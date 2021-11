"Pass sanitaire : sa prolongation réexaminée au Sénat"

PASS SANITAIRE. Ce jeudi 4 novembre, la prolongation du dispositif anti-Covid 19 est examinée en seconde lecture au Sénat qui plaide pour une territorialisation du pass sanitaire et souhaite avancer la date de fin du pass sanitaire au 28 février 2022. En cas de désaccord, les députés de la majorité auront le dernier mot vendredi.

Sommaire Prolongation du pass sanitaire

Fin du pass sanitaire

Troisième dose

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Stations de ski L'essentiel Ce jeudi 4 novembre, le projet de loi Vigilance sanitaire comprenant la prolongation du pass sanitaire est examiné en seconde lecture au Sénat.

SI le texte de loi est rejeté par les sénateurs, l'Assemblée nationale aura le dernier mot ce vendredi par un vote final au palais Bourbon.

Le Sénat souhaite avancer la prolongation du pass sanitaire au 28 février, contre le 31 juillet 2022 voulu par la majorité, afin de ne pas laisser au gouvernement les pleins pouvoirs pendant les huit prochains mois.

Le Sénat aimerait conditionner l'utilisation du pass sanitaire aux départements n'ayant pas atteint un taux de vaccination de 80%.

Le texte de loi doit être promulgué le 15 novembre 2021, avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

09:20 - Prolongation du pass sanitaire : la ligne rouge du Sénat En commission mixte paritaire ce mardi, députés et sénateurs "étaient trop éloignés sur la philosophie même du texte pour parvenir à un compromis", a reconnu la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet (La République En Marche) au micro d’LCPAN. "C’est le choix que nous avions fait depuis le début […] accorder au gouvernement la possibilité d’utiliser le pass sanitaire jusqu’à l’été si c’est nécessaire. Les sénateurs voulaient que ce soit beaucoup plus contraint et limité. Ce n’était pas notre philosophie", a-t-elle poursuivi. 09:00 - Les populations fragiles encore menacées par le Covid L'ARS (Agence régionale de santé) souligne que "les populations les plus fragiles sont de nouveau exposées au risque d’hospitalisation et à ses conséquences qui peuvent être dramatiques". 08:47 - Le nombre de patients critiques en hausse Le nombre de patients victimes du Covid-19 est en hausse dans les hôpitaux. Ce mercredi, on dénombrait un total de 6 764 hospitalisés. Du côté des nouvelles admissions, 447 ont été recensées en 24 heures hier, soit 31 de plus que mardi, et 164 de plus que mercredi dernier... 08:26 - Quel taux d'incidence en France ? D'après les chiffres dévoilés mercredi 3 novembre par Santé publique France, le taux d'incidence s'élève à 61,71 cas pour 100 000 habitants. 08:01 - Le Sénat devrait rejeter le projet de loi en seconde lecture Selon les dernières informations de Public Sénat, le projet de loi Vigilance sanitaire, incluant le texte de loi litigieux sur la prolongation du pass sanitaire, "devrait être rejeté" ce jeudi "via l’adoption d’une question préalable" par la majorité sénatoriale, "qui équivaut à un rejet de l’ensemble du texte". 07:43 - Des recours déposés devant le Conseil Constitutionnel ? Les forces d’opposition (Les Républicains et la gauche) ont prévu des recours auprès du Conseil constitutionnel si le pass sanitaire était étendu jusqu’à l’été prochain. 07:23 - Que va-t-il se passer ce jeudi au Sénat ? Ce jeudi après-midi, les débats risquent "de tourner court en seconde lecture du projet de loi Vigilance sanitaire", annonce Public Sénat. Aucune modification ne sera réintroduite et le texte de loi "sera rejeté d’emblée". Mais l’Assemblée nationale devrait avoir le dernier mot vendredi en adoptant définitivement le texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire. 03/11/21 - 23:09 - La nuit s'annonce longue à l'Assemblée nationale ! Ce mercredi 3 novembre, aux alentours de 23 heures, les débats autour du projet de loi Vigilance sanitaire, qui comprend notamment la prolongation du pass sanitaire, se poursuivaient à l'Assemblée nationale. Examiné en seconde lecture, il doit repasser jeudi devant le Sénat. Pour suivre les débats en direct, c'est désormais par ici : Suivez la séance publique #DirectAN https://t.co/tCOgfMKL77 Débat tard dans la nuit — Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 3, 2021 03/11/21 - 21:38 - Le pass sanitaire de retour à l'Assemblée nationale Envie de suivre les débats qui portent, entre autres, sur la prolongation du pass sanitaire à l'Assemblée nationale, ce mercredi 3 novembre ? Si vous avez un peu de temps devant vous, voici la vidéo des premières heures de l'examen du projet de loi, qui s'est tenu cet après-midi : ???? #PJLVigilanceSanitaire



Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre 2021, par 74 voix contre 73, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le Sénat ne l'entend pas ainsi, et propose de limiter le pass sanitaire et l’état d’urgence au 28 février 2022. "Nous n’avons jamais accordé jusqu’à présent des pouvoirs exceptionnels pour huit mois et demi à l’exécutif et nous n’avons aucune raison de le faire", affirme le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi. Cette semaine est décisive : la prolongation du pass sanitaire est à nouveau examinée à l'Assemblée nationale puis jeudi au Sénat, avant un ultime vote vendredi au Palais Bourbon.

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire au-delà de cette date. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à sa date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Mais la majorité sénatoriale a modifié la copie du gouvernement en soumettant au pass sanitaire les départements au taux de vaccination inférieur à 80 % et un taux d’incidence élevé. Ce qui permettrait à l’ensemble des départements de la France métropolitaine de ne plus avoir recours au dispositif à la mi-novembre. Députés et sénateurs doivent s'accorder avant la promulgation de la loi le 15 novembre 2021.

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.