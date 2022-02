"Pass vaccinal : des allégements, et bientôt la fin ?"

PASS VACCINAL. Le gouvernement a simplifié les règles pour les personnes contaminées par le Covid-19. Une injection équivaut désormais à une infection à condition d'avoir reçu au moins une dose de vaccin. Par ailleurs, le ministre de la Santé a évoqué une fin possible du pass vaccinal.

[Mis à jour le 4 février 2022 à 09h02] Les Français ayant contracté le Covid-19 pourront désormais conserver leur pass vaccinal sans dose de rappel (à réaliser dans les 4 mois jusqu'alors), ce qui concerne aujourd'hui 1 Français sur 2. Interviewé sur BFMTV mercredi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que "si vous avez eu une injection et deux infections, si vous avez eu deux injections et une infection – qu'elle soit avant les injections, au milieu ou après –, et si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre pass" et ce "sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée si la situation évolue mais aujourd'hui sans limite".

"Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a conclu le ministre de la Santé. Pour résumer, si l'on s'est injecté une seule dose de vaccin, mais que l'on a été contaminé à deux reprises par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet, si l'on s'est injecté deux doses de vaccin et qu'on a été contaminé une fois par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet. En revanche, avoir été contaminé trois fois par le Covid-19 ne permet pas de disposer d'un schéma vaccinal complet.

En outre, Olivier Véran a estimé, au cours de l'interview, qu'un allégement ou une suppression du pass vaccinal pourrait être possible "si les choses vont mieux", avant le 31 juillet, date de fin du dispositif encadré par la loi. "Si nous pouvons supprimer le pass avant, nous le ferons" en s'appuyant sur "des indicateurs pertinents" comme "le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du Covid" a-t-il précisé.

Qui est conditionné par la dose de rappel ? A partir de quel âge ? Comment calculer la date de désactivation de son pass vaccinal ? Où trouver ces informations ? Quelle date de fin du dispositif sanitaire ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous :

Les personnes infectées par le Covid-19 sont-elles exemptées de la dose de rappel ?

Les Français qui ont été infectés par le Covid-19 avant la première dose, entre les deux doses ou après les deux doses du schéma vaccinal initial sont exemptés de la dose de rappel, car une infection vaut pour une dose de rappel. "Que cette infection ait eu lieu avant, au milieu ou après, vous conservez le bénéfice de votre pass", et ce pour une durée pour l'instant indéterminée, a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran au micro de BFM TV le 2 février 2022. Par contre, si on a été contaminé 3 fois, le schéma vaccinal n'est pas valide. Si l'on a eu trois doses en revanche, le schéma est évidemment complet.

J'ai eu le Covid et deux doses de vaccin, vais-je conserver mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont eu le Covid-19 avant, pendant ou après avoir été injectés de deux doses de vaccin ne sont plus obligées de réaliser leur dose de rappel pour conserver leur pass vaccinal, et ce pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai eu le Covid et une seul dose de vaccin, vais-je garder mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont été contaminés une seule fois par le Covid-19 avant leur première injection doivent quand même réaliser leur seconde injection, qui devient une "dose de rappel", puisque désormais, une infection équivaut à une injection. En revanche, ils n'ont pas de troisième dose à faire par la suite. "Si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez quatre mois pour faire votre dose de rappel", a résumé le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février 2022.

J'ai eu deux fois le Covid, dois-je me faire vacciner pour conserver mon pass vaccinal ?

La réponse est oui, mais une seule fois ! "Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février. Ainsi, les Français qui ont été contaminés à deux reprises par le Covid-19 n'ont qu'une seule dose de vaccin à faire pour obtenir un pass vaccinal valide, et ce, pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai été infecté trois fois par le Covid, suis-je exempté du pass vaccinal ?

Avoir été infecté trois fois au Covid-19 ne permet malheureusement pas de prétendre à un pass vaccinal. Bien que le ministre de la Santé Olivier Véran ait expliqué le 2 février qu'une infection au Covid-19 équivalait à une injection, exemptant de la dose de rappel les personnes ayant été contaminés une fois par le Covid, et de deux doses les personnes ayant été contaminés deux fois par le Covid, la règle diffère sur ce dernier point. Il faut au minimum réaliser une dose de vaccin pour obtenir son pass vaccinal, dans tous les cas.

Pour qui le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel ?

Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus, qui doit être effectuée, à compter du 15 février 2022, quatre mois maximum après la dernière dose (première ou seconde dose en fonction du vaccin), contre 7 mois précédemment. Le gouvernement a par ailleurs autorisé l'administration de la dose de rappel dès 3 mois après la précédente dose de vaccin. Outre les mineurs, les Français ayant été contaminés au moins une fois par le Covid-19 sont exemptés de la dose de rappel.

Afin d'alerter les personnes concernées par l'expiration de leur pass vaccinal, une option disponible sur l'application TousAntiCovid vous alerte lorsque votre pass arrive à expiration. "Votre page changera de couleur lorsque vous présenterez le pass, afin que vous puissiez bien voir le délai qu'il reste avant la désactivation", avait précisé le ministre de la Santé.

Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un calcul mental, l'assurance maladie a mis en ligne un simulateur, baptisé Mon rappel Vaccin Covid, qui permet de connaître sa date d'éligibilité au rappel vaccinal contre le Covid-19 ainsi que la date d'expiration de son pass vaccinal. Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, ce téléservice vous demande votre date de naissance, si vous avez été testé positif au Covid-19 depuis votre dernière dose, le nom du vaccin utilisé lors de la dernière injection et la date de votre dernière injection pour obtenir les bonnes réponses.

En principe, la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal est applicable jusqu'au 31 juillet 2022. "Nous avons voté une prolongation de l'état de sortie d'urgence sanitaire qui s'arrête au 31 juillet 2022. Je ne vois pas comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022, date butoir de toute façon", a confirmé le 17 janvier sur France Info le député LREM Julien Borowczyk, président de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé par ailleurs le 20 janvier en conférence de presse que le pass vaccinal pourrait être levé dès lors que "la pression épidémique et hospitalière venait à être réduite de façon durable".

Le 25 janvier sur LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran est revenu sur ces allégations, expliquant que le pass vaccinal serait maintenu "tant qu'une menace pèsera sur les hôpitaux". Pour que le pass vaccinal soit retiré, il faut que les chiffres des hospitalisations soient "compatibles avec un fonctionnement normal des hôpitaux", sans que des opérations soient reprogrammées. "Quand on aura vidé les réanimations, en tout cas rendu la place aux malades qui relèvent normalement de la réanimation, et qu'il n'y aura plus un soin déprogrammé dans notre pays, s'il n'y a pas de nouveau variant en circulation à ce moment-là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable et on pourra le retirer", a-t-il rajouté le 2 février, dans le cadre d'une interview au micro de BFMTV.