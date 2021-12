Restaurant et Covid : un contrôle d'identité en plus du pass sanitaire ?

RESTAURANT et COVID - Ce lundi 6 décembre 2021, un nouveau conseil de défense sanitaire s'est réuni dans la matinée pour présenter de nouvelles mesures sanitaire face à la cinquième vague de Covid-19. La piste du contrôle d'identité en complément du pass sanitaire serait étudiée dans les restaurants.

[Mis à jour le 6 décembre 2021 à 13h01] Ce lundi 6 décembre 2021, un conseil de défense sanitaire s'est réuni autour du président de la République Emmanuel Macron pour "voir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires" face à la flambée épidémique de Covid-19, selon les propos du Premier ministre Jean Castex. La question du contrôle d'identité en plus du pass sanitaire dans les restaurants serait sur la table, tout comme le retour des jauges dans les lieux clos comme les bars et restaurants.

En effet, le secrétaire d'État aux PME Alain Griset a convoqué une réunion avec les professionnels de la restauration vendredi 3 décembre, évoquant devant les représentants la piste du contrôle d'identité des clients titulaires du pass sanitaire, à l'entrée des restaurants et des bars. "Evidemment, il vaut mieux ça que la fermeture des restaurants, qu'un couvre-feu ou une jauge", ont réagi les syndicats de la profession. Mais "il y a un problème de droit, tout simplement. Pour demander une carte d'identité à quelqu'un, il faut être assermenté", a confié à BFTM TV le président de l'Association française des maîtres restaurateurs Alain Fontaine. "Demander les papiers aux gens, c'est quelque chose de plus qu'on va devoir apprendre très vite à faire. Avec des éléments de langage que l'on n'a pas. (...) A un moment donné, il faut qu'on puisse travailler", a-t-il ajouté. Ce lundi à la mi-journée, le Premier ministre Jean Castex devrait prendre la parole pour présenter les décisions du gouvernement.

Le pass sanitaire est obligatoire dans les cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse depuis le 9 août 2021. Cette restriction fait suite à la validation du projet de loi sanitaire (qui comprend l'extension du pass sanitaire) par le Conseil constitutionnel le 5 août. Le but ? Encourager la vaccination pour réduire la propagation du variant Delta du Covid-19 en France. La vente à emporter, la restauration collective et les restaurants de routiers ne sont pas concernés par l'extension du pass sanitaire.

Des amendes sont prévues pour les clients et restaurateurs qui ne respectent pas la loi. Les clients démunis de pass sanitaire et/ou en possession d'un faux certificat sont sanctionnés par une amende forfaitaire de 135 euros. Cette amende peut être majorée jusqu'à 3 750 euros si le client commet trois fois la même infraction sur une période de 30 jours. Quant aux restaurateurs qui ne vérifient pas le pass sanitaire de leurs clients, ils s'exposent à une mise en demeure, puis à une fermeture administrative. Sans oublier une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 euros et un an de prison si l'infraction est commise à trois reprises en 45 jours. Voici les modalités à connaître avant de se rendre dans ces lieux publics.

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est généralisé dans tous les restaurants, bars et cafés, y compris en terrasse...Concrètement, les clients doivent présenter leur pass sanitaire avant d'accéder dans ces lieux publics. Pour rappel, le pass sanitaire consiste en une preuve de vaccination complète, une preuve de rétablissement du Covid-19 ou un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

Le protocole sanitaire qui est appliqué dans les salles des restaurants et bars est le suivant, depuis le 30 juin :

Port du masque obligatoire dès 11 ans, à l'arrivée au restaurant et pour se déplacer .

. Pas plus de 6 personnes à table.

Les menus présentés sont présentés sous une forme évitant tout contact (ardoise, à l'oral ou QR code) dans la mesure du possible. Les menus plastifiés sont nettoyés entre chaque manipulation et les menus papiers sont à usage unique.

Installation de parois de séparation ou plexiglas entre les tables recommandée .

. Interdiction de consommer debout .

. Consommation et service au bar interdits .

. Désinfection des mains au gel hydroalcoolique .

. Respect des gestes barrières .

. Paiement à table obligatoire .

. Usage de la carte bleue sans contact recommandé.

Les clients munis d'un smartphone peuvent photographier le QR code affiché à l'entrée de l'établissement de restauration afin de consulter le menu. Mais les restaurateurs scannent également les QR code de leurs clients afin de contrôler leur pass sanitaire. A ce moment-là, un lien s'ouvre sur le smartphone ou la tablette du restaurateur via l'application TousAntiCovid Verif.

L'application pour les restaurateurs est similaire à celle des particuliers, mais ne divulgue que quelques informations : nom, prénom, date de naissance, validité ou non du pass, données de vaccination, test négatif ou guérison du Covid. Le gouvernement a spécifié que le QR code est crypté, et que celui-ci n'indique pas de détails sur la géolocalisation du client. Le protocole sanitaire a été validé par la CNIL dans la mesure où son usage est temporaire.