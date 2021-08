"Pass sanitaire : ce qui change après l'avis du Conseil constitutionnel"

PASS SANITAIRE. Au lendemain de la validation partielle du projet de loi qui implique l'extension du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel, les questions sont nombreuses. Alors, dans quels lieux faudra-t-il présenter le laissez-passer ? Qui sont les personnes concernées ? La mesure détaillée.

17:48 - Quid du pass sanitaire à l'hôpital ? [FIN DU DIRECT] Le pass sanitaire sera contrôlé à partir de lundi 9 août, comme l'exige la loi validée hier par le Conseil constitutionnel. Celui-ci sera obligatoire pour les patients disposant d'un rendez-vous mais pas dans le service des urgences. Mais à La Rochelle et à Rochefort, pas question de refouler des patients venus pour une consultation, explique France bleu. "L'accès pour tous aux soins est notre priorité" promet le directeur des deux hôpitaux, Pierre Thépot. 17:27 - Des contrôles dans les Ehpad Dès le 9 août, pour visiter un proche dans un Ehpad, il faudra présenter son pass sanitaire. Ces établissements se préparent donc à mettre en place ce dispositif pour permettre aux résidents d’entretenir ce lien social. Ce vendredi 6 août, certains établissements concernés par cette mesure se préparent à l’appliquer. C’est notamment le cas de l’Ehpad résidence Saint-Joseph situé à Cachan dans le Val-de-Marne qui a fait l'objet d'un reportage de franceinfo. Dans cet établissement, "100% des résidents sont vaccinés contre le Covid-19, de même pour 70% du personnel", détaille le média. Chaque après-midi, une trentaine de personnes viennent voir un membre de leur famille et ce nombre est encore plus important le week-end ; ce lien social est fondamental pour les résidents mais nécessite une organisation quasi-militaire. À l’entrée de l’Ehpad, un agent d’accueil sera en charge de contrôler les nombreux visiteurs. En ce qui concerne cet endroit, avec 90% des familles vaccinées, les conséquences administratives ne risquent pas d’être trop lourdes. 17:17 - De nombreux appels à manifester pour un 4e samedi consécutif De nouveaux rassemblements doivent avoir lieu ce samedi dans plusieurs villes en France, pour protester contre l'extension du pass sanitaire. La semaine dernière, 200.000 personnes avaient protesté sue tout le territoire. Environ 140 manifestations sont prévues sur l'ensemble du territoire ce samedi, note BFMTV. À Paris, quatre manifestations ont été déclarées et acceptées par la Ville. 16:57 - Pas de présentation du pass sanitaire dans les centres commerciaux des Pyrénées-Atlantiques Malgré un taux d'incidence très important (environ 300 cas pour 100 000 habitants) dans le département, son préfet Éric Spitz a finalement décidé de ne pas conditionner l'accès des centres commerciaux des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, le pass sanitaire ne sera demandé "dans aucun des centres commerciaux du département, évoque France bleu. "Tant que le taux d'incidence ne recommence pas à augmenter fortement, nous n'appliquerons pas le pass sanitaire dans les centres commerciaux", explique Éric Spitz. 16:56 - À Toulouse, les locaux de l'Ordre des infirmiers ont été vandalisés Ce vendredi 6 août 2021, France bleu nous informe que, dans la nuit de jeudi à vendredi, les locaux de l'Ordre des infirmiers de Toulouse ont été vandalisés. Ainsi, "une trentaine d'impacts de jets de pierre" ont été relevés ce matin, détaille le média. Des vitres ont été cassées et plusieurs tags ont été inscrits sur les murs des locaux. On peut notamment y lire "Non au pass" ou encore "Vive la grève". L’Ordre National des Infirmiers annonce avoir déposé plainte et "condamne fermement ces actes de vandalisme et d’intimidation contre une organisation qui mène une mission de service public." 16:36 - Clermont-Ferrand : inquiétude des pharmaciens face à l'extension du pass sanitaire À quelques jours de la mise en application de la loi sanitaire qui prévoit l'extension du pass à de nouveaux lieux comme les restaurants, cafés et terrasses, certaines pharmacies clermontoises sont inquiètes. En effet, ces nouvelles mesures vont forcément avoir un impact sur le nombre de tests réalisés et ces officines craignent ne pas avoir les capacités d'accueillir ces personnes venues se faire dépister pour le Covid-19. Au micro de France bleu, une pharmacienne clermontoise est "déjà dans les starting blocks" mais explique que "tous les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner, ou qui sont en train de le faire ont besoin d'un pass sanitaire. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de monde, ça risque d'être difficile à gérer. Il faut que les gens restent corrects et patients." 16:18 - Un pass sanitaire indispensable dans certains centres commerciaux Le Conseil constitutionnel a validé hier l'extension du pass sanitaire à certains centres commerciaux "au-delà d'un certain seuil défini par décret" et si "la gravité des risques de contamination" à l'échelle d'un département le justifie. Le gouvernement avait annoncé mi-juillet que seuls les centres commerciaux d’une superficie supérieure à 20 000 m2 devraient être concernés. Aussi, par défaut, l'accès à un centre commercial n'est pas soumis à la présentation d'u pass sanitaire sauf si un préfet prend la décision de l'y imposer pour des raisons de santé publique, explique La Dépêche. 15:58 - Quid du pass sanitaire au travail ? Selon la loi du 25 juillet, qui est examinée par le Conseil constitutionnel, les travailleurs des établissements recevant du public seront soumis à la présentation du précieux sésame à partir du 30 août, précise l'AFP dont Les Dernières Nouvelles d'Alsace se font l'écho. Ainsi, les salariés et dirigeants des cafés, restaurants, foires, grands magasins ou encore des transports publics, seront concernés. Si un salarié n'est pas en règle d'ici fin août, il pourra poser des jours de congé ou des RTT, tandis que l'employeur pourra suspendre son contrat jusqu'à deux mois. À partir de trois jours de suspension, l'employeur et l'employé devront trouver un accord (affecter l'employé à un autre poste, pérenniser le télétravail, etc.) 15:38 - À Dijon, les manifestants n'auront pas accès à certaines rues du centre-ville Ce samedi encore, pour la quatrième semaine consécutive, les manifestants hostiles à la vaccination ou au pass sanitaire descendront à nouveau dans les rues pour faire savoir leur mécontentement face à ces nouvelles mesures qu'ils jugent liberticides. À la veille d'une plausible journée de manifestation à Dijon, le préfet a publié un arrêté dans lequel il interdit les manifestations entre 12h et 21h "sur certaines voies et espaces publics du centre ville de Dijon, ceci afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles de l'ordre public". Ses propos font référence aux incidents survenus lors d'un précédent rassemblement, rapporte France bleu 15:12 - Pas de contrôles sur les terrasses à Béziers L'extension du pass sanitaire dans des lieux comme les bars et restaurants s'applique également aux terrasses de ces établissements. Pourtant, à Béziers, Robert Ménard a affirmé ce vendredi 6 août sur France bleu, qu'il n'y aurait pas de contrôle sur les terrasses. Pour argumenter sa décision, le maire de la commune pourtant favorable au pass sanitaire, argue que cette mesure "ne tient pas debout", estimant par ailleurs qu'il est "irréalisable" de contrôler les terrasses de café. 14:55 - Ce qui change à partir du 30 septembre À partir du 30 septembre, les enfants âgés de 12 à 17 ans seront également soumis au pass sanitaire. Comme les adultes, ils devront être vaccinés ou avoir réalisé un test de moins de 48 heures pour se rendre au cinéma, au restaurant ou encore dans certains centres commerciaux. 14:45 - Ce qui change à partir du 30 août À compter du 30 août, le pass sanitaire sera exigé sur certains lieux de travail. Les Sages ont néanmoins rejeté la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim pour non-présentation du laissez-passer. 14:30 - Ce qui va changer dès lundi 9 août À partir du lundi 9 août, il faudra désormais présenter son laissez-passer dans les cafés, les restaurants, aussi bien à l'intérieur des établissements qu'en terrasse. Certains centres commerciaux seront également concernés, tout comme certains lieux de loisirs et les transports longue distance tels que l'avion, le train et le bus. 14:05 - Pour les employeurs, un "flou juridique" autour du pass sanitaire pour les employés Jeudi, les Sages du Conseil constitutionnel ont validé l'obligation de présentation d'un pass sanitaire pour certains salariés mais ont censuré la possibilité de rompre le contrat des employés en CDD réfractaires. Les employeurs, eux, déplorent un "flou juridique" alors que ce pass qui concernera - entre autres - certains salariés des établissements recevant du public entrera en vigueur, pour ces salariés, le 30 août. 13:43 - Les Français seront environ 60% à présenter le pass sanitaire s'il est demandé Selon un sondage Elabe réalisé pour l'Institut Montaigne, Radio Classique et le journal Les Echos diffusé mercredi, une majorité (autour de 60%) se déclare disposée à présenter le pass s'il est demandé, et se dit favorable à la vaccination obligatoire. LIRE PLUS

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Aux alentours du 5 août, le pass sanitaire sera prochainement obligatoire pour se rendre au restaurant, bar, café, trains, car et avions de longue distance, salons professionnels, hôpitaux et maisons de retraite sauf urgences médicales.

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des transports visés (trains, cars et avions de longue distance) s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les exploitants risquent une mise en demeure par l’autorité administrative, puis le lieu peut être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, l'exploitant encoure une amende de 9 000 euros et un an de prison.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire valide dans les lieux où il est requis, ou qui auraient recours à un pass frauduleux. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner". La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de mi-septembre, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé. La commission mixte paritaire a convenu que les salariés ne disposant pas de pass sanitaire ne pourront pas être licenciés, contrairement à ce que voulait le gouvernement.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. A partir du 5 août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, maisons de retraite, certains centres commerciaux, cars et trains de longues distances, avions, salons professionnels. Mais la date précise reste à confirmer pour chacun de ces lieux.