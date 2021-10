"Pass sanitaire : un allégement prévu le 15 novembre ?"

PASS SANITAIRE. Si la fin du pass sanitaire n'aura pas lieu le 15 novembre, des allègements sont toutefois préconisés par le directeur du Conseil Scientifique Jean-François Delfraissy. Certains lieux ne devraient plus être soumis au pass sanitaire prochainement.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 13h23] Ce jeudi 14 octobre 2021, le président du Conseil Scientifique Jean-François Delfraissy a donné une longue interview au journal Le Monde, au cours duquel il a confirmé que "le gouvernement a choisi un allègement progressif des mesures de restriction", dont "un arrêt du pass sanitaire dans certains lieux à partir du 15 novembre plutôt que tout de suite".

Ce choix "s'explique en partie par le très haut niveau de vaccination en France et par la très grande efficacité des vaccins, d'ampleur inattendue". Cependant mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", selon lui en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique".

Alors que la fin du pass sanitaire était prévue le 15 novembre, le gouvernement présentera un texte de loi au Parlement le 19 octobre pour "maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité de recourir" au pass sanitaire, a précisé Gabriel Attal, jusqu'au 31 juillet 2022.

Cette prolongation du pass sanitaire fait l'objet d'un texte de loi qui donne au gouvernement la possibilité de recourir au dispositif anti-Covid, tout comme au régime juridique actuel, jusqu'au 31 juillet 2022, au cas où la situation sanitaire venait à se dégrader. Il sera débattu à l'Assemblée nationale mercredi 19 octobre sous l'intitulé Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. "On demande au Parlement de nous laisser la possibilité de déclencher tout ou une partie des mesures de freinage" a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi matin, interrogé sur France Info. Ainsi, le recours au confinement, au couvre-feu et autres mesures de restrictions serait également possible jusqu'au 31 juillet 2022.

Ce texte de loi prévoirait un point d'étape sur les mesures prises au minimum dans trois mois après sa publication et "au plus tard le 28 février 2022", au cours duquel le gouvernement proposerait un "rapport" au Parlement, "précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d'entre elles sur tout ou partie du territoire national". Le texte de loi de prolongation du pass sanitaire prévoirait également de durcir les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire, infligeant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a néanmoins précisé que si le texte de loi du pass sanitaire serait prolongé jusqu'à l'été 2022, le recours à son utilisation ne serait pas systématique. Interrogé dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, il a précisé que l'exécutif ne "souhaite pas prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été". Il souhaite au contraire "s'en débarrasser le plus vite possible".

Si fin du pass sanitaire il y aura, elle se fera progressivement, "par secteurs d'activité et non par territoires", entre le 15 novembre et la fin de l'année 2021, selon les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 7 octobre à l'issue du Conseil de Défense, afin de "vérifier l'absence d'effet de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, et du retour de conditions climatiques favorables à la circulation du virus", et d'attendre l'effet de la 3e dose de rappel du vaccin anti-Covid. Dans son avis publié le 6 octobre et retenu par le gouvernement, le Conseil scientifique envisage les limites possibles du succès actuel, relevant notamment que "la saison automnale et hivernale est propice à la circulation et à la transmission des coronavirus en Europe, possiblement favorisée par un relâchement des mesures barrières et le regroupement des personnes en milieu clos avec aération insuffisante". Mais il considère que "l'objectif est de ne plus utiliser à terme le pass sanitaire lorsque la situation épidémiologique ne le justifiera plus". La territorialisation en fonction d'indicateurs épidémiologiques a été écartée par le Conseil scientifique car elle pourrait "rapidement devenir complexe et peu lisible pour la population". "Ni le pass sanitaire ni le masque ne sont éternels", avait conclu Gabriel Attal en conférence de presse le 7 octobre.

En attendant, il a tenu à préciser que lors des élections présidentielles de 2022, le pass sanitaire "ne serait pas nécessaire pour aller voter". Et son utilisation ne sera pas non plus obligatoire dans les stations de ski cet hiver, tout comme il a disparu dans tous les grands centres commerciaux de France.

Avec des indicateurs de l'épidémie de Covid au vert, les remontées mécaniques des stations de ski ne seront pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire durant la saison hivernale 2021/2022. Une bonne nouvelle qui réjouit l'ensemble de la profession de la montagne.

Vendredi 4 octobre 2021, le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé une réouverture des stations de ski cet hiver 2021/2022 sans pass sanitaire dans les remontées mécaniques. "Cet hiver, on va skier parce qu'il y a la vaccination, parce que l'épidémie est sous contrôle", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 ce vendredi 1er octobre. "On va pouvoir enfin prendre un grand bol d'air pur", a-t-il poursuivi.

"Le pass sanitaire n'est pas demandé à l'heure actuelle donc on va commencer la saison comme ça", a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne. "Et puis on touche du bois. J'espère que la saison se déroulera bien et que l'épidémie restera jugulée. S'il y avait des dégradations, il faudra peut être qu'on reparle. Mais on sait que quoi qu'il arrive, on pourra rester ouvert." "Ça fait chaud au cœur à tous les montagnards, à tous ceux qui vivent de cela", s'est réjoui Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne, suite à cette annonce.

Depuis la mi-septembre 2021, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² car dans tous les départements, les indicateurs épidémiologiques de Covid-19 sont au vert. La règle était que le pass sanitaire était seulement obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépassait les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine, ce qui n'est plus le cas.

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir qu'il s'applique également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

À partir du 1er octobre, le Pass sanitaire devient obligatoire dès 12 ans pour pratiquer en #club ou participer à une #compétition. pic.twitter.com/NXlyBozz7J — Ministère des Sports (@Sports_gouv) September 30, 2021