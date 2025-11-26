Ces phrases entendues durant l'enfance pèsent lourd : elles brisent l'estime de soi à l'âge adulte

Certaines phrases peuvent avoir un impact très profond sur la psychologie des enfants et sur le développement de leur confiance en soi.

Bien que nous n'en ayons pas de véritable souvenir, les phrases entendues pendant notre enfance laissent souvent des traces indélébiles sur notre estime de nous-même. Sans que nous nous en rendions compte, les remarques, les compliments et les critiques entendus il y a parfois plusieurs dizaines d'années, contribuent à façonner notre personnalité tout au long de notre vie.

Certaines phrases négatives sont si marquantes qu'elles influencent encore grandement notre estime de nous-même à l'âge adulte. En famille, en réunion de travail ou au supermarché, nous entendons encore ces phrases résonner dans notre tête, ce qui nous empêche parfois d'avoir pleinement confiance en nous.

Selon l'American Institute of Training and Research (IAFI), les expressions les plus courantes de ce type sont "tu es stupide", "tu n'es pas capable" ou encore "tu ne fais rien de bien". Entendues à répétition pendant des années, ces phrases peuvent amener l'enfant à douter de ses capacités et à développer des complexes quant à son intelligence une fois adulte.

© Adobe Stock

Une étude menée par la Bangor University a d'ailleurs montré que les "critiques et humiliations verbales" entendues durant l'enfance ont des conséquences aussi lourdes que certains abus physiques sur la santé mentale des adultes. " Cela peut se manifester par des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression, une consommation d'alcool et de drogues, de la violence envers autrui et de graves problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires et le diabète", explique Kat Ford, chercheuse à la faculté des sciences et de la santé.

Heureusement, plusieurs études ont montré qu'il est possible de renverser la balance et de renforcer son estime de soi, même à l'âge adulte. Selon la Clinique de Santé Vivago au Canada, les affirmations positives quotidiennes peuvent jouer un grand rôle dans la construction de la confiance en soi. "Lorsque nous répétons des affirmations, le cerveau engage sa neuroplasticité, une capacité à reconfigurer. Ces déclarations positives deviennent des croyances profondément ancrées", indique la clinique. "Ce processus réduit les pensées négatives et renforce la confiance en soi, ce qui peut influencer divers aspects de la vie, de la croissance personnelle au succès professionnel."

Les psychologues canadiens recommandent ainsi de commencer chaque journée en énonçant des affirmations devant un miroir, d'écrire des affirmations dans un carnet comme forme d'auto-réflexion ou encore de placer des déclarations positives autour de votre espace de travail ou chez vous. Bien que ces petits exercices puissent avoir l'air inutiles, ils pourraient bien reconstruire votre estime de vous-même !