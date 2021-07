"Pass sanitaire : centre commercial, train, restaurant, les précisions annoncées"

PASS SANITAIRE. L'extension du dispositif aux restaurants, bars, cafés, trains, car, avions, centres commerciaux, voulue par Emmanuel Macron, fait l'objet d'un texte de loi qui sera étudié par les députés et sénateurs ce mardi 20 juillet. Le dispositif anti-Covid sera obligatoire dans un premier temps le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs de plus de 50 personnes. Tout savoir des ajustements du gouvernement.

Questions/Réponses

Recevoir nos alertes live !

13:50 - Quelle est la sanction imposée aux lieux concernés par le pass sanitaire ? Une sanction de 45 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement est prévue pour les établissements soumis au pass sanitaire qui ne souhaitent pas contrôler celui de leurs clients. "Du délire", commente Loïc Hervé, sénateur UC de Haute-Savoie, par ailleurs membre de la CNIL, qui votera "contre toute extension du pass sanitaire". 13:31 - Le projet de loi prévoit une période d'isolement obligatoire Dès ce lundi 19 juillet, un projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale va entrer en discussion en Conseil des ministres, puis dès le 21 juillet au Parlement. L'avant-projet de loi prévoit une période d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19. Le gouvernement souhaite imposer une interdiction de sortie de 10 jours "sauf entre 10 heures et 12 heures", visant "les personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination". L'isolement n'était jusqu'ici uniquement demandé par l'assurance-maladie et non inscrit dans la loi. 13:11 - Comment obtenir le pass sanitaire ? Pour obtenir ce pass qui se présente sous la forme d'un QR code, il s'agit, si vous êtes vaccinés intégralement, d'attendre une semaine après que le schéma de vaccination ait été intégralement réalisé ; quatre s'il s'agit d'un vaccin injecté en une fois (Johnson & Johnson / Janssen). Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 il faut attendre plus de onze jours et moins de six mois pour réaliser un test attestant le rétablissement au coronavirus, toujours garanti par un QR code. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas du tout ou pas intégralement vaccinées, il suffit de présenter un test PCR de moins de 48h, toujours sous la forme d'un QR code. 12:53 - Le pass sanitaire sera-t-il requis pour se rendre chez le coiffeur ? Si le pass sanitaire sera demandé uniquement dans les grands centres commerciaux, il ne sera pas requis pour se rendre chez le coiffeur. Le port du masque reste en revanche obligatoire, comme dans tous les lieux clos. 12:40 - Les supermarchés sont-ils concernés par le pass sanitaire ? Emmanuel Macron a annoncé que le pass sanitaire ne sera exigé que dans les centres commerciaux. Qu’en est-il des supermarchés ? Olivier Véran, interrogé à ce sujet sur le plateau de BFMTV, a indiqué que le pass sanitaire ne sera pas demandé dans les "supermarchés". Vaccinés ou non, vous pourrez toujours faire vos courses, et même si votre supermarché se trouve dans un centre commercial. 12:19 - Le pass sanitaire est-il requis dans les lieux de culte ? Les lieux de culte ne font pas partie des lieux requis par le pass sanitaire, a précisé le gouvernement : "Les lieux de culte bénéficiant d’une protection constitutionnelle, ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire", a indiqué Matignon. En revanche, si un mariage a lieu dans une salle de fêtes ou un restaurant, il pourra être exigé à la réception. 12:00 - Pass sanitaire : le dispositif bientôt intégré dans le billet d'avion ? Afin de faire gagner du temps dans les files d'attente à l'embarquement d'un avion, la compagnie aérienne Air France va proposer d'intégrer le pass sanitaire au billet d'avion, à l'image de Corsair qui expérimente le process depuis deux semaines. Les billets et pass sanitaire seraient regroupés dans un même QR Code, disponible via une application gratuite. "Ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre le voyage facile et dans cette jungle de réglementations qui changent régulièrement, de pouvoir dire à nos clients trois jours à l'avance, on est capable de vous dire si vous êtes "ready to fly" ou s'il y a des documents qui manquent", a commenté Guy Zacklad, directeur de HUB l'Aéroport de Paris Charles-De-Gaulle, à France Info. La SNCF réfléchirait à un dispositif similaire pour ses trajets extra-territoriaux. 11:46 - À partir de quelles dates et où faudra-t-il présenter le pass sanitaire ? Le pass sanitaire, déjà entré en vigueur le 9 juin pour se rendre à un lieu rassemblant plus de 1 000 personnes ou en discothèque, est étendu à d'autres lieux suivant ce calendrier : Dès le mercredi 21 juillet, le pass sanitaire devra être présenté à l’entrée des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes : musées, théâtres, cinémas, parcs d’attraction, zoos, festivals, mais aussi salles de sport et piscines en intérieur et extérieur.

À partir du mois d’août (date à préciser, et si le projet de loi est voté tel qu'il est présenté) : le pass sanitaire devra être présenté au restaurant, au bar ou au café, y compris en terrasse, dans un centre commercial, dans une maison de retraite, dans un EHPAD ou un hôpital, dans l'avion ou un train TGV et Intercités, dans un car de long trajet. 11:45 - Quand le projet de loi sera-t-il transmis aux députés de l'Assemblée nationale ? Mardi 20 juillet à 14 heures, la commission des lois de l’Assemblée nationale auditionne le ministre de la Santé Olivier Véran. L’examen des articles du projet de loi relatif à l’adaptation des outils de gestion de la crise sanitaire commencera ce jour, puis un débat en séance publique est programmé le mercredi 21 juillet. Jeudi 22 juillet, le texte de loi est débattu au Sénat qui devrait poursuivre les discussions jusqu'au vendredi 23 juillet. Une commission mixte paritaire serait déjà programmé, selon les dernières informations de Ouest France, "afin de trouver un projet de loi de compromis". L’entrée en vigueur de la loi devrait avoir lieu début août 2021. 11:20 - Les groupes LR et centristes vont saisir le Conseil constitutionnel Suite aux annonces de lundi 12 juillet, et après l'adoption du projet de loi qui prévoit l'extension du pass sanitaire, les groupes LR et centriste qui sont majoritaires au Sénat, ont annoncé ce jeudi 15 juillet 2021 leur intention de saisir le Conseil constitutionnel. Bruno Retailleau (LR) et Hervé Marseille (centriste) expliquent dans un communiqué commun que 'lors de son examen au Sénat, [ils] veilleron[t] à trouver le meilleur équilibre entre la nécessité de combattre la propagation du virus et la protection [des] libertés publiques. 11:02 - Pass sanitaire obligatoire au restaurant : "Ça va finir en bagarre", selon Etchebest Invité ce vendredi matin sur RMC, le chef-cuisinier médiatique Philippe Etchebest a dénoncé l'extension du pass sanitaire dans les restaurants, et particulièrement la responsabilité des restaurateurs de contrôler les pass sanitaires des clients. "Vous vous rendez compte un client un peu récalcitrant, qui refuse de se faire sortir d'un établissement parce qu'il n'a pas de pass sanitaire ? Ça va finir en bagarre de saloon ! On voit bien la réaction des gens parfois. Ça peut être violent". "Ce n'est pas à nous de faire la police", a-t-il martelé au micro d'Apolline de Malherbe. "L'Etat doit prendre la responsabilité d'assumer les contrôles et les sanctions sur les usagers". Philippe Etchebest (chef étoilé): "Ça va finir en bagarre de saloon. Le gouvernement doit prendre la responsabilité des contrôles".#ApollineMatin pic.twitter.com/zbVuwNYqkt — RMC (@RMCinfo) July 16, 2021 10:40 - Centres commerciaux : la jauge pour laquelle le pass sanitaire est imposé se précise Si le gouvernement a annoncé l'extension du pass sanitaire aux centres commerciaux, la superficie exacte reste encore à définir. Mais d'après Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC), invité mardi au Grand Journal de l'Eco sur BFM Business, seuls les centres commerciaux de plus de 20 000 m² seraient concernés par le pass sanitaire. "Au-dessous de 20 000 m² la mesure ne serait pas effective", avait-il déclaré. 10:24 - "On nous propose de basculer dans une autre société", selon François Ruffin (LFI) Ce vendredi, sur BFM TV, le député François Ruffin (La France Insoumise) a dénoncé l'extension du pass sanitaire : "Je me retrouve au restaurant hier et la cuisinière me dit qu'elle fait ça pour être cuisinière, pas pour être policière", a-t-il poursuivi. "Elle va devoir demander le téléphone portable, les papiers d'identité à l'entrée du restaurant. Tout le monde devient flic de tout le monde, est-ce que c'est dans ça qu'on a envie de vivre? Je ne crois pas". S'il prend de la distance avec le terme "dictature" maintes fois employé par des manifestants, il estime que l'"on nous propose de basculer dans une autre société" et que nous vivons dans "une monarchie absolue renouvelable tous les cinq ans". Il invite les Français à continuer de manifester. "Montesquieu disait : "C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites." Dans la rue, à l'Assemblée ou dans les médias, nous devons poser des limites à un pouvoir qui est en train de basculer." pic.twitter.com/RAL9uUtnCB — François Ruffin (@Francois_Ruffin) July 16, 2021 09:55 - Que font nos voisins européens ? Alors que des accusations de "dictature sanitaire" fusent un peu partout depuis l'extension du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, ce document, qui sera mis en place en France à compter du 21 juillet pour favoriser une sortie de la crise sanitaire de Covid-19 dans l'Hexagone est déjà présent dans certains pays voisins. C'est le cas au Danemark, premier pays européen à mettre en place un "Coronapas". Un pass similaire est effectif en Autriche, depuis près de deux mois. Dans ces deux pays, il s'impose "pour aller au restaurant, au cinéma ou chez le coiffeur", explique France 24. Aussi, ce pass sanitaire doit certifier "un test négatif de moins de 72 heures, une vaccination ou une guérison récente du Covid-19". Chez nos voisins allemands, l'obligation du pass sanitaire est conditionnée aux décisions régionales qui se basent sur le taux d'incidence de l'épidémie ; tout comme au Portugal où le pass "peut être exigé dans des zones plus durement touchées par le Covid-19". Au Luxembourg, il existe un "CovidCheck" mais les autorités sont encore "flexibles" le concernant, préférant pour l'instant des mesures sanitaires précises. Enfin, la Grèce va, à compter de ce vendredi 16 juillet, et jusqu'à fin août, conditionner l'accès à "tous les lieux fermés" aux personnes vaccinées. 09:34 - Comment l'Allemagne a-t-elle réagi aux annonces de Macron ? "Je ne pense pas qu’on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit", a fait savoir la chancelière allemande Angela Merkel, interrogée sur les annonces de Macron mardi, expliquant qu'elle ne rendrait pas la vaccination contre le Covid-19 obligatoire dans son pays, y compris pour les soignants. Selon le Parisien, le Président français aurait opté pour un pass sanitaire des plus restrictifs en Europe. LIRE PLUS

Le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 juin 2021 pour les salons, les foires et les établissements sportifs couverts qui accueillent plus de 1000 personnes, tout comme pour les voyages depuis et vers la Corse ou l'Outre-mer. Il a ensuite été mis en place le mercredi 30 juin 2021 dans les lieux culturels et sportifs (arènes, stades, terrains etc) accueillant plus de 1000 personnes en intérieur comme en extérieur, notamment les festivals et concerts. Le pass sanitaire européen est aussi effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Attention, l'utilisation du pass sanitaire ne permet pas de se dispenser du port du masque ni de renoncer à exiger une ventilation suffisante des lieux clos.

Deux prochaines étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire deviendra obligatoire à partir du 21 juillet en France dans les lieux de rassemblement accueillant plus de 50 personnes. Au cours du mois d'août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux, trains et avions.

Le pass sanitaire, au format papier ou numérique, a pour objectif de simplifier les contrôles aux frontières des pays d'Europe et de réguler l'accès à des lieux ou des rassemblements. Un QR code associé à ce pass sanitaire peut être scanné à l'entrée de l'établissement exigeant le dispositif, ou pour accéder à l'embarquement d'un avion, d'un bateau, ou franchir une frontière en Europe. Le pass sanitaire numérique permet de réguler ces lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Stocké ou non dans l'application mobile éditée par l'Etat, TousAntiCovid, sous l'intitulé "TousAntiCovid Carnet", le pass sanitaire intègre trois types de preuves relatives à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir le justificatif d'une vaccination, le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, ou du rétablissement du titulaire suite à une contamination :

Preuve n°1 : Dernier test négatif, PCR ou antigénique de moins de 48 heures

Le certificat de test virologique négatif au Covid-19 est délivré à son titulaire pour prouver son "absence d'infection active", selon les propos du Conseil scientifique. Ce test virologique, "RT-PCR ou antigénique négatif", doit avoir été effectué en laboratoire ou en pharmacie "dans un délai de moins de 48 heures" en France, ou dans un délai de moins de 72 heures pour certains pays d'Europe. Mais attention, le test virologique au Covid-19 présent dans le pass sanitaire ne peut avoir été effectué par un auto-test, car ce dernier n'est pas certifié par l'administration, qui saisit les résultats de tests dans l'outil SI-DEP (Système d'Information national de Dépistage Populationnel pour le Covid-19, géré par le ministère de la Santé et l'AP-HP). "L'autotest, en raison de sa plus faible sensibilité pour les personnes asymptomatiques (d'où l'intérêt de sa répétition) et de son non enregistrement dans le programme SIDEP, ne peut pas être retenu pour l'instant comme preuve par le pass sanitaire" a précisé le Conseil scientifique.

Preuve n°2 : Certificat de vaccination anti-Covid

Preuve de l'"immunité induite par les vaccins", le certificat de vaccination est valable au bout de deux semaines après la 2e injection d'un vaccin avec deux injections ou après l'injection d'un vaccin chez les personnes ayant déjà été contaminées par le Covid-19, ou au bout de quatre semaines après l'injection d'un vaccin avec une seule injection (Johnson & Johnson). Il est remis par votre centre de vaccination ou votre médecin et indique les nom, prénom, date de naissance, date et rang de dernière injection, statut de la vaccination et nom du vaccin injecté. Il comporte deux cachets électroniques : un Datamatrix authentifiant le document via la norme 2D-DOC, et un QR Code, "permettant à l'utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation numérisée dans la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet", précise l'Assurance Maladie. L'Assurance maladie met à disposition de tous les vaccinés leur certificat de vaccination sous forme de QR code à télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr, afin de l'imprimer ou de l'importer dans l'application TousAntiCovid.

Preuve n°3 : Attestation d'immunité naturelle

L'attestation d'immunité naturelle est un certificat attestant que son titulaire a déjà été infecté par le Covid-19 et qu'il a depuis été immunisé en développant des anticorps. Le certificat, sous format papier ou numérique, est délivré par les autorités sanitaires après que son titulaire ait connu un "épisode d'infection à Covid clinique et/ou virologique (RT-PCR pi antigénique) de moins de 6 mois", d'après le Conseil scientifique et qu'il ait réalisé un test PCR ou antigénique positif de plus de deux semaines et datant de moins de 6 mois.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (14 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

Accéder à la plateforme Ameli pour télécharger votre pass sanitaire

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire sera obligatoire dès l’âge de 12 ans dans l'ensemble des établissements susmentionnés. Mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait de la "souplesse" pour les enfants et ados cet été, compte tenu du fait que la vaccination ne leur est possible que depuis le 15 juin. Un délai sera accordé permettant à ces derniers de profiter de leurs vacances en famille. Le ministre de la Santé Olivier Veran a confirmé que la mise en application du pass sanitaire pour les mineurs serait repoussée au 30 août 2021.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les services de sécurité des établissements recevant du public, les organisateurs d'événements, tout comme les compagnies aériennes, police et douanes, sont habilités à vérifier le pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 1000 personnes ou un avion. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Les professionnels non autorisés à contrôler le pass sanitaire encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.