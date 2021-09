"Pass sanitaire : sortie scolaire, sport, test Covid, ce qui attend les adolescents"

PASS SANITAIRE. Depuis ce jeudi 30 septembre 2021, les mineurs de 12 à 17 ans ont l'obligation de présenter un pass sanitaire pour se rendre à la piscine, à la salle de sport, au cinéma, et même à une sortie scolaire. Tout savoir sur ces nouvelles règles anti-Covid qui peuvent être prolongées jusqu'à l'été 2022.

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 8h30] Les mineurs de 12 ans et deux mois jusqu'à l'âge de 17 ans ont désormais l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée des établissements de culture et de loisirs, des salles de sport, gymnases, stades et piscines, des restaurants et bars, pour prendre le train ou un car de longue distance, au même titre que les adultes. Si le pass sanitaire n'est pas requis au collège ou au lycée, les sorties scolaires sont néanmoins concernées, mais il existe des exceptions à la règle. Tout savoir sur cette extension du pass sanitaire, qui devrait par ailleurs être maintenu "pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été" 2022, selon les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mercredi 29 septembre, à l'issue du Conseil des ministres.

L'extension du pass sanitaire pour les adolescents est entrée en vigueur ce jeudi 30 septembre 2021. Pour quelles activités le précieux sésame leur est-il imposé ? Dans quel cadre est-il requis au collège ou au lycée ? Les tests PCR ou antigéniques sont-ils remboursés pour les mineurs non vaccinés ? Toutes les sorties scolaires sont-elles soumises au pass sanitaire ? Y a-t-il des exceptions à la règle ? Toutes les réponses à vos questions :

L'extension du pass sanitaire pour les mineurs de "12-17 ans" a lieu ce jeudi 30 septembre 2021 dans l'ensemble des lieux où il est requis. Comme pour le public adulte, la fréquentation des lieux culturels et de loisirs, des trains, des restaurants, des établissements médicaux par les 12-17 ans se fera avec pass sanitaire à compter de cette date.

Le gouvernement a fait savoir qu'il s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois en attendant que les enfants aient un schéma vaccinal complet puisque la vaccination n'est possible qu'à partir de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans et deux mois sont quant à eux exemptés du pass sanitaire.

Aujourd'hui, plus de la moitié des mineurs de 12 à 17 ans seraient prêts à présenter un pass sanitaire valide, car selon les données de Santé publique France, 57,6 % des adolescents français ont un schéma vaccinal complet. Au 15 septembre, 69,1 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Mais d'une région de France à l'autre, la vaccination des jeunes progresse différemment. La couverture pré-vaccinale des mineurs de 12 à 17 ans est maximale dans le sud-ouest, notamment dans les Landes (à 99%), là où elle patine dans le sud-est de la France, notamment dans les Bouches-du-Rhône (à 50,2 %).

Les adolescents non-vaccinés vont pouvoir se faire tester gratuitement, contrairement aux adultes à partir de 18 ans pour qui les tests Covid sont déremboursés, sauf prescription médicale, à compter du 15 octobre. Un dépistage négatif au Covid-19 de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois seront valables au même titre qu'un schéma vaccinal complet.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Train : le pass sanitaire est exigé dans les trains de longue distance que sont les TGV, Intercités et trains de nuit. Il n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros, bus, ne sont pas concernés).

: le pass sanitaire est exigé dans les trains de longue distance que sont les TGV, Intercités et trains de nuit. Il n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros, bus, ne sont pas concernés). Hôpital : le pass sanitaire est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences.

: le pass sanitaire est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments de plus de 50 personnes, le pass sanitaire est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments de plus de 50 personnes, le pass sanitaire est requis. Parcs d'attraction : le pass sanitaire est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme Disneyland Paris .

: le pass sanitaire est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass sanitaire est requis pour entrer dans un stade.

: le pass sanitaire est requis pour entrer dans un stade. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire entre en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass sanitaire entre en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Cinéma : le pass sanitaire est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass sanitaire est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass sanitaire est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass sanitaire est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass sanitaire. Le pass sanitaire est requis pour les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass sanitaire. Le pass sanitaire est requis pour les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, ont repris, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Le pass sanitaire est requis lorsque la jauge excède les 50 personnes.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, ont repris, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Le pass sanitaire est requis lorsque la jauge excède les 50 personnes. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass sanitaire uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais aucun cas le pass sanitaire n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass sanitaire uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais aucun cas le pass sanitaire n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass sanitaire n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass sanitaire n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass sanitaire est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass sanitaire est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit exigent le pass sanitaire depuis le 9 juillet. Le port du masque n'est pas obligatoire ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.

: les boîtes de nuit exigent le pass sanitaire depuis le 9 juillet. Le port du masque n'est pas obligatoire ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voyage : le pass sanitaire est obligatoire pour les liaisons entre la France hexagonale et la Corse ou encore, la France métropolitaine et l'Outre-mer.

A compter du 30 septembre, le ministère de l'Éducation nationale a confirmé que les plus de 12 ans et 2 mois devront bien avoir leur pass sanitaire pour les activités extra-scolaires sportives ou culturelles (foot, piscine, danse, musée…).

Le ministère des Sports a confirmé l'obligation du pass sanitaire aux plus de 12 ans à compter du 30 septembre pour toutes les activités sportives, quel que soit le lieu de pratique. De la même manière, le ministère de la Culture a confirmé que le pass sanitaire serait demandé à partir de 12 ans à compter du 30 septembre pour toutes les activités artistiques et culturelles. Ainsi, comme pour le public adulte, la fréquentation des lieux culturels et de loisirs en établissements couverts (gymnases, piscine, patinoire...) comme en plein air (équitation, foot) se fera avec pass sanitaire pour les 12-17 ans à compter de cette date. Seuls les conservatoires ne seront pas soumis à cette mesure uniquement dans le cadre des enseignements, car ils délivrent des diplômes.

Le ministre de l'Éducation nationale a affirmé que le pass sanitaire n'est obligatoire ni pour les élèves, ni pour leurs enseignants, ni pour les animateurs. Il ne s'applique pas non plus à la cantine, durant le cours d'EPS, ni dans le cadre d'activités sportives ou culturelles réservées spécifiquement pour les élèves, sans se mélanger avec un autre public. Le port du masque est obligatoire au collège et au lycée dans les espaces clos.

Le pass sanitaire ne s'appliquant ni dans les écoles, ni dans les collèges, ni dans les lycées, les parents dépourvus de pass sanitaire peuvent se rendre dans ces établissements scolaires, pour accompagner leurs enfants comme pour rencontrer leurs professeurs.

À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que le projet de loi du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 prévoit de maintenir la mesure anti-Covid 19 "jusqu'à l'été" 2022. "Ce que nous voulons et allons proposer au Parlement c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore jusqu'à l'été la possibilité d'y recourir", a-t-il précisé. Le texte de loi, qui a été transmis au Conseil d'Etat, est présenté dans deux semaines en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement.

Alors que le pass sanitaire était censé prendre fin le 15 novembre, "nous avons des raisons d'être optimistes, mais les dix-huit mois qui se sont écoulés nous ont montré que nous devions rester prudents. Il faut se donner les moyens pendant encore plusieurs mois de se donner la possibilité de recourir à des mesures, si c'est nécessaire, pour protéger les Français", a-t-il encore justifié. "Même si notre souhait est de ne pas y recourir".

Si le pass sanitaire reste effectif, le président Emmanuel Macron a néanmoins "commandé" des critères d'adaptation dans les départements sous le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants, ainsi que dans les départements avec une couverture vaccinale importante.