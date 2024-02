Grève SNCF : les prévisions du dimanche 18 février 2024

50% des TGV, Ouigo et Intercités devraient circuler, ce dimanche 18 février, en raison d'une grève des contrôleurs. Le trafic devrait être aussi perturbé que ce samedi 17 février.

Comme le samedi 17 février, la circulation des trains sera également fortement perturbée, ce dimanche 18 février, alors que la zone A débute ses vacances scolaires et qu'il reste encore une semaine à la zone C. 1 TGV sur 2, 1 Ouigo sur 2 et 1 Intercités sur 2 circuleront. De nombreux voyageurs ont décidé de se déplacer autrement grâce aux alternatives comme les bus ou les blablacar.

Pour prévenir au plus tôt les usagers, la SNCF a envoyé un mail ou un SMS à chaque voyageur longue distance, afin de les informer du maintien ou non de leur train. En cas d'annulation, la SNCF conseille de se faire rembourser son billet : cette démarche n'entraîne pas de frais. Il est également possible de conserver son billet et d'en modifier la date ou le déplacement. La SNCF a aussi annoncé qu'elle fera un geste commercial : les clients dont le train a été supprimé recevront 50% de réduction sur leur prochain trajet, utilisable dans les 30 jours qui suivent.

En pleines vacances scolaires, la SNCF a tenté de privilégier le maintien des trajets à destination des lieux de loisirs, comme les sports d'hiver. Ce qui répercute les supressions sur d'autres lignes : par exemple, 60% des trains sont annulés entre Paris et Bordeaux, mais ceux allant vers les Alpes sont moins impactés. Concernant les lignes allant en Europe, le trafic est également perturbé. 11 trains sont annulés sur tout le week-end principalement sur les axes Paris-Bruxelles et Paris-Amsterdam.

Au niveau régional, les TER seront moins touchés. Certaines lignes auront même une circulation normale, comme en Bourgogne-Franche-Comté, où tous les TER devraient circuler. En cas de doute, il est conseillé de se rendre sur le site de la SNCF et d'y renseigner le numéro de son train.

Concernant le week-end prochain du 24 et 25 février, le syndicat Sud-Rail a déposé un préavis de grève. Les aiguilleurs pourraient à leur tour monter au créneau. Ils dénoncent leurs conditions de travail et un manque d'effectif.