Festival d'Avignon 2025 : 20 spectacles du OFF à voir absolument

FESTIVAL D'AVIGNON. Comédie, classique ou one-man show, les stars et les étoiles montantes du théâtre français vous offrent de beaux moments d'émotions pour cette nouvelle édition du OFF d'Avignon. Demandez le programme !

La 79e édition du Festival d'Avignon, sous la direction de Tiago Rodrigues, commence ce samedi 5 juillet 2025. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des comédiens et des comédiennes venus du monde entier.

Le festival OFF d'Avignon, né avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité en parallèle du "Festival In", vous donne rendez-vous du 5 au 26 juillet 2025 et proposera plus d'un millier de spectacles qui se déroulent chaque jour dans la charmante ville d'Avignon et aux alentours. Véritable carrefour de talent, des artistes et comédiens de tout horizon se réunissent pour offrir au public un mois de juillet théâtral.

Quels spectacles voir au Festival OFF d'Avignon 2025 ?

Cet été encore, la belle cité d'Avignon se transforme en capitale effervescente du spectacle vivant. Du 5 au 26 juillet 2025, la Cité des Papes accueille une nouvelle édition du Festival Off, avec 1 780 spectacles au programme. Théâtre classique ou contemporain, seuls-en-scène, comédies familiales, créations musicales ou stand-up débridé : il y en aura pour tous les goûts, tous les styles, tous les publics !

Difficile de faire un choix dans cette programmation foisonnante ? Pour vous aider à y voir plus clair, voici une sélection (subjective, mais assumée) de 20 spectacles repérés pour leur succès, leur singularité ou leur promesse de belle surprise. Des créations attendues aux grands classiques revisités, en passant par des coups de cœur inattendus : laissez-vous guider dans ce voyage au cœur du Off 2025.

Un air de famille – Théâtre des Corps Saints

Un vendredi soir, dans un café de banlieue, une réunion de famille tourne au vinaigre… Signée Bacri-Jaoui, cette comédie culte des années 90 résonne décidemment toujours avec mordant. Dialogues ciselés, tensions ordinaires, humour grinçant, ici le quotidien devient théâtre ! Jean-Pilippe Azéma signe une mise en scène fidèle et fluide, portée par une troupe efficace. À (re)découvrir absolument !

Une vie sur mesure – La Scala Provence

C'est un seul-en-scène qui bat la mesure depuis bientôt 15 ans... Une vie sur mesure est une pépite sensible et rythmée, entre théâtre et musique. L'histoire d'un jeune homme pas tout à fait comme les autres, qui découvre le monde grâce à sa batterie. Un moment suspendu, tendre et poétique, à vivre en famille ou entre amis dans l'écrin de la Scala.

Pfiou-Pfiou – Rouge Gorge

Gwendal Peizerat, ex-champion de glace, glisse désormais sur les planches... et ça fonctionne ! Dans cette comédie loufoque coécrite avec Pascal Sellem, les situations déjantées s'enchaînent à toute vitesse. Entre absurde et fantaisie, Pfiou-pfiou joue la carte du grand n'importe quoi maîtrisé. Une bulle d'énergie (et de surprises) pour les amateurs de déconnexion totale.

Huis Clos - Laurette Théâtre

Pièce phare et historique du théâtre français, Huis clos de Jean-Paul Sartre se livre sur les planches du Laurette Théâtre (salle climatisée) pour le Festival Off d'Avignon 2025. Elle vous est présentée par une troupe de comédien au jeu remarquable dans une mise en scène travaillée d'une main de maitre.

Sartre nous décrit son idée de l'enfer où la torture n'est pas physique : "l'enfer, c'est les autres". Trois personnages se retrouvent, à leur mort, dans une même pièce et leur procès (à huis clos) débute. Ils proviennent de milieux sociaux très différents et chacun juge son voisin sur les actes de sa vie. Leur avenir est scellé en enfer et ils ne pourront le quitter. En somme, une charmante réflexion sur le jugement d'autrui.

Sur les traces d'Arsène Lupin - Laurette Théâtre

Retrouvez la piste du fameux Arsène Lupin au Festival Off d'Avignon ! Grâce à ses talents de mentalisme, l'exceptionnel Jean-Michel Lupin use de son savoir et de son expérience sur un public (conquis) qu'il utilise comme une carte aux trésors. Voyagez en dehors de la réalité avec ce spectacle de contrôle de l'esprit et des pensées impressionnant.

Avec un fil conducteur autour du célèbre "gentleman cambrioleur" Lupin, vous serez émerveillés face à cet artiste qui mêle poésie, magie et mystère.

Ados.com- Vive les vacances en famille - Laurette Théâtre

Les vacances en famille, c'est toujours une aventure mouvementée. Retrouvez l'équipe d'Ados.com dans cette comédie familiale déjantée où Guillaume, Claire et Kévin partent enfin pour des vacances bien méritées. Mais entre les embouteillages interminables, les tentes impossibles à monter, les attaques de moustiques et les randonnées qui tournent à la confusion, chaque membre de la famille a son propre programme, mettant leur cohésion à rude épreuve...

Ne manquez pas ce succès du Festival Off d'Avignon, applaudi en 2021, 2022, 2023 et 2024 !

Ados.com : intelligence artificielle – Laurette Théâtre

Les ados sont toujours les mêmes… ou presque ! Dans ce nouvel opus de la saga Ados.com, la compagnie Crazy revisite la vie de collégiens à l'ère de l'IA. Entre messagerie instantanée, profs dépassés et GPT dans les devoirs, les rires fusent. Moderne, bien vu, et toujours aussi drôle.

Ma famille en or – Théâtre des Gémeaux

Leur famille est dysfonctionnelle, bruyante, maladroite… mais soudée ! Avec cette comédie fraîche et actuelle, Joseph Gallet et Élodie Wallace brossent un portrait tendre (et tordant) des petits travers familiaux.

Mise en scène d'Anne Bouvier, rythme impeccable, répliques qui font mouche : un spectacle à l'image de son titre : en or.

Fanny Pocholle au Théâtre de l'Observance

Surcharge mentale, réunions inutiles, pression permanente… Fanny Pocholle transforme le burn-out en spectacle à succès ! A l'affiche du Théâtre de l'Observance du 5 au 15 juillet, l'irrésistible humoriste nantaise livre une satire grinçante et sans filtre du monde du travail. Un one-woman show lucide et caustique, à voir de toute urgence avant de craquer pour de bon !

Le Comedy Club du Off – La Comédie d'Avignon

5 à 6 humoristes sur scène, une heure de vannes en rafale, un public qui repart hilare : le Comedy Club du Off est devenu un incontournable du festival. Chaque soir, un plateau différent mêle talents émergents et têtes montantes du stand-up. Une programmation en rotation qui promet des découvertes… et zéro routine !

Tout va bien se passer – Théâtre le Paris

Alil Vardar revient avec une nouvelle comédie à la mécanique bien huilée. Tout va bien se passer multiplie les situations improbables, les quiproquos et les rebondissements à toute allure. On rit de bon cœur, comme toujours avec l'auteur de Le Clan des divorcées ou 10 ans de mariage. Du théâtre grand public, assumé et efficace !

La Folle journée ou le mariage de Figaro – La Scala Provence

Beaumarchais n'a pas pris une ride ! Dans cette mise en scène vive et musicale, Philippe Torreton endosse le rôle de Figaro avec une énergie communicative. C'est drôle, engagé, enlevé… et terriblement moderne.

Un classique revisité avec panache, pour petits et grands amateurs de théâtre bien vivant.

Un air de fête – Théâtre des Gémeaux

Trois femmes, un karaoké, des souvenirs… et une envie furieuse de tout envoyer valser ! Dans cette comédie douce-amère signée Virginie Lemoine, les liens se tissent et se dénouent en chansons.

Porté par un trio complice, Un air de fête mêle émotion, humour et tubes populaires dans un écrin joyeusement mélancolique.

Les Chevaliers du Fiel - Théâtre le Paris

Habitués du festival, les Chevaliers du Fiel reviennent cette saison en terrain conquis, au Théâtre Le Paris ! Plus en verve que jamais, le duo comique le plus décalé de France présente Les Municipaux : La revanche. Le pitch ? Amour, réunions syndicales, apéros mortels… les municipaux prennent leur destin en main et se réinventent.

Smile - Théâtre Actuel

La pièce en noir et blanc, deux fois nommée aux Molières, revient au Théâtre Actuel à Avignon. Plongez dans l'univers de Chaplin en 1910, alors que le jeune Charlie s'apprête à déclarer sa flamme à une femme qui changera sa vie. Une mise en scène poétique et émouvante, fidèle à l'esthétique du cinéma muet. Ne manquez pas Smile, spectacle d'exception célébrant la magie de Chaplin.

La Folle histoire de France - Théâtre Notre Dame

Créé en 2013 par la compagnie Terrence & Malik, le spectacle La folle histoire de France est l'un des grands succès du Festival Off 2017/2018. Délicieusement décalé, burlesque à souhait, ce cours d'histoire d'un nouveau genre vous fait revenir en salle de classe aux côtés d'un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5e. Délégué, cancre ou fayot, au Théâtre Notre Dame, tout le monde participe, motivé par le prof que l'on a tous rêvé d'avoir !

Le Tour du monde en 80 jours - Paradise République

Le Festival OFF d'Avignon accueille cette saison un spectacle d'un nouveau genre. Le Tour du Monde en 80 jours en théâtre 4D. Au programme, des effets spéciaux, des diffuseurs de fragrance, des jeux de lumières et de fumée… Plongez au cœur de cette course à la découverte du monde de Phileas Fogg. L'œuvre de Jules Vernes y est sublimé, festif et (surtout) hilarant ! C'est un pari réussi.

Le Menteur - Théâtre Girasole

Ce classique de Corneille vous plonge dans les aventures tumultueuses de Dorante. Jeune homme fraîchement diplômé, il arrive à Paris avec la ferme intention de goûter pleinement à la vie urbaine. Accompagné de son fidèle valet, il séduit deux jeunes femmes aux Tuileries en inventant une carrière flamboyante. Ce qui suit est un enchaînement de mensonges entraînant jeunes femmes, père et ami dans un tourbillon de tromperies, où l'honneur et les serments d'amitié sont mis à l'épreuve. Qui sortira victorieux de ce jeu ? Réponse au Théâtre Girasole !

Jacques et Chirac - Théâtre la Luna

Après un beau succès parisien (plus de 140 représentations), Jacques et Chirac, de Régis Vlachos s'installe en Avignon, pour le Festival Off 2025, au Théâtre La Luna ! Sur scène, trois comédiens de talent incarnent 20 personnages dans une pièce hilarante : de De Gaulle à "Pom pom pidou" en passant, évidemment, par Jacques Chirac, qui "serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches". Burlesque et drôle à souhait, vous allez craquer !

Le Dîner de cons - CinéVox

Comédie culte aux 9 millions d'entrées au cinéma et 3 César (pour Jacques Villeret, Daniel Prévost et Francis Veber), Le Dîner de cons revient sur le devant de la scène en 2025 pour la 59e édition du Off d'Avignon. Anthony Joubert enfile le costume de François Pignon, comptable naïf au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Lorsqu'il est invité chez un certain Pierre Brochant pour parler de son hobby, il est loin d'imaginer que c'est en vue de participer à un dîner… particulier !

Retrouvez l'ensemble des pièces au programme du Festival Off d'Avignon 2025