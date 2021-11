"Pass sanitaire : après la prolongation, une mise en place imminente dans les stations de ski ?"

Alors que le président Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi, certains imaginent déjà que le chef de l'État pourrait conditionner l'obtention du pass sanitaire à la troisième dose de vaccin contre le coronavirus . Mais qu'en est-il réellement ? Si Israël et le Maroc ont déjà sauté le pas, cette idée, aujourd'hui décriée, "fait son chemin" en France, a récemment confié le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais beaucoup de questions restent en suspens concernant la mise en place d'une telle mesure, et ce, à quelques mois maintenant de la présidentielle... D'après LCI, l'exécutif attendrait le retour de la Haute autorité de santé (HAS) sur le sujet pour se prononcer. Des conclusions qui pourraient survenir lors du conseil de défense sanitaire qui précédera le nouveau discours de Macron . Le suspense est donc à son comble !

La semaine aura été riche en émotions ! Au terme de longs et interminables débats, à l'Assemblée, puis au Sénat, c'est finalement le palais Bourbon qui aura eu le dernier mot. Vendredi 5 novembre, les députés ont définitivement validé le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Une petite victoire pour le gouvernement qui plaidait pour cette option alors que le Sénat souhaitait limiter son utilisation au 28 février prochain. Résultat du vote à l'Assemblée nationale : 118 pour, 89 contre et une abstention.

14:36 - Comment obtenir un pass sanitaire ?

Le pass sanitaire reste à ce jour obligatoire en France pour se rendre au restaurant, dans un bar, au cinéma, dans les parcs d'attractions et bien d'autres lieux. Pour l'avoir, trois options s'offrent à vous. La première, avoir un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire avoir reçu le nombre de doses nécessaires à chacun des vaccins proposés sur le marché et avoir attendu le nombre de jours requis après la dernière dose. La deuxième, avoir réalisé un test antigénique ou PCR négatif, dans les dernières 48 heures pour le premier et dans les 72 heures pour le second. Enfin, si vous avez été victime du Covid-19 récemment, il vous suffit de présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant de votre rétablissement. Celui-ci doit dater d'au moins 11 jours, mais être de moins de six mois.