Un parc d'attractions dédié à l'univers de Dragon Ball va ouvrir ses portes et ce n'est pas au Japon

Un immense parc dédié à l'univers de l'iconique manga Dragon Ball verra le jour en plein désert...

Le 1er mars dernier, on apprenait le décès, à l'âge de 68 ans, d'Akira Toriyama, l'emblématique mangaka japonais à l'origine de Dragon Ball. Le manga débuté en 1984 qui suit la vie de Son Goku, jeune prodige des arts martiaux à la queue de singe, librement inspiré du conte traditionnel chinois La Pérégrination vers l'Ouest, est l'un des plus vendus au monde, à plus de 260 millions d'exemplaires.

Il a depuis été adapté en jeu vidéo et en séries animées : Dragon Ball et Dragon Ball Z, diffusées en France de 1988 à 1996 dans le Club Dorothée et aujourd'hui, on compte pas moins de 21 films d'animation et deux suites de séries : Dragon Ball GT et plus récemment Dragon Ball Super. Et si on vous disait que l'aventure ne s'arrêtait pas là ? Quelques semaines à peine après le décès d'Akira Toriyama, une annonce démentielle a agité les fans du monde entier.

Ce projet colossal, totalement fou et démesuré, est l'énième preuve que l'héritage culturel laissé par le créateur de Dragon Ball n'est pas voué à disparaître. Imaginez un immense parc d'attraction de 500 000 m² dédié à l'univers du manga, planté au beau milieu du désert, délimité en 7 zones comme les 7 boules de cristal légendaires du manga... Au centre du parc, le dragon sacré Shenron, immense, se dresse face à vous à plus de 70 mètres de haut, et abrite d'impressionnantes montagnes russes tourbillonnantes. Un premier trailer en images de synthèse du futur parc, qui sera construit à Qiddiya, à 40 kilomètres de la capitale Riyad entièrement dédiée aux loisirs en Arabie Saoudite, a été partagé à l'occasion de cette annonce folle du promoteur Qiddiya Investment Company :

Kaméhaméha ! Vous pénétrerez dans la reconstitution des lieux les plus emblématiques du manga tels que l'Île de la Tortue, la Capsule Corporation, la Kamé House ou encore, la Planète Beerus. Avec une trentaine de manèges et "cinq attractions révolutionnaires", mais aussi de nombreux hôtels thématiques et restaurants où vous pourrez déguster les plats de l'univers Dragon Ball, le parc à thème Dragon Ball sera le premier du genre dans le monde et espère exaucer le rêve de nombreux fans du manga culte d'expérimenter l'univers de Goku, Vegeta, Freezer, Boo, Bulma et tout le reste de la clique en réel !

Après le Ghibli Park ou le PokéPark au Japon, c'est dorénavant l'une des plus célèbres licences nippones qui vous en mettra plein les yeux. Attention, la date d'ouverture du parc n'a pas encore été annoncée, les fans de Dragon Ball vont devoir s'armer de patience...