Fini la queue, Disneyland Paris ouvre un nouveau spot pour un tête-à-tête avec les princesses

Une expérience pas comme les autres vous attend avec les princesses Disney dans un endroit inattendu à Disneyland Paris.

Dites adieu aux heures d'attente interminables pour un simple coucou royal ! Disneyland Paris s'apprête à offrir une nouvelle expérience de rêve pour rencontrer les princesses Disney. Cette révolution prendra place dans le second parc en transformation Disney Adventure World (connu jusqu'à présent sous le nom de Walt Disney Studios) et sera lancée en même temps que l'inauguration très attendue du land de La Reine des Neiges (World of Frozen), prévue pour le 29 mars 2026.

Actuellement, pour voir une princesse, il faut soit subir la course aux créneaux de la file d'attente virtuelle du Pavillon des Princesses de Fantasyland, soit dépenser une fortune au Disneyland Hotel sans même choisir qui l'on rencontre... Fini les mésaventures du premier parc, imaginez-vous confortablement installé autour d'une table, dans un cadre exceptionnel, en tête-à-tête avec vos héroïnes comme Mulan, Ariel de La Petite Sirène, Mérida dans Rebelle, Jasmine dans Aladdin, Belle de La Belle et la Bête ou encore Aurore de La Belle au Bois Dormant...

Le Regal View Restaurant & Lounge au Disney Adventure World, nouveau parc réinventé en mars 2026 à Disneyland Paris. © Disneyland Paris

Disney Adventure World s'imposera comme le nouveau QG des princesses avec un nouveau spot garanti sans stress. Ca se passera au Regal View Restaurant & Lounge, un nouveau restaurant avec service à table sur la future artère Adventure Way. "Ce lieu élégant accueillera les visiteurs pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, dans une atmosphère raffinée, décoré de grands rideaux brodés, de tapisseries florales, de délicates moulures en bois ainsi que d'impressionnantes fresques murales illustrant entre autres Blanche-Neige, Tiana ou encore Vaiana", explique le communiqué de presse du nouveau Disney Adventure World.

Ce nouveau restaurant sera la garantie d'une interaction privilégiée avec les princesses, loin des files d'attente stressantes et des rencontres aléatoires. Mais ce n'est pas tout ! Le communiqué du parc de Marne-la-Vallée nous promet une exclusivité de taille : "Certaines de ces princesses telles qu'Aurore et Ariel porteront de nouvelles tenues encore jamais vues à Disneyland Paris". Ce sera le vrai bon plan : un moment magique, serein et exclusif. Même si le prix du menu proposé n'est pas encore connu, nul doute qu'il faudra (encore) casser la tirelire !

Rencontre avec la princesse Mérida du film Rebelle au au Regal View Restaurant & Lounge. © Disneyland Paris

Cerise sur le gâteau, le restaurant disposera de tables exclusives avec vue panoramique sur Adventure Bay, le gigantesque lac central de Disney Adventure World : imaginez un dîner aux premières loges pour le nouveau spectacle nocturne, Disney Cascade of Lights ! Il faudra penser à réserver vite pour garantir ce spot de rêve...

Préparez-vous à déguster un dîner digne d'un conte de fées au The Regal View Restaurant & Lounge à partir du 29 mars 2026 après une journée riche en émotions après avoir croisé Anna, Elsa et peut-être même un Olaf robotisé dans le tout nouveau village d'Arendelle.