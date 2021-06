Le billet congé annuel de la SNCF

Le billet de congé annuel SNCF

Peu connu du grand public, le billet de congé annuel permet de bénéficier, une fois par an, d'une réduction de 25 % sur un billet de train aller-retour. Que vous soyez salarié du secteur privé ou public, stagiaire d'une formation professionnelle, demandeur d'emploi bénéficiant d'une allocation chômage ou retraité, vous y avez droit, à condition d'effectuer un trajet d'au moins 200 kilomètres et d'avoir un retour au plus tard le 61e jour suivant la date du trajet aller. Le titulaire du billet peut faire bénéficier de cette réduction les membres de sa famille au même domicile, qui l'accompagneront. Télécharger le formulaire , à remettre au moins 24h avant le départ.> En savoir plus sur le billet annuel SNCF