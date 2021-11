"Pass sanitaire : le texte de loi rejeté par le Sénat"

PASS SANITAIRE. Ce vendredi 5 novembre, après le rejet du projet de loi "Vigilance sanitaire" par le Sénat, la prolongation du dispositif anti-Covid 19 passe à nouveau entre les mains de l'Assemblée nationale, pour un ultime vote. Les députés de la majorité se réservent la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.

Stations de ski L'essentiel Le Sénat a rejeté en bloc, jeudi soir en seconde lecture, le projet de loi Vigilance sanitaire incluant la prolongation du pass sanitaire.

Dominé par la droite, le Sénat, comme les députés LR et de gauche du palais Bourbon, souhaitent avancer la prolongation du pass sanitaire au 28 février, afin de ne pas laisser au gouvernement les pleins pouvoirs pendant les huit prochains mois qui enjambent notamment les élections présidentielles et législatives. Ils devraient déposer des recours devant le Conseil constitutionnel dans les heures qui suivent.

Ce vendredi 5 novembre, l'Assemblée nationale doit voter une ultime mouture du texte de loi conforme aux desiderata du gouvernement, avec une date d'échéance au 31 juillet 2022.

Le texte de loi doit être promulgué le 15 novembre 2021, avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

10:07 - L'OMS très inquiète face à la flambée du Covid en Europe L'OMS s'inquiète du rythme actuel de transmission du Covid-19 en Europe, le jugeant "très préoccupant" dans les "53 pays de la région européenne" dont la Russie. "Nous sommes, de nouveau, à l'épicentre", s'est alarmé ce jeudi Hans Kluge, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé Europe, au cours d'une conférence de presse en ligne. "Si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 dans la région d'ici février", a-t-il mis en garde. Il remet en cause notamment l'assouplissement des gestes barrières (dont l'abandon du masque à certains endroits). 09:43 - Quels amendements du Sénat ont été rejetés par les députés de la majorité ? La prolongation des mesures de freinage jusqu'au 28 février, dont le pass sanitaire en fait partie, et le recours à une territorialisation du dispositif en fonction du taux de vaccination et de la circulation du virus selon les départements ont été rejetés par l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi à jeudi. 09:10 - L'échéance du 31 juillet est un "choix pertinent" selon la ministre chargée de l’Autonomie Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l’Autonomie, estime que la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet est un "choix pertinent" qui permettrait "de protéger la santé des Français en limitant au mieux l’impact des mesures prises sur leur vie quotidienne". 08:45 - L’échéance de l’élection présidentielle cristallise le débat "Derrière l’intransigeance du gouvernement, il y a nécessairement pour nous le soupçon que des intentions politiques aient pu être présentes", a déclaré le sénateur LR Philippe Bas, rapport du texte de loi. "Le président s’évite un débat pendant la campagne présidentielle", a ajouté le sénateur socialiste Jean-Yves Leconte. 08:23 - Que va-t-il se passer maintenant ? Les Républicains et la gauche ont prévenu qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel dans les prochaines heures. Mais il est incertain que les Sages retoquent le texte. Le Conseil constitutionnel estime qu'"il appartient au législateur de faire une appréciation de la situation sanitaire et d'utiliser les instruments les plus opportuns pour lutter contre la crise sanitaire", a expliqué Serge Slama, professeur de Droit public à l'Université Grenoble-Alpes, au Figaro. "Comme il l'avait fait lors des états d'urgence sécuritaire, [il] va sûrement affirmer qu'une prochaine vague reste probable". Le gouvernement pourrait donc avoir le dernier mot. 08:02 - Quels sont les points de désaccord majeurs entre les députés de la majorité et le Sénat ? La durée de prolongation du pass sanitaire cristallise les tensions entre députés de la majorité et sénateurs. Le gouvernement maintient l'échéance au 31 juillet 2022, là où le Sénat souhaite la raccourcir de moitié, au 28 février 2022. "Trois mois et demi, ça va, huit mois et demi, c’est trop", s'entête le rapporteur Les Républicains Philippe Bas. Ensuite, la possibilité de révéler le statut vaccinal des élèves aux chefs d'établissement scolaires est également un autre gros point de désaccord : cette mesure voulue par le gouvernement "reviendrait à s'asseoir sur le secret médical", argue Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, dans Le Parisien. 07:46 - Le Sénat s'est dit "sans espoir de pouvoir faire évoluer le texte" "L’obstination avec laquelle le gouvernement a refusé tout dialogue avec le Sénat, la fin de non-recevoir qu’il a opposée à ses amendements […] nous a laissés sans espoir de pouvoir faire encore évoluer le texte", a justifié le rapporteur du texte, le sénateur Les Républicains Philippe Bas. 07:24 - Le Sénat a rejeté le texte de loi rétabli mercredi par l'Assemblée nationale La partie de ping pong continue... Par 222 voix pour, et 116 voix contre, le Sénat a rejeté hier soir en bloc le projet de loi Vigilance sanitaire, incluant la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, en votant une motion de procédure. L'Assemblée nationale doit voter ce vendredi une ultime mouture du texte conforme à ce que souhaite le gouvernement. Mais l'opposition ne s'estime pas vaincue : des recours devant le Conseil constitutionnel sont prévus par les sénateurs LR et les députés LR et de gauche.

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté pour la seconde fois à l'Assemblée nationale la nuit de mercredi 3 à jeudi 4 novembre 2021, par 147 voix contre 125, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le Sénat ne l'entend pas ainsi, et propose de limiter le pass sanitaire et l’état d’urgence au 28 février 2022. "Nous n’avons jamais accordé jusqu’à présent des pouvoirs exceptionnels pour huit mois et demi à l’exécutif et nous n’avons aucune raison de le faire", affirme le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi. Cette semaine est décisive : ce mercredi, la prolongation du pass sanitaire a été à nouveau votée à l'Assemblée nationale dans sa version initiale voulue par le gouvernement, puis elle a été rejeté en bloc jeudi au Sénat, avant un ultime vote ce vendredi au Palais Bourbon.

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire au-delà de cette date. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à sa date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Mais la majorité sénatoriale a modifié la copie du gouvernement en soumettant au pass sanitaire les départements au taux de vaccination inférieur à 80 % et un taux d’incidence élevé. Ce qui permettrait à l’ensemble des départements de la France métropolitaine de ne plus avoir recours au dispositif à la mi-novembre. Or, dans la nuit du 3 au 4 novembre, les députés de la majorité à l'Assemblée nationale ont rejeté les dispositions introduites par les sénateurs dans le texte remanié, dont cette territorialisation du pass sanitaire en fonction d'un seuil de vaccination en-dessous de 80%. Le texte de loi a été voté à nouveau dans sa version initiale comme voulue par le gouvernement, avec une date d'échéance au 31 juillet 2022. Députés et sénateurs n'arrivent pas à s'accorder avant la promulgation de la loi le 15 novembre 2021. Un ultime vote du texte de loi est attendu ce vendredi par les députés de la majorité.

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.