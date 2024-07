Attaque sur les lignes SNCF : quels trains roulent quand même ce vendredi 26 juillet ?

Confrontée à une attaque d'ampleur nationale sur plusieurs de ses lignes, la SNCF fait face à une crise importante ce vendredi 26 juillet, ce qui cause l'annulation de nombreux trains et des retards importants. Quels trains circulent malgré tout ?

Confronté à des attaques sur son réseau dans la nuit de jeudi à vendredi, la SNCF fait face à une crise d'ampleur avec l'annulation ou le retard important de nombreux trains ce vendredi 26 juillet, à la veille du plus grand week-end de départ en vacances de l'été et à quelques heures de la cérémonine d'ouverture des JO 2024. Plusieurs incendies ont visé des noeufs ferroviaires stratégiques mais quelques lignes ont été épargnées. C'est le cas de la ligne TGV Sud-Est où un acte de malveillance a pu être déjoué selon une source du ministère des Transports, interrogé par Le Parisien.

Quelle est la situation sur les lignes TGV ?

Ligne TGV Nord : le trafic est interrompu entre Paris et Lille sur la ligne à très grande vitesse TGV et très fortement perturbé pour les autres trains. Pour les TGV et Ouigo qui circulent, "des retards significatifs et des modifications de parcours sont à prévoir". La reprise normale du trafic n'est pas prévue avant le lundi 29 juillet.

Ligne TGV Est : visée notamment sur l'échangeur de Pagny-sur-Moselle, la ligne du TGV Est voit son trafic très fortement perturbé et des retards significatifs à prévoir. Seule exception, les trains à destination de Reims et Châlons en Champagne ne sont pas touchés et circulent normalement.

Ligne TGV Sud-Est : trafic normal ce vendredi 26 juillet. Une source au ministère des Transports a confié au Parisien qu'un acte avait été déjoué dans la nuit.

Ligne TGV Ouest : Trafic très perturbé après une attaque ayant touché la ligne TGV Atlantique. Les dessertes Paris-Tours et Paris-Le Mans sont supprimées. La reprise normale des circulations n'est pas attendue avant le week-end et est estimée pour le lundi 29 juillet.

Quelle est la situation sur les TER et Intercités ?

Les lignes TER ne sont pas touchées et la circulation peut donc être normale sur toutes ses lignes, à l'exception des travaux estivaux prévus et affichés en gare. En revanche; on peut s'attendre à quelques perturbations et retards liés à des régulations de trafic inhabituelles. La SNCF explique que sur les lignes du Centre Val de Loire des trains "vont être détournés sur ligne classique avec des allongements de temps de parcours durant toute la journée. Des suppressions sont à prévoir aussi."