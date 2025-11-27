Les experts sont clairs : il faut baisser les stores à cette heure-là pour garder la chaleur

Baisser les stores des fenêtres à ce moment précis peut aider à réchauffer votre habitation.

Avec l'automne désormais bien installé, les températures ne cessent de baisser. La neige, premier signe de l'hiver, est déjà tombé dans plusieurs départements. Le moment est donc venu de ressortir les pulls bien chauds, et surtout, de rallumer le chauffage !

Qu'il soit électrique, à gaz ou à bois, le chauffage permet d'apporter de la chaleur par temps froid, et ainsi de profiter d'une soirée bien douillette. Mais malheureusement, la chaleur ne reste pas dans vos habitations. Selon l'ADEME, il y a cinq zones principales où la chaleur adore s'échapper : le toit, les murs, le plancher bas notamment. Et les vitrages aussi sont à l'origine de presque 15 % des pertes de chaleur dans un logement ! C'est énorme alors que les prix de l'électricité, du bois et du gaz ne cessent d'augmenter ces dernières années.

Heureusement, il y a pleins d'astuces pour garder cet chaleur, notamment une bien connue : fermer les rideaux et les stores de sa maison. Certains les baissent même dans la journée, mais il s'agirait en réalité d'une erreur contre-productive ! Selon plusieurs experts interrogés par le Daily Mail, cela empêcherait en effet votre intérieur de bénéficier d'une source naturelle de chaleur : la lumière du soleil. Laissez vos rideaux fermés en journée pourrait ainsi vous faire perdre de précieux degrés.

© arinahabich

Il existe un moment parfait pour fermer les rideaux et les stores. Des spécialistes, cités par des médias allemands comme Ludwigshafen 24, s'accordent à dire que l'heure idéal pour tirer les stores et rideaux de votre logement se situe entre 17h30 et 18h30. Soit directement en rentrant du travail ou de l'école !

Pourquoi ce créneau ? Tout simplement parce qu'à cette heure là, le soleil est déjà couché et l'air extérieur commence sérieusement à se rafraichir. En fermant tout juste après la nuit tombée, vous emprisonnez la chaleur accumulée par votre logement pendant la journée, et vous la retenez beaucoup plus longtemps dans la pièce. La chaleur accumulée par le chauffage va aussi être emprisonnée plus longtemps. Assez pour profiter d'une soirée bien douillette jusqu'au coucher.