RER B : perturbé ce samedi 28 mai, jour de la finale de la Ligue des champions

RER B. La majorité des syndicats de la RATP ont lancé un appel à la grève sur le RER B pour la journée de samedi qui tombe pendant la finale de la Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis. Seul le tronçon sud serait concerné.

[Mis à jour le 24 mai 2022 à 18h44] Alors que la finale de la Ligue des champions doit opposer ce samedi 28 mai Liverpool au Real Madrid, les syndicats de la RATP CGT Métro-RER, le pôle traction de FO, l'Unsa et La Base ont lancé un appel à la grève sur le RER B, afin de dénoncer le sous-effectif des conducteurs. Les syndicats souhaitent "impacter fortement cet événement afin de porter les revendications de la catégorie conduite auprès de la direction".

Mais cette grève à la RATP n'aura qu'un faible impact, car la régie des transports parisiens n'exploite que la partie sud du RER B. La partie Nord du RER B, en direction de Saint-Denis et du Stade de France, est quant à elle gérée par la SNCF, à partir de la station gare du Nord.

Ce samedi 28 mai 2022, seul le tronçon sud de la ligne du RER B, qui dessert plusieurs villes des Hauts-de-Seine, est visé par une grève des conducteurs de la RATP. Les villes desservies par le tronçon sud qui risquent les perturbations sont :

Bourg-la-Reine

Parc de Sceaux

La Croix de Berny

Antony

Fontaine Michalon

Les Baconnets

Massy-Verrière

Massy-Palaiseau

Palaiseau

Palaiseau-Villebon

Lozèr

Le Guichet

Orsay-Ville

Bures-sur-Yvette

La Hacquinièr

Gif-sur-Yvette

Courcelle-sur-Yvette

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Quel trajet effectue la ligne du RER B ?

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry-Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Quels sont les horaires du RER B ?

Les horaires des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER B spécifiquement, vous pouvez également suivre le compte Twitter @RERB.