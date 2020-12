Station de ski : ouverture des remontées mécaniques le 7 janvier ?

STATION DE SKI - Accessibles pendants les fêtes mais sans remontées mécaniques, les stations de ski françaises pourraient ouvrir complètement à compter de la semaine du 7 janvier 2021, selon la situation sanitaire du coronavirus.

[Mis à jour le 11 décembre 2020 à 18h35] Sauf forte reprise de l'épidémie de Covid-19, "les stations de ski rouvriront le 7 janvier", dans le strict respect d'un protocole sanitaire, a déclaré vendredi 11 décembre le Premier ministre Jean Castex, au cours d'une réunion à Matignon avec des acteurs et élus de la montagne. L'annonce a été relayée sur le Twitter officiel de l'Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) :

@JeanCASTEX annonce avec prudence la date du 7 janvier 2021, selon l'évolution de la situation sanitaire, pour une ouverture des remontées mécaniques dans le strict respect des protocoles sanitaires — ANETT (@ANETT_tourisme) December 11, 2020

Ce mois de décembre, le Premier ministre Jean Castex annonce des contrôles aux frontières des pays dont les stations de ski restent totalement ouvertes, comme la Suisse, la Catalogne en Espagne, la Bulgarie, le Liechtenstein ou l'Autriche, afin d'empêcher les Français de s'y rendre en pleine crise du coronavirus.

Compte-tenu de la situation sanitaire des départements-clés que sont la Savoie ou la Haute-Savoie, les plus touchés actuellement par la Covid-19 en France, les stations de ski de France ne pourront assurer qu'un service "minimum" jusqu'à l'année prochaine, avec les commerces qui peuvent rester ouverts, mais les remontées mécaniques, les bars, les restaurants, les clubs et les villages de vacances fermés.

Si le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé au cours de son allocution en direct de l'Elysée mardi qu'il était "impossible d'envisager une ouverture des stations de ski pour les fêtes", le Premier ministre Jean Castex a depuis tempéré les propos du chef de l'Etat : "Bien entendu, il sera loisible à chacun (...) de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces - hors bars et restaurants - qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public", a déclaré le Premier ministre en conférence de presse jeudi 26 novembre. "Il ne serait en effet pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter par ailleurs les services hospitaliers", a justifié Jean Castex.

En effet, malgré une baisse des indicateurs épidémiologiques, la situation sanitaire reste préoccupante dans les 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes que sont la Haute-Savoie, la Loire, la Savoie, la Haute-Loire et l'Isère. "Il est préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" a précisé le chef de l'Etat. La décision sera prise le 7 janvier 2021 après concertation des élus locaux, des professionnels et des voisins européens.

Si vous vous rendez dans une station de ski française pour les fêtes, vous pouvez y pratiquer la luge, le traîneau à chiens, le ski nordique, le ski de fond et le ski de randonnée, mais pas le ski alpin. Pour les jeunes enfants, bien évidemment, les jardins de neiges sont accessibles. "Les professionnels anticipent une fréquentation des stations de l'ordre de 30%, indépendamment des remontées mécaniques", a commenté le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

Alors que les remontées mécaniques des stations de ski seront fermées dans toute la France pendant les fêtes à cause de l'épidémie du coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a annoncé sur BFMTV que "des contrôles aléatoires" auront lieu aux frontières avec les pays qui ont décidé d'ouvrir leurs stations de ski à Noël, ce qui est le cas de la Suisse, de la Bulgarie, de la Catalogne en Espagne, du Liechtenstein et de l'Autriche. "Le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine pendant sept jours" des personnes contrôlées et testées qui se seront rendues dans une station de ski ouverte, d'un pays à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union Européenne. "La conclusion à en tirer, c'est que je ne vais pas en Suisse", a martelé Jean Castex.

"Ce sont plutôt des mesures qui nous rassurent", a réagi le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), Jean-Luc Boch. Il se félicite que le chef de l'Etat ait "pris conscience qu'on ne pouvait pas fermer nos domaines skiables et laisser les autres accueillir nos skieurs, quitte à ce qu'ils ramènent le virus chez nous ! (...) La Suisse a fait de la communication pour promouvoir un service de bus transfrontaliers pour venir chercher nos skieurs !", a-t-il assuré.

Les 350 stations de ski de l'Hexagone représentent 10 milliards d'euros de retombées économiques et 120 000 emplois saisonniers. Ces derniers ne pouvaient jusqu'à présent bénéficier du chômage partiel, tout comme les moniteurs de ski ou les petits commerces des stations de ski qui ont le statut de travailleurs indépendants. Afin d'indemniser les pertes de recettes occasionnées, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé ce lundi que le dispositif d'activité partielle allait être étendu aux entreprises du secteur des sports d'hiver "afin de permettre sans tarder aux professionnels du secteur de sécuriser les embauches de saisonniers" et ce "jusqu'à la reprise d'activité dans les stations".

Le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a quant à lui annoncé "un nouveau dispositif ad hoc pour indemniser les sociétés de remontées mécaniques, publiques et privées", ainsi que les commerces des stations, domaines et vallées skiables. Le Premier ministre Jean Castex a quant à lui évoqué des discussions en vue de "préparer au mieux la période suivante, à partir de janvier", où une ouverture "plus large" des stations de ski pourrait avoir lieu.