Ticket restaurant 2022 : le plafond de 38 euros prolongé jusqu'au 30 juin

TICKET RESTAURANT. Le doublement du plafond du ticket restaurant, d'un montant de 38 euros maximum par jour, est prolongé jusqu'à fin juin 2022. Où les utiliser ? Les tickets restaurants 2021 sont-ils encore valides ? Tout savoir.

[Mis à jour le 23 février 2022 à 13h13] Ce mercredi 23 février 2022, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire a annoncé au micro de BFMTV-RMC que le montant journalier des tickets restaurants déplafonné à 38 euros est maintenu "jusqu'à fin juin". "Et ils pourront être utilisés les week-end, samedi et dimanche", a-t-il ajouté. Toutefois, cette prolongation accordée par le gouvernement sera "la dernière", a prévenu Bercy dans un communiqué de presse. "Ces modalités dérogatoires d'utilisation des titres-restaurants ont été initialement décidées en juin 2020 puis prolongées par deux fois en décembre 2020 et en août 2021" précise le communiqué.

Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) annonce que le plafond de la carte Ticket restaurant sera maintenu à 38 "jusqu'à fin juin" pic.twitter.com/q5veP4BKDj — BFMTV (@BFMTV) February 23, 2022

La prolongation de cette mesure s'avérait nécessaire puisqu'elle "répond au besoin de poursuivre le soutien au secteur de la restauration dont l'activité demeure perturbée par la pandémie et les mesures prises pour y faire face, en particulier au cours de ces dernières semaines", souligne le communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, faisant allusion aux contrôles éventuels du pass vaccinal effectués par les restaurateurs. "Je pense que nos amis restaurateurs le méritent bien", a conclu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur BFMTV-RMC.

Depuis le 12 juin 2020 déjà, le plafond d'utilisation quotidienne du ticket restaurant est passé de 19 euros à 38 euros maximum, une volonté du Premier ministre Edouard Philippe, concrétisée par un décret publié au Journal Officiel. Cette mesure venait en aide aux restaurateurs en prise à des difficultés économiques depuis la fermeture de leurs enseignes durant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie du coronavirus. Alors que cette mesure devait prendre fin le 31 décembre 2020, elle a été prolongée par deux fois, d'abord en décembre 2020 puis en août 2021 par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Avant le 12 juin 2020, seul un plafond de 19 euros des tickets restaurants était utilisable aussi bien dans les restaurants que dans les magasins alimentaires, hors dimanches et jours fériés. Où peut-on utiliser ce plafond de 38 euros ? Est-il valable tous les jours de la semaine ?

Fixé à 19 euros par jour auparavant, le plafond de paiement de votre titre restaurant est relevé à 38 euros par jour jusqu'au 30 juin 2022, afin de soutenir le secteur de la restauration, durablement touché par la crise du coronavirus. Le montant de 38 euros de votre titre restaurant ou carte ticket restaurant s'applique tous les jours de la semaine, dimanche compris, ainsi que les jours fériés, ce qui n'était pas le cas avant le 12 juin 2020, date initiale de la mesure prise à l'époque par le Premier ministre Edouard Philippe.

Le plafond de 38 euros du ticket restaurant n'est utilisable que dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons. Dans les magasins alimentaires et dans les grandes surfaces, le plafond est fixé à 19 euros, comme avant. De plus, s'il est possible d'utiliser son titre restaurant le dimanche et les jours fériés au restaurant, hôtel-restaurant ou dans un débit de boisson, il ne sera pas possible de le faire dans les magasins alimentaires et grandes surfaces. Pour ces commerces-là, l'utilisation de la carte reste limitée aux jours ouvrables, car il ne faut pas oublier que l'objectif de ce déplafonnement provisoire est "d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire", d'après le décret officiel.

Malgré la facilité d'usage du ticket restaurant, n'oubliez pas que, pour rappel, les restaurants et commerçants ne sont pas tous obligés d'accepter votre titre restaurant ! Avant de vous aventurer dans une enseigne, vérifiez qu'elle fait partie de la liste des restaurants qui l'accepte. Rendez-vous sur la plateforme Edenred, qui gère les tickets restaurants, et renseignez une adresse ou un lieu.

La fin de validité d'un ticket restaurant de l'année écoulée (2021) a lieu le 28 février 2022. "Les salariés ont la possibilité jusqu'au 15 mars prochain d'échanger auprès de leur employeur leurs titres-restaurant de l'année 2021 (dont la fin de validité est le 28 février 2022) contre des titres pour l'année 2022" précise le communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Les modalités d'usage du ticket restaurant ne changent pas pour les télétravailleurs, qui continuent de bénéficier des titres restaurants.