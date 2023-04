Festival du Livre de Paris 2023 : quels auteurs invités au programme ?

SALON DU LIVRE. Le Grand Palais Ephémère accueille le Festival du livre de Paris ce vendredi 21 avril 2023, qui remplace l'ancien Salon du Livre. Auteurs invités, conférences... Voici le programme !

[Mis à jour le 18 avril 2023 à 13h10] Le Festival du Livre de Paris prend place du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 au cœur du Grand Palais éphémère dans le septième arrondissement de Paris, où sont attendus plus de 3 000 auteurs de différents univers, parmi lesquels Daniel Pennac, Laurent Gaudé, Victor Castanet, Catherine Meurisse qui fera la promotion de sa dernière bande dessinée Humaine, trop humaine), ou encore, Atsushi Kaneko, auteur de manga (Bambi, Soil, Mushi, Search & Destroy).

Les lettres italiennes seront à l'honneur, avec la présence d'une cinquantaine d'auteurs italiens parmi lesquels les romanciers Alessandro Baricco, Erri de Luca, Milena Angus ou Maurizio Serra, mais aussi l'auteur italien de bande dessinée érotique Milo Manara, qui sera présent le 23 avril à 21 heures, mais à la Maison de la Poésie dans le 3e arrondissement, pour un entretien sur son adaptation-événement du roman d'Umberto Eco Au nom de la rose.

Les visiteurs pourront rencontrer des écrivains à travers un programme d'animations, de dédicaces et de conférences, et assister à la remise de prix littéraires. Voici quelques temps forts au programme :

Vendredi 21 avril 2023 :

9h : Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la Région Île-de-France .

. 13h : Remise du prix Marie-Claire

14h : Femmes de l'ombre - Un dialogue entre Christine Orban et Emmanuelle de Boysson

16h : " Prix Littéraire Marco Polo Venise " : un pont entre la France et l'Italie

" : un pont entre la France et l'Italie 15h : L'Italie d'hier et d'aujourd'hui - Un dialogue entre Ezio Mauro, Carlo Ossola et Miguel Vila

18h : Entretien avec Allain Bougrain-Dubourg (réservation)

Académie du Climat, salle des fêtes

(réservation) Académie du Climat, salle des fêtes 20h : Entretien avec Erri De Luca, animé par Christophe Ono-Dit-Biot (directeur adjoint de la rédaction de l'hebdo Le Point) autour de son tout nouveau roman à paraître Grandeur nature - A la Sorbonne et sur réservation

Samedi 22 avril 2023 :

11h : Ecrire à tous prix - Un dialogue entre Justine Augier et Lola Lafon

13h : Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris

15h : Grand entretien avec François Gemenne à l'Académie du Climat, salle des fêtes

à l'Académie du Climat, salle des fêtes 15h : Entretien entre Amélie et Juliette Nothomb à La Sorbonne et sur réservation.

à La Sorbonne et sur réservation. 15h : Féminin sacré : un dialogue entre Annie Lulu, Emmanuelle Pirotte et Hélène Frappat

16h : Entretien avec Tahar Ben Jelloun , animé par Amélie Cordonnier

, animé par Amélie Cordonnier 17h : Monde sauvage, une littérature au service de la nature - Un dialogue entre Laurent Tillon et Olivier Remaud (réservation)

(réservation) 18h : Prix Marcel Gotlib

Dimanche 23 avril 2023 :

11h : lecture Philippe Torreton Espace Pierre Cardin sur réservation

Espace Pierre Cardin sur réservation 11h : Lanceurs d'alerte ! Un dialogue entre Irène Frachon, Eric Giacometti, Jean Viard et Jean-David Zeitoun

11h : Ecologie, conscience et inconscience - Un dialogue entre Hélène Zimmer et Sikanda de Cayron

17h : La photo, miroir de l'âme ? Un dialogue entre Francine Deroudille et Bertrand Schefer, animé par Christophe Airaud

Vendredi 21 avril 2023 : de 9h à 21h

: de 9h à 21h Samedi 22 avril 2023 : de 10h à 21h

: de 10h à 21h Dimanche 23 avril 2023 : de 10h à 19h

5 euros (plein tarif)

Gratuit pour les moins de 25 ans et les publics empêchés .

. Réserver votre billet en ligne

Pour sa 41e édition, le Salon du Livre rebaptisé en Festival du Livre Paris 2023 se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023.

Le Festival du Livre Paris se tient pour la première fois au Grand Palais Éphémère, un bâtiment provisoire de 10 000 m² situé au 2, Place Joffre dans le 7e arrondissement de Paris.

Mais le Festival investit également d'autres lieux pour une programmation hors les murs : le Musée des Arts et Métiers, le Collège des Bernardins, l'Académie du climat, les bibliothèques Jacqueline de Romilly et Amélie, les médiathèques Françoise Sagan et Marguerite Yourcenar, le Théâtre de la Ville-Espace Pierre Cardin, La Sorbonne, la Maison de la Poésie, le Café de la Mairie et le Jardin des Tuileries.