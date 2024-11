Un trésor médiéval se cache dans les murs de la cathédrale de Reims, trop de touristes passent à côté

Les archéologues ont révélé un trésor d'histoire enfoui dans la cathédrale de Reims.

La cathédrale de Reims est l'un des monuments préférés des Français. L'édifice impressionnant de 81 mètres de haut, chef-d'œuvre de l'art gothique, règne sur la ville depuis plus de 800 ans. Chaque année, 1,5 million de visiteurs s'y pressent pour admirer sa collection de milliers de statues et ses impressionnantes voûtes en croisée d'ogives. Les touristes du monde entier s'y rendent pour admirer les vitraux de Chagall, peu savent qu'il se cache pourtant dans ses entrailles, à un peu moins de deux mètres sous les pieds du visiteur, un trésor enfoui depuis le Haut Moyen Âge.

Cela a commencé en juin 1995, lorsque Walter Berry et Robert Neiss ont révélé, après trois ans de fouilles intensives, la face cachée de la cathédrale de Reims. En pénétrant sous le dallage de la nef centrale de la cathédrale, à 3 mètres de profondeur, par un escalier étroit difficile d'accès et à travers des souterrains jonchés de pierres, ils découvrent les vestiges d'un baptistère avec une cuve d'une dizaine de mètres de côté, sorte de piscine rectangulaire. Il se trouvait là depuis des siècles, autour de l'an 500, au beau milieu du système de chauffage de l'édifice.

La surprise fut grande lorsqu'en analysant des tessons de la première moitié du Ve siècle, les archéologues ont révélé l'emplacement exact du baptistère de Clovis, roi des francs de 482 à 511. "On devine clairement ce bassin dans lequel s'est immergé le roi des Francs à la fin du Ve siècle pour son baptême. Il devait descendre trois marches pour cette immersion partielle et puis il a été ensuite aspergé d'huile trois fois, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis partout autour de nous se trouvent des vestiges assez émouvants, gallo-romains d'une part, et d'autre part de l'église paléochrétienne qui a précédé la cathédrale de Reims" révèle à France Info Jocelyn Bouraly, administrateur pour le Centre des monuments nationaux du Palais du Tau.

Il s'agissait d'un baptistère luxueux comme en témoignent les fragments de mosaïque de couleurs bleues et vertes et les morceaux de marbre retrouvés tout autour, avec 2 303 figures sculptées et des dimensions impressionnantes de 6 650 mètres carrés et de 122 mètres de long...

Pour le moment, seuls quelques privilégiés, des archéologues et des historiens du monde entier, ont le privilège d'observer ce trésor d'histoire, au cours de fouilles régulières. Les visiteurs venus pour voir le baptistère de Clovis devront se contenter de se recueillir devant une simple dalle gravée posée au sol, dans la nef centrale, à la hauteur de la 5e travée de l'édifice qui porte l'inscription suivante : "Ici, Saint-Remi, baptisa Clovis, roi des Francs". Si le trésor n'est pas encore ouvert au public "pour le moment", l'historien Patrick Demouy, spécialiste du Moyen Âge et de la Cathédrale de Reims, a laissé sous-entendre à France Bleu, dans la série "Les mystères de la cathédrale de Reims", qu'il pourrait l'être un jour.