"Musées et Covid : quelles ouvertures le 19 mai ?"

MUSEE et MONUMENT - Alors que la date de réouverture des musées et des monuments de France a été annoncée pour ce mercredi 19 mai suivant le plan de déconfinement, les établissements culturels ne seront pas tous au rendez-vous et les réouvertures se feront au compte-gouttes. La liste.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 22h40] A la seconde étape du déconfinement ce mercredi 19 mai 2021, les musées et monuments de France, tout comme les salles de cinéma et de théâtre, vont pouvoir rouvrir leurs portes, avec un couvre-feu décalé à 21 heures. Ces établissements culturels devront toutefois respecter une jauge réduite, de 8 m² par visiteur. La plupart des visites se feront uniquement sur réservation.

Si de nombreux musées et monuments ont confirmé leur réouverture au mercredi 19 mai, dont de très grandes institutions, d'autres ont besoin de plus de temps : côté musées, les Grand et Petit Palais et la Fondation Louis Vuitton n'ont pas encore fait d'annonce. La Bourse de commerce ouvre quant à elle ses portes pour la première fois le 22 mai, tout comme le Palais de Tokyo. Le musée Carnavalet, après avoir fait peau neuve, rouvre ses portes le samedi 29 mai. Côté monuments, la tour Eiffel ne sera pas au rendez-vous.

Voici une liste non exhaustive des grandes institutions qui ont confirmé leur réouverture au mercredi 19 mai 2021, à Paris comme dans toute la France :

Musée du Louvre

Musée d'Orsay

Centre Pompidou

Muséum d'Histoire Naturelle

Musée de l'Orangerie

Château de Versailles

Arc de Triomphe

Musée Grévin

Musée de l'Homme

Fondation Giacometti

Fondation Cartier

Musée Marmottan-Monet

Maison Européenne de la Photographie (MEP)

Musée Guimet

Palais Galliera

Musée des Arts Décoratifs

Cité des Sciences et de l'Industrie

Musée du Luxembourg

Musée Picasso

Muséum de Toulouse

Musée des Confluences de Lyon

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon

Centre Pompidou de Metz

Mucem de Marseille

Palais des Beaux-Arts de Lille

Cité internationale de la tapisserie à Aubusson

Les musées et monuments peuvent rouvrir sans avoir recours au pass sanitaire, réservé seulement aux lieux et événements accueillant plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire serait envisagé pour se rendre dans une salle de spectacle de grande envergure, comme un stade, par exemple. À partir du 9 juin, les touristes auront quant à eux l'obligation de visiter les lieux culturels de France avec un pass sanitaire, déployé au niveau européen à la fin du mois de juin.