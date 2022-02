"Pass vaccinal : fin de la période de tolérance"

PASS VACCINAL. Ce mercredi 23 février, le délai de tolérance d'une semaine accordé par le gouvernement pour les personnes qui n'ont pas reçu leur dose de rappel est terminé.

[Mis à jour le 23 février 2022 à 08h55] Depuis le 15 février, le pass vaccinal n'est valide que si le schéma vaccinal complet inclut la dose de rappel, à l'exception des personnes ayant déjà été contaminées par le Covid-19 ou les mineurs. Avec un délai à respecter pour la dose de rappel raccourci à 4 mois, le gouvernement avait concédé une semaine supplémentaire pour les retardataires. Or, depuis ce mercredi, cette période de tolérance a pris fin. "Les personnes concernées par leur perte potentielle du pass le 15 février, après le délai de prévenance de sept jours, vont le perdre aujourd'hui ou demain", a affirmé ce mardi 22 février le ministère de la Santé. Près de 3,5 millions de Français se retrouveraient à l'heure actuelle désormais sans pass vaccinal, faute de l'avoir complété avec la dose de rappel. Un choix délibéré, motivé par une levée proche du pass vaccinal ?

À l'heure où la France opère une baisse drastique des cas de contaminations au Covid-19, de l'ordre de 76% depuis le pic épidémique du 25 janvier, avec 86 000 cas positifs en moyenne sur 7 jours, d'après les derniers chiffres de Santé publique France, la question du maintien du pass vaccinal est à l'ordre du jour. Mais le gouvernement préfère jouer la carte de la prudence. Le ministre de la Santé a présenté ce mardi devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat les critères indispensables à sa suppression, évoquant toutefois une levée possible du dispositif "à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il s'applique".

En attendant, à partir du 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, soit dans tous les établissements recevant du public, à l'exception des transports. "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", détaille un communiqué de presse du 11 février rédigé par le ministère de la Santé.

Quelle date de fin du pass vaccinal évoquée et sur quels critères ? Dans quels lieux le masque est-il levé le 28 février ? Qui est exempté de la dose de rappel ? Comment retrouver la date de sa dernière injection ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous :

Compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé devant le Sénat le 22 février que le pass vaccinal pourrait être levé "à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il s'applique", soit avant sa date de fin encadrée par la loi (le 31 juillet 2022). Mais il a néanmoins conditionné la fin du pass vaccinal à trois conditions :

Une situation hospitalière normale : "Il faudrait qu'on redescende autour de 1 500 patients Covid en réa, pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux est restauré", a expliqué Olivier Véran le 22 février devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat.

Un taux d'incidence "assez faible, soit autour de 300 ou 500 au maximum".

Un facteur R de reproduction du virus "durablement inférieur à un".

"Nous allègerons le pass vaccinal lorsque les conditions seront réunies, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de déprogrammer des soins pour les Français faute de place en réanimation parce qu'il y aurait trop de malades atteints du Covid-19 et non-vaccinés en réa et lorsque le taux d'incidence, la circulation du virus le permettra, avec la garantie qu'il n'y ait pas un nouveau virus" avait déjà annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur France Bleu Isère le 11 février. Le 9 février, le professeur Alain Fischer qui coordonne la stratégie vaccinale de l'État avait lui aussi évoqué l'échéance de "fin mars, début avril" devant la Commission des affaires sociales du Sénat.

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque ne sera-t-il plus obligatoire ?

À compter du 28 février 2022, le masque ne sera plus obligatoire dans les espaces intérieurs ci-dessous soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit) :

Cinémas

Musées et monuments

Théâtres et autres salles de spectacle

Salles de concerts et festivals

Salles des fêtes

Bibliothèques

Discothèques

Salons professionnels, foires et séminaires

Restaurants, bars et cafés

Campings, hôtels et centres de vacances

Casinos et autres salles de jeux

Etablissements sportifs (salle de sport, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

Parcs d'attractions

Croisières en bateau de plus de 50 passagers

Les transports de longue durée soumis au pass vaccinal, soit les TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques, restent encore conditionnés au port du masque, tout comme les autres transports publics non soumis au pass.

Quels changements du pass vaccinal depuis le 15 février ?

Depuis le 15 février 2022, les Français ont dû effectuer leur dose de rappel à partir du moment où ils ont reçu leur dernière injection depuis plus de 4 mois, contre 7 mois jusqu'à présent, sous peine de perdre leur pass vaccinal. La mesure s'applique aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais il existe des exceptions à tout ça :

Les Français qui ont été contaminés par le virus du Covid peuvent conserver leur pass vaccinal sans dose de rappel. Pour résumer, si l'on s'est injecté une seule dose de vaccin, mais que l'on a été contaminé à deux reprises par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet, si l'on s'est injecté deux doses de vaccin et qu'on a été contaminé une fois par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet. Une infection équivaut désormais à une injection, sauf dans ce cas très précis : avoir été contaminé trois fois par le Covid-19 ne permet pas de disposer d'un schéma vaccinal complet.

Depuis le 15 février également, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 est passée de 6 mois à 4 mois. Le certificat de rétablissement est "l'une des preuves qui permet d'avoir un pass vaccinal valide", avait indiqué le ministère. Ce document n'est délivré qu'aux Français infectés par le Covid-19 il y a plus de 11 jours et donc moins de 4 mois (alors qu'avant le 15 février, moins de 6 mois).

Les personnes infectées par le Covid-19 sont-elles exemptées de la dose de rappel ?

Les Français qui ont été infectés par le Covid-19 avant la première dose, entre les deux doses ou après les deux doses du schéma vaccinal initial sont exemptés de la dose de rappel, car une infection équivaut désormais à une dose de rappel. Interviewé sur BFMTV le 2 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que "si vous avez eu une injection et deux infections, si vous avez eu deux injections et une infection – qu'elle soit avant les injections, au milieu ou après –, et si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre pass" et ce "sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée si la situation évolue mais aujourd'hui sans limite".

Par contre, si on a été contaminé 3 fois, le schéma vaccinal n'est pas valide. Si l'on a eu trois doses en revanche, le schéma est évidemment complet.

J'ai eu le Covid et deux doses de vaccin, vais-je conserver mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont eu le Covid-19 avant, pendant ou après avoir été injectés de deux doses de vaccin ne sont plus obligées de réaliser leur dose de rappel pour conserver leur pass vaccinal, et ce pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai eu le Covid et une seul dose de vaccin, vais-je garder mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont été contaminés une seule fois par le Covid-19 avant leur première injection doivent quand même réaliser leur seconde injection au plus tard 4 mois après la précédente, qui devient une "dose de rappel", puisque désormais, une infection équivaut à une injection. En revanche, ils n'ont pas de troisième dose à faire par la suite. "Si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez quatre mois pour faire votre dose de rappel", a résumé le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février 2022.

J'ai eu deux fois le Covid, dois-je me faire vacciner pour conserver mon pass vaccinal ?

La réponse est oui, mais une seule fois ! "Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février. Ainsi, les Français qui ont été contaminés à deux reprises par le Covid-19 n'ont qu'une seule dose de vaccin à faire pour obtenir un pass vaccinal valide, et ce, pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai été infecté trois fois par le Covid, suis-je exempté du pass vaccinal ?

Avoir été infecté trois fois au Covid-19 ne permet malheureusement pas de prétendre à un pass vaccinal. Bien que le ministre de la Santé Olivier Véran ait expliqué le 2 février qu'une infection au Covid-19 équivalait à une injection, exemptant de la dose de rappel les personnes ayant été contaminés une fois par le Covid, et de deux doses les personnes ayant été contaminés deux fois par le Covid, la règle diffère sur ce dernier point. Il faut au minimum réaliser une dose de vaccin pour obtenir son pass vaccinal, dans tous les cas.

Le certificat de rétablissement au Covid-19 vous permet d'avoir un pass vaccinal valide. Pour rappel, il faut avoir été testé positif il y a plus de 11 jours et moins de 4 mois à partir du 15 février 2022 avec un test PCR ou antigénique pour récupérer, en version papier ou sur la plateforme SI-DEP via un lien envoyé par mail ou SMS, un certificat de rétablissement au Covid-19. Il est possible ensuite de l'intégrer dans l'application TousAntiCovid en scannant le QR code ou en l'important depuis la plateforme SI-DEP via le lien dédié.

Qui doit télécharger un nouveau QR Code de son pass vaccinal ?

Les Français qui ont contracté le Covid-19 avant ou après leur première dose de vaccin et qui ont effectué une deuxième dose doivent mettre à jour leur pass vaccinal, en raison d'un bug de l'application gouvernementale, survenu avant le 1er février, qui indique une date de péremption à leur pass, alors qu'ils n'ont pas besoin d'effectuer de dose de rappel.

Pour ce faire, les personnes concernées doivent s'identifier sur le site d'Ameli et télécharger une nouveau certificat de rétablissement du Covid-19. Ils doivent ensuite scanner le QR code via l'application TousantiCovid qui mettra le pass vaccinal automatiquement à jour. En cas de difficultés, "il est possible de se rendre dans une pharmacie ou de profiter d'une consultation chez son médecin traitant pour demander l'impression de son attestation", explique le site Ameli.

Depuis le 1er février, "l'attestation de vaccination comportera la mention 2/1 pour indiquer qu'une injection a été faite dans le cadre de la vaccination initiale et qu'une injection a été faite dans le cadre du rappel. En conséquence : le pass vaccinal a une validité permanente", explique l'assurance maladie.

Nota bene : Les personnes qui ont contracté le Covid-19 et qui ont réalisé leur deuxième dose après le 1er février ne sont pas concernés par ce bug.

Pour qui le pass vaccinal est-il conditionné à la dose de rappel ?

Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus, qui doit être effectuée, depuis le 15 février 2022, quatre mois maximum après la dernière dose (première ou seconde dose en fonction du vaccin), contre 7 mois avant. Le gouvernement a par ailleurs autorisé l'administration de la dose de rappel dès 3 mois après la précédente dose de vaccin. Outre les mineurs, les Français ayant été contaminés au moins une fois par le Covid-19 sont exemptés de la dose de rappel.

Pour obtenir le pass vaccinal, deux conditions : présenter un schéma de vaccination complet (avec dose de rappel dans les 4 mois à partir de 18 ans, sauf si on a été contaminé par le Covid-19) ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne sont plus une preuve valable, contrairement au pass sanitaire. as concernés par le pass vaccinal.