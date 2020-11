Fast-foods et confinement : McDo, Burger King... comment ça marche ?

MCDO et CONFINEMENT - Les fast-foods restent ouverts pendant le confinement mais uniquement pour la vente à emporter, la livraison ou le drive. Afin d'encourager les consommateurs à soutenir le secteur de la restauration, McDonald's conseille même d'aller chez Burger King.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 13h25] Malgré le reconfinement national en vigueur jusqu'au 1er décembre 2020 minimum, les fast-foods continuent d'assurer la vente à emporter, la livraison et le Drive, même s'il n'est pas possible de s'y restaurer sur place. En revanche, une attestation de déplacement est requise pour s'y rendre, en version papier ou numérique, en cochant la deuxième case du formulaire intitulée "Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile". En cas de non présentation de ce document, vous êtes passible d'une amende de 135 euros, qui peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et à 3 750 euros et 6 mois de prison avec sursis à la troisième effraction dans les 30 jours.

Si vous souhaitez vous rendre sur place pour la vente à emporter, sachez le nombre de clients est limité à l'intérieur du fast-food pour récupérer sa commande et que des règles sanitaires strictes anti-Covid sont appliquées comme la distanciation physique et, évidemment, le port du masque. "Un guide opérationnel visant à renforcer significativement les mesures sanitaires pour son personnel et ses clients" a été mis en place pour le personnel, a annoncé McDonald's.

Burger King invite à "commander chez McDo" par solidarité

Le géant du fast-food américain, connu pour ses jolis coups de com', a encore frappé, mais sur un ton beaucoup plus solennel que d'habitude. Alors que le confinement continue de fragiliser le secteur de la restauration rapide, Burger King appelle à commander, y compris chez son concurrent principal : McDonald's, dans une publicité qui figure en pleine page dans le Journal du dimanche :

Pour une fois, on ne rigole pas. pic.twitter.com/8xkNfxWZT0 — Burger King France (@BurgerKingFR) November 1, 2020

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"On n'aurait jamais pensé vous demander ça un jour. Tout comme on n'aurait jamais pensé vous encourager à commander chez KFC, Quick, O'Tacos, Domino's Pizza, Subway, Eat Sushi, Pizza Del Arte", a annoncé sur Twitter la "maison du Whopper", avant de poursuivre : "On n'aurait jamais pensé vous dire ça, mais aujourd'hui les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien. Donc si vous souhaitez les aider, continuez à vous régaler à la maison grâce à la livraison, en vente à emporter, et aussi au drive. Avec un Whopper, c'est mieux, mais si c'est un Big Mac, c'est déjà pas mal." On peut alors noter dans cet appel à la solidarité la petite touche d'humour habituelle qui ravive la flamme de la traditionnelle guerre d'ego entre les deux géants du fast-food...