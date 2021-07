"Hellfest 2022 : billetterie ouverte les 7 et 8, prix, programmation"

HELLFEST - Ce mercredi 7 juillet 2021, la billetterie du festival le plus en vue de la planète metal s'apprête à écouler ses pass 4 jours pour la deuxième partie du Hellfest 2022. Puis jeudi 8 juillet, place à la mise en vente des pass 1 jour. A quel prix et à quelle heure ?

[Mis à jour le 6 juillet 2021 à 16h45] Ce mercredi 7 juillet 2021 à 13 heures précises, la billetterie du Hellfest ouvre ses portes de l'enfer en ligne, pour s'approprier le précieux pass des 4 jours de la seconde partie du millésime 2022, du 23 au 26 juin, sans ou avec pack transport. Ce jeudi 8 juillet à 13 heures là aussi, place à la vente des pass 1 jour du Hellfest Part II. Préparez vos souris car les pass risquent de s'écouler très rapidement, comme d'habitude. Nota bene : vous ne pourrez pas acheter plus de 2 billets par commande et pour chaque billet, il faudra préciser les nom et prénom.

Pour les détenteurs des pass 3 jours de l'édition reportée du 17 au 19 juin déjà sold out, une prévente spéciale est ouverte jusqu'à mercredi midi. L'accès se fait uniquement par le lien que les intéressés ont reçu dans un mail des organisateurs. Voici le récapitulatif du prix des pass de la 15e édition du Hellfest Part II, qui se déroulera du 23 au 26 juin 2022 :

Prix du pass 4 jours : 289 euros (+ frais de location). Une option billet remboursable est proposée, valable jusqu'au 13 mai 2022, et une option transport avec ville de départ (uniquement en France).

Prix du pass 1 jour : 105 euros (+ frais de location) pour les vendredi, samedi ou dimanche sauf le jeudi, qui sera au prix de 85 euros (+ frais de location) . Une option billet remboursable est proposée, valable jusqu'au 13 mai 2022.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans , accompagnés d'un adulte en possession d'un pass. Un seul et unique Pass mineur peut être délivré par adulte. Attention, l'âge du mineur pris en compte sera celui au jour de l'achat du ticket.

Demi-tarif pour les enfants de moins de 17 ans, accompagnés d'un adulte en possession d'un pass. Un seul et unique Pass mineur peut être délivré par adulte. Attention, l'âge du mineur pris en compte sera celui au jour de l'achat du ticket.

La 15e édition du Hellfest sera historique et se déroulera en deux temps à Clisson. Cette double-édition anniversaire dont la première partie du 17 au 19 juin est déjà sold out (avec Faith No More, Sepultura, Deftones, Avenged Sevenfold, Deep Purple, Judas Priest, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, The Offspring, Social Distortion, Killing Joke, Five Finger Death Punch...) joue les prolongations du 23 au 26 juin avec les grands pontes du metal et du rock : Scorpions le jeudi, Nin Inch Nails le vendredi, Guns N'Roses le samedi (avec la formation initiale : Axl Rose, Slash et Duff McKagan) et Metallica le dimanche, pour clôturer l'événement, suivi du traditionnel feu d'artifice. Découvrez la programmation complète ci-dessous, étalée sur 10 jours :

Programmation complète du Hellfest 2022. © Hellfest

Pour marquer son grand retour, le Hellfest a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour la double-édition 2022. Des légendes intemporelles du hard rock sont programmés. Metallica, l'un des plus grands groupes de metal au monde à n'avoir jamais joué au Hellfest, clôturera le festival. "Jamais fait auparavant, cette formule restera à n'en pas douter dans les annales mondiales de l'histoire des musiques dites extrêmes ! Doublement historique, car cette formule est vouée à n'exister qu'en 2022 et ne se reproduira plus dans les années futures", annoncent les organisateurs du Hellfest sur la page Facebook officielle.

Le premier week-end déjà "sold out", du 17 au 19 juin, la programmation est quasi inchangée à 90%, mise à part "System of a Down, Puscifer, Infectious Groove, Incubus et quelques autres qui ont annulé/repoussé leur tournée en Europe. Sont attendus Faith No More, Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, Offspring, Social Distortion, Killing Joke, auxquels sont venus s'ajouter Avenged Sevenfold et Five Finger Death Punch, pour n'en citer que quelques-uns".

Le second long week-end, du 23 au 26 juin, "seuls Airbourne, Megadeth et Killing Joke seront à nouveau présents aux côtés de, par ordre d'apparition, Scorpions, Wardruna (avec un show spécialement monté pour l'occasion), Helloween (au grand complet), Rise Against, Nine Inch Nails (pour une prestation unique en Europe), Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N'Roses (pour la 1ère fois à Clisson avec Axl, Slash et Duff), Nightwish, Black Label Society, Avatar, Sabaton, Bring Me The Horizon, Mercyful Fate, et donc, Metallica qui clôturera en beauté ces 7 jours de folie" annoncent les organisateurs dans un communiqué de presse. Découvrez ci-dessous, en vidéo, la programmation 2022 du Hellfest, posté depuis la page Facebook officielle de l'événement :

La billetterie pour la deuxième partie du Hellfest qui a lieu du 23 au 26 juin ouvre le 7 juillet à 13 heures sur le site de l'événement, avec des préventes le 6 juillet à 13 heures pour les détenteurs des pass 2020/2021. Mais attention : "tout billet qui a été revendu via la revente officielle Ticketswap, ou dont le remboursement a été réclamé (en 2020 ou 2021) ne sera pas concerné par cette prévente". La première partie, du 17 au 19 juin, affiche déjà complet.

La première partie du 17 au 19 juin 2022 est sold out. Concernant la seconde partie du 23 au 26 juin 2022, le prix du pass 4 Jours est de 289 euros, celui du pass 1 jour est de 85 euros le jeudi, puis de 105 euros (hors frais de location) les vendredi, samedi et dimanche.

Le site d'achat et de revente officielle de billets Ticketswap vous permet de revendre vos pass 4 jours, 3 jours ou 1 jour pour les jeudi, vendredi, samedi et dimanche ou des pass 3 jours ou 4 jours avec bus ou avec train. Les billets mis en vente sont sécurisés grâce au Secure Swap. En passant par Ticketswap pour revendre votre billet, "vous apporterez votre soutien au festival et ferez sans doute des heureux pour l'an prochain", a expliqué la team du Hellfest. Attention : il est vivement déconseillé de se reporter sur tout autre site de revente de billets puisque les organisateurs ont indiqué qu'il s'agit du "seul et unique site de revente approuvé par Hellfest". Nota bene : la plateforme de revente est pour le moment fermée, elle rouvrira le 10 juillet.

La 15e édition du Hellfest qui se déroule à Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, se déroule les 17, 18 et 19 juin 2022. S'en suit un autre épisode de folie juste après, du 23 au 26 juin 2022. Pour les festivaliers qui séjournent 10 jours sur Clisson, le Metal Corner et le camping restent ouverts les 20, 21 et 22 juin.

