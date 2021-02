Musée et Covid : vers une ouverture anticipée ?

MUSEES et MONUMENTS - En cas de recul net de l'épidémie de Covid-19, les musées et monuments seraient les premiers établissements culturels à rouvrir leurs portes. Le ministère de la Culture souhaite un protocole sanitaire renforcé à leur réouverture.

[Mis à jour le 18 février 2021 à 18h46] Les musées et monuments, fermés depuis le 30 octobre dernier, "seront les premiers convoqués à la réouverture", a assuré lundi 8 février la ministre de la culture Roselyne Bachelot au cours d'une visioconférence en présence des présidents du Louvre et du Musée d'Orsay, du Mucem, du Musée des confluences et du Palais des Beaux-Arts de Lille. A condition bien sûr, qu'une "décrue" de l'épidémie de Covid-19 soit engagée en France. Le feu vert sera donné par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui pour l'heure, a annoncé en conférence de presse ce jeudi 18 février qu'"il ne serait pas raisonnable" de rouvrir les lieux fermés.

Si donc, pour le moment, aucune date de réouverture n'a été avancée, il faudra "une visibilité d'une quinzaine de jours" avait ajouté la ministre de la Culture. Autre prioritaire dans les réouvertures : "l'éducation artistique et culturelle", soit les conservatoires et les écoles de musique. En revanche, le gouvernement a indiqué que les salles de spectacle seraient les derniers dans la liste des établissements culturels à rouvrir, après les musées, monuments puis les cinémas, notamment les concerts debout. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire du jeudi 4 février, le Premier ministre Jean Castex l'avait déjà annoncé : "La ministre de la Culture Roselyne Bachelot travaille avec les professionnels à établir une distinction entre les établissements culturels recevant du public circulant, comme les musées, où on pourrait avoir une ouverture plus anticipée que pour les autres établissements".

Une réouverture des musées avec un protocole sanitaire durci

Le ministère de la culture envisage un nouveau protocole sanitaire, plus dur que précédemment, dans les musées. "Plusieurs choses ont été mises sur la table, comme l'inscription en amont des visites, les heures d'ouverture et de fermeture pour ne pas augmenter le flux des gens dans les transports, la création d'un référent Covid par établissement, la mise en valeur et l'incitation au téléchargement de l'application TousAntiCovid, la question des groupes scolaires, du week-end… ", a expliqué une proche de la ministre de la culture Roselyne Bachelot au Monde.

"On n'imagine pas rouvrir aux mêmes horaires qu'avant la pandémie, il faudra s'adapter avec le couvre-feu. Nous sommes prêts, nous avons un protocole sanitaire, la billetterie électronique pour contrôler les jauges, du gel, un circuit de circulation…", a expliqué le président du Musée du Louvre au Monde.

L'initiative du maire de Perpignan avortée

Par quatre arrêtés municipaux, le maire de Perpignan avait ouvert le 9 février dernier ses musées municipaux Rigaud, Casa Pairal, Puig et du Muséum d'histoire naturelle en respectant un protocole sanitaire très strict (avec une jauge de 10 m² par visiteur), de 11 heures à 17 heures, et s'était justifié ainsi auprès de l'AFP : "La culture est essentielle à la vie des Perpignanais comme de tous les Français, il est grand temps de rouvrir les lieux culturels, certains le disent, nous le faisons", en réaction à la prise de parole de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui avait déclaré sur BFMTV le 8 février que le réouverture des musées "peut être assez rapide" mais se ferait "quand nous aurons vraiment une décrue" de l'épidémie.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sur le décret gouvernemental du 29 octobre dernier, qui ordonne la fermeture au plan national des musées et lieux culturels, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'initiative du maire Louis Aliot en ordonnant la fermeture des quatre musées de la ville de Perpignan le lundi 15 février. Le tribunal, saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, a estimé que le maire de Perpignan n'avait pas le droit de "procéder lui-même" à la réouverture de ces musées, bravant les mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. "On n'est pas là pour ouvrir des salles de spectacle ou des théâtres mais quatre musées, la mairie est en mesure de déterminer ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas", s'était défendu à la barre l'élu RN (Rassemblement National), assurant que la municipalité n'avait "pas outrepassé" ses droits.