a insisté mercredi 25 mars le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur RMC/BFMTV. "Je sais que c'est particulièrement frustrant, fatiguant, triste, pour une grande partie des familles françaises" a-t-il regretté.

Pour Pâques, les messes et les cérémonies religieuses seront maintenues dans le respect des règles sanitaires et des horaires de couvre-feu.

J'en appelle à la responsabilité de tous : ne pas se rassembler, ne pas recevoir chez soi, ne pas se déplacer sauf motifs impérieux. pic.twitter.com/taQLOf5ajS — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 24, 2021

Comme à Noël, le gouvernement autorise l'organisation d'offices religieux dans le respect des jauges fixées depuis le mois de décembre, c'est-à-dire deux sièges séparant chaque personne ou entité familiale et un rang sur deux occupé. "On est heureux que le gouvernement ait maintenu cette reconnaissance de l'importance de se retrouver. Le message est important dans cette période qui nous paraît longue", s'est félicité le père Hugues de Woillemont, porte-parole de la conférence des évêques de France, au Parisien. "Le fait de se retrouver, fêter un événement heureux, cette vie plus forte que la mort, c'est la victoire de la vie." Au Vatican, toutes les célébrations liturgiques de la semaine sainte se dérouleront avec une présence très limitée de fidèles. Des retransmissions en direct sont suivies par les croyants confinés, sur la chaîne française KTO ou sur TV 2000, la chaîne de l'Église italienne.

Dans toute la France, les lieux de culte restent donc ouverts et les messes et cérémonies religieuses de Pâques peuvent avoir lieu, respectant une jauge d'un rang sur deux avec deux sièges entre chaque groupe de fidèles. Par contre, "les fêtes religieuses et les lieux de culte feront l'objet de mesures de sécurité renforcée", a précisé le Directeur général de la police nationale le 31 mars, soulignant que "le risque terroriste reste toujours élevé".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le dimanche de Pâques, date de la fin du Carême, marque la rupture d'une période de privation alimentaire pour les pratiquants. Autrefois, cette tradition était plus respectée qu'aujourd'hui. Et pendant les 40 jours de jeûne, les fidèles ne mangeaient pas d'œufs. A la fin de la période, les croyants s'offraient les productions de leurs poules qu'ils avaient accumulées. Des œufs qui pouvaient être décorés, dès la Renaissance. Quant au chocolat, il aurait fait son apparition d'abord dans les coquilles d'œufs avant que des œufs tout chocolat n'émergent dans la première moitié du XIXe siècle. Depuis, un peu aidés par le marketing, les oeufs en chocolat sont devenus le symbole de Pâques dans l'inconscient collectif, comme le sont la galette de l'Epiphanie ou les crêpes de la Chandeleur.