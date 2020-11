"Commerces : les magasins ouverts samedi 28 novembre, ce qui reste fermé"

REOUVERTURE DES COMMERCES - Librairies, boutiques de vêtements ou de jouets, galeries d'art, auto-écoles, consulter la liste des commerces qui ouvrent ce samedi 28 novembre, mais aussi celle des commerces qui restent fermés jusqu'au 15 décembre comme les musées ou théâtres.

[Mis à jour le 27 novembre 2020 à 12h00] La réouverture des commerces non essentiels, des services à domicile, des rayons des produits non essentiels des centres commerciaux, supermarchés ou marchés, a lieu ce samedi 28 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, comme l'a annoncé le Président de la République Emmanuel Macron en direct de l'Elysée.

Le protocole sanitaire dans les commerces est renforcé pour leur réouverture. "La jauge est portée à 8 mètres carrés par client", a annoncé le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises Alain Griset ce jeudi en conférence de presse. "Elle s'applique à la surface de vente totale, les mobiliers n'entrent plus dans le calcul. La jauge ne s'applique qu'aux clients". "Les déplacements resteront contraints et l'attestation obligatoire" jusqu'au 15 décembre pour se rendre dans ces commerces, a précisé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi en conférence de presse. A ce sujet, une nouvelle attestation de déplacement est mise en ligne ce samedi 28 novembre.

En revanche, certains établissements culturels, comme les musées, les cinémas, les théâtres et autres salles de spectacle, ne rouvriront qu'à compter du 15 décembre 2020. Quant aux restaurants et établissements sportifs, ils devront encore prendre leur mal en patience jusqu'au 20 janvier 2021. Tout savoir sur les dates de réouverture des établissements actuellement fermés.

La réouverture des commerces non essentiels a été fixée par le Président de la République au samedi 28 novembre 2020, à condition de respecter un nouveau protocole sanitaire renforcé. Les petits commerçants pourront rouvrir ce samedi leurs librairies, leurs horlogeries et bijouteries, leurs boutiques de jouets, de vêtements ou encore, leurs salons de coiffure ou de beauté. Ces établissements peuvent rester ouverts jusqu'à 21 heures au plus tard.

Dans cette optique, la grande distribution, le commerce et le commerce en ligne dont la célèbre plateforme d'e-commerce Amazon ont accepté de décaler au vendredi 4 décembre le Black Friday prévu initialement le 27 novembre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le gouvernement s'est montré favorable à l'ouverture des commerces les dimanches du mois de décembre pour compenser les pertes économiques du mois de novembre. "Ce sera aux maires de chaque commune d'approuver cette ouverture", a précisé sur France Inter le ministre de l'économie Bruno Le Maire.

Les demandes des fédérations de commerçants sur la question des ouvertures dominicales ont été entendues en partie par le gouvernement. Alors que les commerçants plaidaient pour une "ouverture des commerces tous les dimanches des mois de décembre et janvier sur l'ensemble du territoire français", le ministère du Travail a toutefois précisé que ces dérogations porteront uniquement sur le mois de décembre 2020.

"Ma préoccupation première c'est que tous les commerçants, tous les petits commerçants, qui ont joué le jeu, qui ont fermé et qui ont pris de plein fouet le confinement, puissent rattraper le plus possible au mois de décembre le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu en novembre", a insisté le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Cette dérogation permettra également d'éviter une sur-fréquentation avant la période des fêtes. "Cela permet de respecter les jauges, il y a un intérêt sanitaire", avait avancé sur Radio J la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Les petits commerçants peuvent envoyer dès le 4 décembre, sur le site du gouvernement, leurs demandes de dérogations pour ouvrir le dimanche, selon les informations du Premier ministre Jean Castex. Un circulaire va être envoyé aux préfets pour leur demander de faciliter ces dérogations. Les commerçants pourront justifier leurs demandes par le motif sanitaire d'une part, afin de réguler les flux des clients en magasins, et économique d'autre part, pour rattraper leur chiffre d'affaires.

La réouverture des commerces non essentiels ne peut s'envisager que sur la base d'un protocole sanitaire renforcé, proposé par les fédérations de commerçants la semaine dernière à Bercy, dont les options ont été validées par le Haut conseil de la santé publique :

une jauge d'accueil du public de 8 m² par client au lieu de 4 m² jusqu'à présent. Sur une surface de 100 m² par exemple, 12 clients maximum pourront y entrer au lieu de 25 clients jusqu'à présent. "C'est une simplification par rapport à la règle précédente, a expliqué le ministre de l'économie sur France Inter. "Avant c'était 4 m² mais il fallait déduire les étals, les frigos... Là ce sera 8 m² tout compris. Et cela s'entend sans compter le commerçant et ses salariés." La jauge ne s'applique donc qu'aux clients. " Lorsqu'un couple entre avec un enfant dans un commerce, ils ne compteront que pour une personne ", a précisé le Premier ministre ce jeudi.

Les commerces de plus de 400 m² devront prévoir un système de comptage et du gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation et un renouvellement régulier de l'air par ventilation naturelle ou par un système d'aération mécanique .

. Des horaires d'ouverture élargis jusqu'à 21 heures .

. Une ouverture généralisée des commerces les dimanches de décembre .

. Port du masque obligatoire .

. Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée du magasin .

. Des prises de rendez-vous non obligatoires mais conseillées (notamment pour les coiffeurs et instituts de beauté).

(notamment pour les coiffeurs et instituts de beauté). Informations précises apportées aux clients sur la capacité d'accueil affichée et visible depuis l'extérieur, les heures d'affluence ou encore une limitation du temps de présence souhaitable.

sur la capacité d'accueil affichée et visible depuis l'extérieur, les heures d'affluence ou encore une limitation du temps de présence souhaitable. Une invitation à télécharger l'application Tous AntiCovid.

Dès samedi 28 novembre, les croyants pourront à nouveau fréquenter les lieux de cultes. "Ces lieux accueilleront d'abord 30 personnes, puis cette jauge évoluera en fonction de la situation sanitaire. Les discussions se poursuivent avec les autorités religieuses", a annoncé le Premier ministre ce jeudi 26 novembre.

Cette jauge unique ne prenant pas en compte la taille des lieux de culte, n'a en effet pas satisfait la Conférence des évêques de France, qui a demandé au gouvernement de réviser la mesure. "Une jauge réaliste, tout en restant stricte, sera définie d'ici jeudi matin pour une mise en application en deux étapes : samedi 28 novembre puis après la réévaluation du 15 décembre", a annoncé l'organisation dans un communiqué ce mercredi.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a précisé ce jeudi que "les librairies, les disquaires, les galeries d'art, les salles de vente et les magasins d'instruments de musiques", tout comme "les bibliothèques et les archives", rouvrent leurs portes ce samedi 28 novembre.

En revanche, les cinémas, musées et salles de théâtre ne reprendront du service qu'à compter du 15 décembre. Le protocole sanitaire identique à celui qui avait été mis en place lors du premier couvre-feu, avec distanciation physique par groupe de 6 notamment, est applicable dans ces établissements.

Concernant les représentations de fin de soirée, une tolérance sera permise pour rentrer après 21 heures. Il suffira de présenter son billet de spectacle pour justifier son déplacement. Les spectacles devront cependant se terminer à 21 heures, heure du couvre-feu, a précisé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce jeudi en conférence de presse

Les conservatoires et écoles de musique pourront proposer des cours dès le 15 décembre, sauf le chant, jugé "trop risqué en terme de propagation du virus", par la ministre de la Culture. "Les dérogations pour les captations, tournages, vont perdurer." a-t-elle conclu.

Les cours pratiques en auto-école reprennent ce samedi 28 novembre en respectant le protocole sanitaire qui avait été mis en place avant le confinement. En revanche, la préparation des épreuves théoriques se fera obligatoirement à distance.

Les restaurants resteront quant à eux fermés jusqu'au 20 janvier 2021 minimum et le couvre-feu sera à ce moment-là décalé à 22 heures. "C'est autour du 20 janvier que nous pourrons prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture, à condition que le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour. Les salles de sport et les restaurants pourront ouvrir et le couvre-feu pourrait être décalé", a ainsi détaillé le président de la République. Les bars et discothèques resteront quant à eux encore fermés jusqu'à nouvel ordre...

Pour les salles de sport, même date de réouverture que les restaurants. Leur réouverture a été annoncée par le Président de la République à partir du 20 janvier 2020, avec un couvre-feu décalé à 22 heures, à condition que la situation sanitaire soit favorable. Ces établissements peuvent recevoir une somme correspondant à 20 % de leur chiffre d'affaires de 2019, si cela dépasse les 10 000 euros déjà prévus.

Un allégement des règles du confinement a été apporté par le Président de la République ce mardi, qui prend effet ce samedi 28 novembre. Découvrez, ci-dessous, la liste complète des magasins et autres établissements ouverts ou fermés durant ce nouvel allégement du confinement :

Les réouvertures se font jusqu'à 21 heures au plus tard. Découvrez la liste des magasins et commerces ouverts le 28 novembre, avec, en gras, les réouvertures :

Salons de coiffure / barbiers

Prestations de service à domicile (nota bene : seulement jusqu'à 21 heures là aussi, et dans le respect d'un protocole sanitaire strict aussi).

(nota bene : seulement jusqu'à 21 heures là aussi, et dans le respect d'un protocole sanitaire strict aussi). Fleuristes

Enseignes d'habillement

Magasins de jouets

Magasins d'instruments de musique

Horlogers

Bijoutiers

Instituts de beauté et de pédicure non-médicale

Salons de manucure

Salons de massage

Studios de tatouage et de piercing

Librairies

Disquaires

Bibliothèques

Médiathèques

Galeries d'art

Salles de vente

Centres de documentation

Archives

Auto-écoles (sauf cours théoriques maintenus à domicile)

(sauf cours théoriques maintenus à domicile) Agences immobilières

Lieux de culte (les cérémonies religieuses sont à nouveau autorisées dans la limite de 30 personnes)

(les cérémonies religieuses sont à nouveau autorisées dans la limite de 30 personnes) Supérettes

Supermarchés (avec réouverture des produits non essentiels)

Hypermarchés (avec réouverture des produits non essentiels)

Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m².

Marchés de plein air et halls couvertes autorisés sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité. Concernant les marchés de Noël, beaucoup de villes ont préféré annuler leur organisation et ne reviendront pas en arrière.

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Laverie

Pressings

Jardineries

Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres (Point P, Leroy Merlin, Bricorama, Castorama etc.)

Fnac

Darty

Commerces de gros

Stations-service

Garages automobiles

Ateliers de réparation automobile

Garages et magasins de vélos

Locations de véhicules et d'équipements

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Services funéraires

Cimetières

Parcs et jardins

Forêts et plages

Bureaux de poste

Agences d'intérim

Pôle Emploi

CAF

Guichets des impôts

Guichets des mairies

Bureaux d'études des secteurs industriels

Crèches, établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) et établissements périscolaires

Commissariats

Préfectures

Banques et assurances

Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Ces commerces restent fermés au-delà du 28 novembre 2020. Le chef de l'Etat a avancé une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de la perte de chiffre d'affaires de ces établissements ainsi qu'une nouvelle aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires réalisé sur la même période si cette aide est plus avantageuse que les 10 000 euros versés dans le cadre du fonds de solidarité. Découvrez la liste ci-dessous :

Théâtres (réouverture le 15 décembre)

(réouverture le 15 décembre) Salles de spectacle (réouverture le 15 décembre, y compris les concerts "assis")

(réouverture le 15 décembre, y compris les concerts "assis") Musées (réouverture le 15 décembre)

(réouverture le 15 décembre) Salles d'expositions (réouverture le 15 décembre)

(réouverture le 15 décembre) Cinémas (réouverture le 15 décembre)

(réouverture le 15 décembre) Monuments (réouverture le 15 décembre)

(réouverture le 15 décembre) Conservatoires et écoles de musique (réouverture le 15 décembre - sauf pour les cours de chant)

(réouverture le 15 décembre - sauf pour les cours de chant) Bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison - assurée uniquement jusqu'à 22 heures à Paris) Réouvertures à partir du 20 janvier 2021.

(sauf pour la vente à emporter et la livraison - assurée uniquement jusqu'à 22 heures à Paris) Réouvertures à partir du 20 janvier 2021. Gymnases (réouverture possible le 20 janvier 2021)

(réouverture possible le 20 janvier 2021) Salles de sport (réouverture possible le 20 janvier 2021)

(réouverture possible le 20 janvier 2021) Salles de danse (réouverture possible le 20 janvier 2021)

(réouverture possible le 20 janvier 2021) Salles de concerts (réouverture possible des concerts "debout" le 20 janvier)

(réouverture possible des concerts "debout" le 20 janvier) Universités et établissements d'enseignement supérieur (réouverture possible le 25 janvier 2021)

(réouverture possible le 25 janvier 2021) Stations de ski (réouverture possible le 20 janvier 2021)

(réouverture possible le 20 janvier 2021) Piscines

Saunas et hammams

Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie

Boîtes de nuit et discothèques

Salles de jeux (casinos, bowlings)

Stades

Hippodromes

Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland, etc.)

Zoos

Chapiteaux

Salles polyvalentes

Foires-expositions et salons

Salles de réunion, d'audition ou de conférence

Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques

