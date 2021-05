"Pass sanitaire : quelle utilisation le 9 juin en France ? Et pour voyager ?"

PASS SANITAIRE. Le dispositif sanitaire anti-Covid est disponible à compter du mercredi 9 juin 2021 en France pour accéder à des rassemblements ou lieux de plus de 1 000 personnes. Comment fonctionne-t-il ? Que contient-il ? Comment l'obtenir ? Sera-t-il obligatoire ? Et pour voyager ? Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 19h29] Le pass sanitaire entre en vigueur en France le 9 juin 2021, obligatoire pour tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes où l'on reste "statique", selon les propos du secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, dont l'écrasante majorité sont des lieux de loisirs : grandes salles de spectacle, salons et foires d'exposition, festivals, établissements de plein air et sportifs couverts, grands casinos, croisières, mais aussi salles de conférence ou polyvalentes ou bals organisés par les collectivités. Il convient de noter que le 9 juin aussi, les restaurants pourront ouvrir leurs salles intérieures à 50%. Si le pass sanitaire n'y est pas requis, les clients seront toutefois "tracés", soit en scannant un QR Code via l'application Tous Anti Covid Signal, soit en inscrivant leurs coordonnées via le classique cahier de rappel papier.

Le 1er juillet, le pass sanitaire entrera en vigueur au niveau européen pour voyager dans les états membres. "C'est un vrai progrès de coordination" entre les eurodéputés, s'est félicité le secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes, Clément Beaune, avant d'ajouter : "L'idée du pass sanitaire européen, c'est de faire ensemble cette harmonisation pour que ce soit vaccin ou test, pas les deux". Mais le pass sanitaire n'interdira pas aux pays d'accueil d'imposer une quarantaine.

Comment fonctionne le pass sanitaire ? Il comporte trois laisser-passer différents, au format papier pour les technophobes, ou au format numérique lorsqu'ils sont téléchargés dans l'application TousAntiCovid Carnet. Une fois ces documents papiers ou numériques scannés à l'aide d'un QR Code, le pass sanitaire indique si vous êtes autorisé à vous rendre à un rassemblement de plus de 1 000 personnes ou à l'embarquement de votre avion... Certificat de vaccination, preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, certificat de rétablissement du Covid-19, on vous détaille les modalités du pass sanitaire :

Le pass sanitaire, au format papier ou numérique, a pour objectif de réguler l'accès à des événements rassemblant plus de 1 000 personnes, selon les propos du Conseil scientifique, dans son dernier avis du 3 mai. "Ce pass, qui sera papier ou numérique via l'application TousAntiCovid, permettra de montrer qu'on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent. C'est juste et ça ne fracturera pas le pays. Ce sera un outil supplémentaire pour assurer la protection des Français" a expliqué Emmanuel Macron, dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale jeudi 29 avril. Ce qu'il faut bien souligner, afin qu'il n'y ait pas de "confusion" sur le sujet, comme l'a dit le président de la République, c'est que le pass sanitaire "ne pourra pas être soumis au" seul "vaccin".

Stocké ou non dans l'application mobile éditée par l'Etat, Tous anti-covid, sous l'intitulé "TousAntiCovid Carnet", il intégrera trois types de preuves relatives à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir le justificatif d'une vaccination, le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, ou du rétablissement du titulaire suite à une contamination :

Le QR code du pass sanitaire permettra à son titulaire de le scanner à l'entrée de l'établissement culturel ou sportif exigeant le dispositif, ou pour accéder à l'embarquement à l'aéroport, afin de s'enregistrer. Le pass sanitaire permettra de réguler ces lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Quelles sont les conditions du test négatif au Covid-19 dans le pass sanitaire ?

Le certificat de test virologique négatif au Covid-19 est délivré à son titulaire pour prouver son "absence d'infection active", selon les propos du Conseil scientifique. Ce test virologique, "RT-PCR ou antigénique négatif", doit avoir été effectué "dans un délai de moins de 48 heures", en laboratoire ou en pharmacie, uniquement en France pour le moment.

Mais attention, le test virologique au Covid-19 présent dans le pass sanitaire ne peut avoir été effectué par un auto-test, car ce dernier n'est pas certifié par l'administration, qui saisit les résultats de tests dans l'outil SI-DEP (Système d'Information national de Dépistage Populationnel pour le Covid-19, géré par le ministère de la Santé et l'AP-HP) :

"L'autotest, en raison de sa plus faible sensibilité pour les personnes asymptomatiques (d'où l'intérêt de sa répétition) et de son non enregistrement dans le programme SIDEP, ne peut pas être retenu pour l'instant comme preuve par le pass sanitaire" a précisé le Conseil scientifique.

Qu'est-ce que le certificat de vaccination ?

Le certificat de vaccination est l'un des éléments qui peut faire partie du pass sanitaire, comme vu plus haut. Il est la preuve de l'"immunité induite par les vaccins", deux semaines après la 2e injection d'un vaccin avec deux injections, quatre semaines après l'injection d'un vaccin avec une seule injection (Johnson & Johnson), ou deux semaines après l'injection d'un vaccin chez les personnes ayant déjà été contaminées par le Covid-19 (une seule injection). Mais attention, le pass sanitaire ne concerne à ce jour que les vaccinations au Covid-19 réalisées sur le sol français.

Le certificat prend la forme d'une attestation de vaccination remise par votre centre de vaccination ou votre médecin, certifiée par l'administration, qui indique les nom, prénom, date de naissance, date et rang de dernière injection, statut de la vaccination et nom du vaccin injecté. Il comporte deux cachets électroniques : un Datamatrix authentifiant le document via la norme 2D-DOC, et un QR Code, "permettant à l'utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation numérisée dans la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet", précise l'Assurance Maladie. Cette attestation "est susceptible d'évoluer dans son contenu pour s'ajuster aux normes européennes", explique l'Assurance Maladie.

Les personnes nouvellement vaccinées reçoivent le certificat de vaccination au format papier au moment même de la vaccination, ou peuvent se faire envoyer l'attestation par courrier. Enfin, l'Assurance maladie met à disposition de tous les vaccinés leur certificat de vaccination sous forme de QR code à télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr, afin de l'imprimer ou de l'importer dans l'application TousAntiCovid.

Qu'est-ce que l'attestation d'immunité naturelle ?

L'attestation d'immunité naturelle est un certificat attestant que son titulaire a déjà été infecté par le Covid-19 et qu'il a depuis été immunisé en développant des anticorps. Le certificat, sous format papier ou numérique, serait délivré par les autorités sanitaires après que son titulaire ait connu un "épisode d'infection à Covid clinique et/ou virologique (RT-PCR pi antigénique) de moins de 6 mois", d'après le Conseil scientifique et qu'il ait réalisé un test PCR ou antigénique positif de plus de deux semaines et datant de de moins de 6 mois.

Aucune ! Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune affirme que le pass sanitaire européen est une copie conforme du pass sanitaire à l'échelle nationale. Le "code sera le même pour aller à un festival ou pour voyager". Le pass sanitaire français est en réalité l'un des 27 systèmes qui composent le pass sanitaire européen, également appelé "certificat sanitaire européen" ou "passeport vert", exigé pour les déplacements dans les pays membres de l'Union européenne. L'Europe prévoit une entrée en vigueur du pass sanitaire au 1er juillet pour voyager dans les pays membres de l'Union Européenne. Mais attention, le pass sanitaire européen n'exemptera pas la quarantaine imposée dans un des Etats membres si elle s'avère "nécessaire et proportionnée pour protéger la santé publique", par exemple en cas d'apparition d'un variant.

Le document unique en Europe, au format papier et numérique, centralisera les informations sanitaires du titulaire pour voyager : "Les informations prises en compte dans le pass sanitaire devront être cohérentes avec celles qui sont par ailleurs prises en compte par le certificat sanitaire européen", a précisé le Conseil scientifique dans son avis du 3 mai. Tout savoir sur le pass sanitaire européen :

Quid de l'ouverture des frontières hors Europe ? "Les Européens ont décidé ensemble mercredi dernier de mettre en place une logique de réouverture aux pays extra-européens en fonction d'un certain nombre de critères", a avancé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il y aura donc trois listes bien distinctes : verte, orange et rouge. Effective dès le 9 juin, la liste verte accordera aux ressortissants de venir en Europe, sans trop de difficulté. Puis, la liste orange concerne les pays où les voyageurs devront être vaccinés. Enfin, la liste rouge interdit complètement la circulation "en raison de la gravité des variants". C'est notamment le cas de l'Inde ou du Brésil aujourd'hui.

Le pass sanitaire est un sésame pour accéder aux grands établissements culturels et sportifs, et pour voyager dans l'Union européenne. Etant donné que le document répond à trois cas de figure (test de dépistage négatif, test d'immunité ou certificat de vaccination au Covid-19), soit le patient testé reçoit un lien par SMS ou e-mail de la part du SI-DEP, pour récupérer son certificat de test, soit le patient vacciné se voit remettre un certificat de vaccination.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination ou des tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le carnet numérique situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Le pass sanitaire utilisable avec un QR Code ?

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone.

Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19.

.@TousAntiCovid évolue !

Avec #TousAntiCovid-Carnet, vous pourrez intégrer dans lapp grâce à un #QRCode :

Les résultats des tests

Votre certificat de vaccination

Une 1ère étape qui vous permettra de voyager en en toute sécurité.@olivierveran @Djebbari_JB @CBeaune pic.twitter.com/cPfSgOHciw — Cédric O (@cedric_o) April 19, 2021

Comment sera vérifié le pass sanitaire ?

Les services de sécurité des établissements recevant du public, les organisateurs d'événements, tout comme les compagnies aériennes, police et douanes, seront habilités à vérifier le pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 1 000 personnes ou un avion. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils pourront contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indiquera les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire.

Sur le territoire national, le pass sanitaire sera un dispositif qui permettra l'accès à certaines activités de loisirs à l'ère du Covid-19, comme de se rendre dans un stade pour assister à un match de foot ou à un festival. La condition de son usage dans les lieux pour lequel il est requis est fixée à une jauge supérieure à 1 000 personnes. Les touristes étrangers, quant à eux, devront obligatoirement se munir de ce pass pour se rendre en France. Attention, l'utilisation du pass sanitaire ne permettra pas de se dispenser du port du masque ni de renoncer à exiger une ventilation suffisante des lieux clos.

En revanche, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les espaces ouverts et "circulants" ni dans les hébergements de vacances à l'exception des bateaux de croisière accueillant plus de 1000 passagers.

Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour se rendre au travail, dans un lieu d'enseignement, dans un lieu de vacances, à l'hôtel ou au camping, dans un service public, au restaurant, au supermarché, dans une grande surface, dans un marché, au théâtre, au cinéma, au musée, au zoo, dans un parc d'attraction, dans une bibliothèque, dans un établissement thermal, dans un lieu de culte. On fait le point sur les lieux où il sera requis, et à quelle date :

La mise en place de ce pass sanitaire est conditionnée à la réouverture des établissements culturels et sportifs concernés, programmée à la 3e étape du déconfinement, soit le mercredi 9 juin 2021 pour les salons et les foires, si la situation ne s'est pas dégradée d'ici là, et le mercredi 30 juin 2021 pour les lieux culturels et sportifs (arènes, stades, terrains etc) accueillant plus de 1 000 personnes en intérieur comme en extérieur.

Alors que l'application TousAntiCovid n'a jamais été rendu obligatoire, le pass sanitaire sera rendue obligatoire pour se rendre dans les établissements culturels ou de loisirs rassemblant plus de 1 000 personnes, et pour voyager en Europe. En ce qui concerne l'accès aux bureaux, bars, restaurants, musées et autres pratiques de la vie quotidienne, l'exécutif a décidé de se passer de ce pass sanitaire en misant sur "une couverture vaccinale satisfaisante de la population" pour les réouvertures. "Il ne faut pas empêcher les gens de vivre", avait alors expliqué Emmanuel Macron, à propos de l'utilisation de ce pass sanitaire.

Selon l'avis du Conseil scientifique remis aux autorités le 3 mai, le pass sanitaire sera "utilisé de manière temporaire et exceptionnelle". Dans la mesure où ce dispositif utilisera des "données personnelles relatives à l'état de santé, le pass sanitaire constitue un précédent dont il convient de limiter les effets en termes de durée et d'ampleur", estime le président du Conseil scientifique Professeur Jean-François Delfraissy.

"Début juin, on peut estimer qu'environ 25 à 30 millions des français auront reçu une première dose de vaccin (15 millions environ une vaccination complète). Par ailleurs, 20 à 25% de la population aura été infectée par le Covid-19 avec une grande hétérogénéité selon les régions, 35 à 40% en Ile-de-France mais seulement 10% dans la partie ouest ou sud-ouest de la France (2/3 de ces infections ont eu lieu depuis le 1 er octobre 2020)", estime le Conseil scientifique dans son dernier avis publié le 3 mai.

Le Sénat, qui a adopté le pass sanitaire dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 mai, a précisé que ce pass serait un dispositif provisoire qui n'existerait que jusqu'au 30 septembre 2021, au moment de la sortie de l'état d'urgence, sauf si le parlement vote sa prolongation.

Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, a expliqué sur BFM TV que le pass sanitaire ne s'appliquera pas aux enfants de moins de 11 ans. "En revanche, pour les ados, au-delà de 11 ans, le test est une modalité du pass sanitaire", a-t-il annoncé. Or, les mineurs ne seront majoritairement pas vaccinés "avant l'automne" (seuls les mineurs de 16 et 17 ans atteints de maladies graves peuvent actuellement se faire vacciner).

Le pass sanitaire des adolescents ne reposera donc majoritairement pas sur le certificat de vaccination mais "sur un test virologique négatif de moins de 48h et sous la responsabilité parentale", selon l'avis du Conseil scientifique. Les parents peuvent en effet sauvegarder les certificats de leurs enfants dans l'application mobile TousAntiCovid.

Le pass sanitaire ne concernera pas les enfants de moins de 11 anshttps://t.co/N9siDh2cR6 pic.twitter.com/6JLdbtpwbz — BFMTV (@BFMTV) May 11, 2021

Mais que pensent les Français de l'instauration d'un tel dispositif anti-Covid voulu par le gouvernement, dans le but d'éviter l'apparition de "cluster ou supercluster", selon les propos du ministre de la Santé ? Le 5 mai, un sondage réalisé par l'Institut Elabe pour BFMTV, sur un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, prouve que la majorité de la population française est favorable à ce nouveau dispositif anti-Covid. D'après ce sondage, 63% des Français sont favorables au pass sanitaire, dont 29% se disent "très favorables". En revanche, 37% de nos concitoyens y sont opposés, dont 22% "très opposés". Parmi les sondés, les Français âgés de plus de 50 ans seraient à 71% favorables, tandis que les jeunes paraissent plus partagés, avec 52% des 25-34 ans favorables.