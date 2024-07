Nouvelle lune du 6 juillet : un début de vacances sous tension pour deux signes du zodiaque

La nouvelle lune de ce samedi 6 juillet s'annonce complexe pour plusieurs signes qui verront les difficultés se dresser devant eux en ce début d'été. Découvrez quels signes font partie des malchanceux.

Le début du mois de juillet rime avec départ en vacances pour beaucoup d'entre nous. L'occasion de se ressourcer, de voyager et de profiter des plaisirs que nous réserve cette saison estivale. Mais cette période tant attendue pourrait être assombrie par un évènement astrologique majeur : la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Cette dernière aura lieu à 00h57 dans le signe du Cancer, un signe d'Eau caractérisé par sa tolérance et sa sociabilité. Si vous appartenez à ce signe, cette nouvelle lune signera une véritable libération vis-à-vis de certains souvenirs difficiles dont l'ombre plane au-dessus de vous depuis un certain temps. Il est temps de les laisser derrière vous même si vous devez pour cela accepter l'aide de vos proches.

Dans cette atmosphère de début de vacances, la nouvelle lune invite les signes Balance, Taureau, Lion, Verseau, Vierge et Poissons à se lancer en quête d'un nouveau départ ou encore à rechercher du réconfort. Si vous faites partie de l'un de ces signes, c'est le moment de prendre du temps pour vous, d'allumer des bougies ou encore de passer une journée entièrement dédiée à votre bien-être et votre épanouissement. Pourquoi ne pas tenter des expériences inédites ou vous donner la chance de faire de nouvelles rencontres ? Cela peut "être à la fois enrichissant et stimulant", conseille l'astrologue américaine Monisha Holmes dans le Cosmopolitan.

La nouvelle lune du 6 juillet aura lieu à 00h57 dans le signe du Cancer © dennisvdwater - stock.adobe.com

Pour deux signes du zodiaque, ces premiers jours de vacances seront éprouvants et mobiliseront beaucoup d'énergie. D'une part, les Béliers traverseront une période de tension surtout s'ils partent en vacances. Ayez des yeux partout et anticipez tous les imprévus pour ne pas être pris au dépourvu face aux évènements que vous ne maîtrisez pas. Par ailleurs, les Capricornes ne seront pas mieux lotis puisque la nouvelle lune risque d'exacerber les difficultés dans leur couple. Si vous comptez partir en voyage, réglez tous ces différends avant le départ et privilégiez la communication !

Enfin, cette nouvelle lune devrait apporter la sérénité pour quelques signes chanceux. Pour les Sagittaires, l'astrologue Amandine Arcs du Figaro Madame affirme : "une bonne fée semble s'être penchée sur les domaines de votre vie où la fluidité ne parvenait pas à trouver son chemin". Profitez donc de cette période de paix bien méritée ! Même son de cloche pour les Gémeaux puisque vous "semblez en parfaite harmonie avec vos décisions" rapporte l'astrologue. Enfin, les Scorpions pourraient voir leurs difficultés se transformer en tremplins vers la réussite.