Ce site grandiose ouvre ses portes pour la première fois pour les Journées du Patrimoine

Ce monument emblématique de l'époque romaine ouvrira exceptionnellement ses portes gratuitement tout le week-end.

Durant les Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 octobre 2024, musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes aux visiteurs. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion, à l'image du Palais de l'Elysée, mais aussi des endroits extrêmement prestigieux qui ouvrent gratuitement.

A cette occasion, c'est un endroit grandiose, l'un des mieux conservé du monde romain, qui ouvre ses portes pour la première fois, en organisant une série de visites gratuites et thématiques au cours de ce week-end qui célèbre le patrimoine. Les Arènes de Nîmes, construites à la fin du 1er siècle après J.-C., étaient connues pour ses impressionnants combats de gladiateur et animaux sauvages sous les ovations du grand public, réparti selon leur rang social sur les 34 gradins (et qui ne se mélangeaient jamais en raison d'un ingénieux système d'accès aux gradins).

Cela fait 5 ans que ce monument phare de la ville occitane ne permettait pas une ouverture gratuite au public en raison de son calendrier chargé en festivités. Le cadre prestigieux de cet amphithéâtre de 133 mètres de long pour 101 mètres de large et d'une hauteur de 21 mètres propose aujourd'hui de nombreux événements, accueillant corridas, courses camarguaises, concerts, congrès et manifestations sportives.

Ce week-end, les visiteurs auront ainsi la possibilité d'explorer gratuitement les Arènes, soit de manière autonome, soit à travers des visites animées par des guides en costumes d'époque pour s'immerger complètement dans l'histoire romaine. Les visites guidées simples seront proposées entre 9h et 10h, entre 13h et 14h et entre 16h et 17h les deux jours. Des visites thématisées sont également proposées entre 11h et 12h autour des gladiateurs, intitulée "Panem et Circenses", et entre 15h et 16h autour de la vie quotidienne romaine, intitulée "Tous les chemins mènent à Nemausus".

En plus des Arènes, deux autres monuments romains emblématiques de la ville de Nîmes ouvriront gratuitement leurs portes à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine : la Maison Carrée et la Tour Magne. Là aussi, des visites guidées seront organisées, toutes les 15 minutes de 10h à 13h, puis de 14h à 18h pour la Maison Carrée et des visites libres sans guide seront proposées aux visiteurs pour la Tour Magne.