"Grève RATP : retour à la normale, date de la prochaine grève en janvier"

GREVE RATP. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites dans les transports franciliens risque de se poursuivre dans les prochains jours. Si le trafic est revenu à la normale, de nouvelles dates de grève devraient intervenir ce mois de janvier.

[Mis à jour le 20 janvier 2023 à 16h38] Le trafic est revenu à la normale à la RATP depuis vendredi 20 janvier 2023, suite au mouvement de grève contre la réforme des retraites qui a paralysé la majorité des transports en communs nationaux et locaux et qui a rassemblé 1,12 million de personnes dans les rues de France selon le ministère de l'Intérieur. Se pose à présent la question de la suite du mouvement à la RATP. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU) a appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier prochain, mais également à de nouvelles grèves "aux alentours du 23 janvier", selon les informations de BFMTV.

Les syndicats de la RATP n'ont pour l'instant pas réagi à ces appels de l'intersyndicale, mais ils réfléchissent déjà à la manière de poursuivre le mouvement de grève. "Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on sent la colère. Et si on entre dans une grève illimitée, cela pourra être compliqué pour le gouvernement. Il appartiendra aux salariés de le décider", a indiqué une source syndicale FO au Parisien.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.

Le réseau RATP propose des transports à Paris intra-muros comme en Île-de-France, de jour comme de nuit. Consultez les horaires de passage de votre ligne de métro, RER, tramway, bus ou Noctilien :

