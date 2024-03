Cette maison colorée située à une heure de Paris abrite un univers décalé et enchanteur

Baptisé le "Moulin Jaune", ce refuge du clown Slava Polunin est une pépite cachée du patrimoine français.

Une demeure jaune sortie tout droit d'un conte de fée, recouverte de fresques enfantines réalisées par des artistes de rue brésiliens, des chaises suspendues à un cerisier japonais, une petite maison coréenne remplie de théières rapportées d'Asie dans un terrain de 4 hectares classé "jardin remarquable", un bassin d'eau en forme de lune, une balancelle entourée de rosiers, une roulotte colorée... Bienvenue dans l'univers du clown russe Slava Polunin, digne de l'univers d'Alice aux Pays des Merveilles.

Niché à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne (77) en région Île-de-France, le Moulin Jaune abrite un monde merveilleux et onirique qui offre une parenthèse enchantée à ses visiteurs, à moins d'une heure de la capitale. C'est dans cet écrin de verdure que le clown russe Slava Polunin, fondateur du Slava's Snowshow et de nombreux spectacles de rue, fait vivre depuis l'an 2 000 un laboratoire de créations à son image, où une cinquantaine d'artistes en tous genres résident durant plusieurs jours. Le Moulin Jaune est ainsi devenu le siège de "l'Académie des fous" qu'il préside, et sa devise en russe est gravée sur le chemin rouge qui serpente le long de la rivière du Grand Morin : "Ne grandis pas, c'est un piège".

"Le Moulin jaune symbolise un art de vivre qui mêle création, nature et vie quotidienne", explique Sara Lubtchansky, déléguée générale du Moulin Jaune, au Parisien. "Ici, on aime prendre son temps, faire la fête". Cette véritable bouffée d'air située à une quarantaine de kilomètres de Paris où l'artiste russe a mis en scène son univers décalé et coloré, peuplé d'objets insolites, permet ainsi de fuir la morosité et presque de suspendre le temps. "Les dix premières années on a vécu sans montre, sans horloge, sans miroir. Ici on ne vieillit pas, le temps est suspendu".

Ce spot unique, dont l'immense parc du domaine, une ode à l'enfance et à la liberté, a été classé "Patrimoine régional d'Île de France" en 2018, est à découvrir à travers des événements organisés les week-end sur son site internet officiel à partir du mois d'avril jusqu'à l'automne 2024, sur réservation obligatoire. Si la maison du Moulin Jaune n'est pas visitable car habitée par Slava la moitié de l'année, son jardin enchanteur est ouvert au public durant les événements. Promenade en rose, thé dansant, spectacles spéciales Jeux Olympiques de Paris, ce sera l'occasion d'en prendre plein la vue.