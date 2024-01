Cette station de ski bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel en France, on la surnomme "l'île au soleil"

La saison des skieurs est lancée. Si la neige tant attendue aux sommets est enfin tombée, la grisaille pourrait en décourager plus d'un. Découvrez cette station de ski dont la réputation en terme d'ensoleillement n'est plus à faire.

C'est la destination idéale pour tout amateur de glisse désireux de faire le plein de vitamine D. Située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et accessible depuis Grenoble par la route nationale 1091, cette station est perchée à 1 860 mètres d'altitude sur un plateau exposé plein sud du massif des Grandes-Rousses. Météo France observe un taux d'ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an sur la station. Son microclimat agréable lui vaut ainsi le surnom d'"Île au soleil", bienvenue notamment lors des vacances scolaires de février, la plus prisée des Français pour aller skier ou profiter de la neige.

En moyenne, au 1er janvier, on profite ainsi du soleil durant environ 5 heures dans les stations alpines. En revanche, dans cette station précise, durant la période hivernale, vous pourrez profiter de près de 7h30 de soleil au mois de décembre et jusqu'à 11 heures d'ensoleillement au mois d'avril, lors de la fin de la saison de ski.

L'heureux élu se nomme bien l'Alpe d'Huez. Le domaine skiable de l'Alpe d'Huez bénéficie de près de 250 kilomètres de pistes et de plus de 70 itinéraires hors-piste, exposés plein sud, qui figurent parmi les plus ensoleillés aux mois de janvier et à la mi- février, avec une durée d'ensoleillement de 9h34 à cette période de l'année, selon le site Alti-mag qui a analysé les heures de lever et de coucher du soleil sur le Peakfinder. Pour couronner le tout, l'Alpe d'Huez fait partie de la short list des stations qui ont l'avantage de proposer des couchers de soleil XXL au mois de février.

C'est promis, durant les vacances de février, à condition que la météo soit bien au rendez-vous, vous pourrez profiter d'une séance de bronzage sur les transats en bord de piste, après de longues descentes ! Vous aurez en tout cas mis toutes les chances de votre côté en choisissant cette station.

Sur place, de nombreuses activités sont proposées : outre les cours de ski et la randonnée, et ses événements emblématiques comme la descente de la Sarenne en snowbike ou la Coupe du monde de Ski de bosse, l'Alpe d'Huez propose de la luge sur rail, du Ski Jöering, du parapente ou encore, de la conduite sur glace. Les jours de beau temps, une vue imprenable à 360 degrés sur 1/5e de la France est visible depuis le Pic Blanc culminant à 3 300 mètres d'altitude !