"Pass sanitaire : sa prolongation et son application assouplies par le Sénat"

PASS SANITAIRE. Le Sénat a voté un texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire profondément remanié dans la nuit de jeudi à ce vendredi 29 octobre. Sa date de fin a été avancée au 28 février 2022 et il serait rendu obligatoire uniquement dans les départements où le taux de vaccination est en-dessous du seuil de 80%. Ce que l'on sait.

Sommaire Prolongation du pass sanitaire

Fin du pass sanitaire

Troisième dose

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Stations de ski L'essentiel Le Sénat a adopté un projet de loi "Vigilance sanitaire" remanié, à 158 votes pour, 106 votes contre, dans la nuit de jeudi à vendredi 29 octobre 2011.

Le Sénat a modifié la prolongation du pass sanitaire au 28 février contre le 31 juillet dans sa version initiale voulue par le gouvernement, afin de ne pas enjamber les présidentielles et de coïncider avec la fin de la session parlementaire.

L'utilisation du pass sanitaire a été limitée, avec une entrée en vigueur en-dessous du seuil de 80% du taux vaccination de la population par département, ce qui signifie que l'ensemble du territoire métropolitain ne pourrait plus avoir recours au pass sanitaire à la mi-novembre 2021.

L'examen du projet de loi se poursuit au Sénat ce vendredi 29 octobre. La semaine prochaine, les députés et les sénateurs vont devoir trouver un compromis entre les deux versions du texte en commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs.

Le texte de loi doit être promulgué le 15 novembre 2021. En cas d’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a le dernier mot.

En direct

Recevoir nos alertes live !

07:47 - Quels départements pourraient encore être soumis au pass sanitaire ? La version du Sénat qui soumet le pass sanitaire à une couverture vaccinale en-dessous du seuil des 80%, conduirait seulement une petite poignée de départements comme les Hautes-Alpes et l’Essonne à avoir recours au pass sanitaire jusqu'à la mi-novembre. 07:23 - Le projet de loi voté en première lecture par le Sénat Le projet de loi "vigilance sanitaire", a été voté avec modifications en première lecture par 158 voix pour et 106 contre, au Sénat à majorité des groupes LR et centriste. ✅ #VigilanceSanitaire : le Sénat a adopté le projet de loi (158 votes pour, 106 votes contre), avec modifications.#PasseSanitaire



En savoir plus : https://t.co/qSH6M0p3z2 pic.twitter.com/FJleP7uHin projet de loi voté vigilance sanitaire ce jeudi — Sénat (@Senat) October 28, 2021 28/10/21 - 23:32 - "La Constitution n’est pas abolie par l’épidémie", gronde le communiste Pierre Ouzoulias [FIN DU DIRECT] - Longue soirée du côté de l'hémicycle du Palais du Luxembourg. En pleine examen du projet de loi de "vigilance sanitaire", les sénateurs n'ont pas réussi à trouver un point d'entente avec l'exécutif, qui souhaite prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. L'opposition au Sénat n'a rien lâché et a fixé au 28 février la prorogation du pass. "Vous instrumentalisez cette loi pour faire du président de la République l’incarnation de la raison et son opposition l’incarnation du mal […] Nous discutions de la préservation de l’Etat de droit. La Constitution n’est pas abolie par l’épidémie. Ce que nous voulons ce sont des arguments juridiques, pas des arguments médicaux", a notamment lâché le sénateur communiste, Pierre Ouzoulias. Contre tout attente, c'est entre le Parti socialiste et Les Républicains qu'un compromis s'est créé sur la question de la territorialisation du pass sanitaire. 28/10/21 - 22:39 - Que se passe-t-il si le Sénat ne vote pas la loi ? Les sénateurs doivent décider aujourd'hui du vote sur le projet de loi de "vigilance sanitaire". Alors que les débats continuent ce jeudi soir dans l'hémicycle, que se passera-t-il si les sénateurs ne parviennent pas à un accord ? Comme l'explique Libération, le projet de loi devra repartir, comme d'habitude, à l'Assemblée nationale, où ce sera aux députés de décider. Mais problème, l'actuelle mise en vigueur du pass sanitaire ne court que jusqu'au 15 novembre et les timings sont désormais serrés. "D’un point de vue juridique, il y aurait un vide. On ne serait plus dans le cadre de l’état d’urgence et l’on ne pourrait plus utiliser le pass sanitaire pendant quelques jours", avoue le rapporteur LREM du texte à l’Assemblée, Jean-Pierre Pont. 28/10/21 - 21:52 - Certains départements ne devront plus obliger le pass sanitaire 80 %. Voici le taux de vaccination qui créera une vraie balance désormais dans la crise sanitaire. D'après l'amendement qui vient d'être voté par le Sénat, les départements qui auront un taux de vaccination supérieur à 80% n'auront plus l'obligation d'exiger le pass sanitaire. "Cet amendement permet la conservation du pass sanitaire pour les territoires encore exposés et dont la couverture vaccinale reste trop faible. Il s’agit en l’état de certains départements ultramarins dont les taux de vaccination sont encore bien trop faibles", explique le Sénat.

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre 2021, par 74 voix contre 73, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le Sénat ne l'entend pas ainsi, et propose de limiter le pass sanitaire et l’état d’urgence au 28 février 2022. "Nous n’avons jamais accordé jusqu’à présent des pouvoirs exceptionnels pour huit mois et demi à l’exécutif et nous n’avons aucune raison de le faire", affirme le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi.

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire au-delà de cette date. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à sa date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Mais la majorité sénatoriale a modifié la copie du gouvernement en soumettant au pass sanitaire les départements au taux de vaccination inférieur à 80 % et un taux d’incidence élevé. Ce qui permettrait à l’ensemble des départements de la France métropolitaine de ne plus avoir recours au dispositif à la mi-novembre.

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.