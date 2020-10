Restaurant et covid : les mesures sanitaires à Lille, Lyon, Paris et Marseille

RESTAURANT ET COVID. Si les bars ont fermé, les restaurants des métropoles de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Marseille et Saint-Étienne, en zone d'alerte maximale, restent ouverts suivant des mesures sanitaires renforcées durant 15 jours. Découvrez la liste du nouveau protocole pour faire face au coronavirus.

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 22h07] Les restaurants des métropoles de Lille, Lyon, Paris, Aix-Marseille, Grenoble, Saint-Étienne et de Guadeloupe, situés en zone d'alerte maximale, doivent respecter de nouvelles mesures sanitaires face au coronavirus. Les préfets de ces métropoles ont publié des arrêtés pour une durée de 15 jours, qui peuvent évoluer en fonction des données statistiques liées à la pandémie. Si les bars ont fermé leurs portes dans ces zones pendant deux semaines, les restaurants restent quant à eux ouverts à condition de respecter une nouvelle charte sanitaire anti-Covid bien plus stricte qu'avant.

Après Aix-Marseille et Paris, les métropoles de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne ont rejoint la zone "d'alerte maximale". Découvrez dans le détail protocole sanitaire appliqué dans les restaurants de ces métropoles (si ce protocole renforcé n'est pas respecté par les restaurateurs, le gouvernement peut fermer ces établissements en infraction) :

Affichage d'une jauge indiquant la capacité totale d'accueil

Paiement à table privilégié

Distance de sécurité d'1 mètre entre les tables

Tables limitées à 6 personnes maximum (enfants compris)

Recensement des coordonnées des clients au travers d'un "cahier de rappels" (explications plus bas)

Gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables

Interdiction de consommer debout à l'intérieur comme à l'extérieur

Respect de l'obligation du port du masque aussi bien par les professionnels que les clients sauf lors de la consommation des plats

Réservation préconisée afin d'éviter les attroupements

La maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police de la capitale Didier Lallement ont annoncé lundi 5 octobre 2020 les nouvelles mesures à adopter durant 15 jours dans les restaurants de Paris, des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94). Tous les bars à Paris et en petite couronne sont fermés durant cette période du mardi 6 octobre 2020 au lundi 19 octobre inclus. "Les restaurants - que l'on définit comme étant des établissements dont l'activité principale est la vente de repas - restent ouverts", a confirmé le préfet de police de Paris Didier Lallement.

Parmi les mesures de ce nouveau protocole, le paiement à table est recommandé afin d'éviter un déplacement supplémentaire du client, le nombre de convives à table passe de 10 à 6 maximum, le restaurant doit afficher sa capacité maximale à l'entrée, la distance entre les tables est réduite à 1 mètre minimum et le recensement des coordonnées des clients est demandé via un "cahier de rappels", afin de remonter le fil des cas contacts. "Par exemple, vous voyez, on sait que cette dame est venue chez nous à 12h30, là vous avez son numéro de téléphone, son nom, son prénom et son mail. Si on a un collaborateur qui est testé positif, eh bien on va rappeler le client en question dont le chef de rang s'est occupé de la table, pour le prévenir", résume Stéphane Manigold, propriétaire de plusieurs restaurants de la capitale, sur Europe 1.

Si les restaurateurs sont ainsi tenus de rédiger ce "cahier de rappels", la prise de température des clients à l'entrée n'est pas exigée. Mais certains restaurateurs fustigent en particulier ce carnet de rappel. "Ce cahier de rappel, c'est un sketch ! Nos clients n'auront pas envie d'être appelés et forcés à se faire tester s'ils étaient à l'autre bout de la salle de la personne positive au covid... Ils vont mettre des faux noms, ça ne servira à rien", a annoncé un restaurateur au Figaro.

Le client du restaurant se voit remplir un formulaire à l'arrivée. Il doit renseigner obligatoirement au moins ces deux informations : la date et heure de venue, et un moyen de contact. Ces données seront supprimées au bout de 2 à 4 semaines. Le restaurateurs peut refuser le client si ce dernier ne souhaite pas remplir le formulaire.

Le cahier de rappels permet de savoir quels clients sont venus au restaurant, avec leurs coordonnées : numéro de téléphone ou e-mail. Ce cahier de contacts permet aux clients du restaurant d'être prévenus par l'Assurance maladie en cas de détection d'un cas de Covid-19 dans l'établissement. Ce dispositif était déjà en vigueur en Belgique et dans plusieurs régions d'Allemagne.

Les restaurants peuvent rester ouverts "à leurs horaires habituels, sous réserve du respect du nouveau protocole sanitaire validé par le Haut conseil de santé publique (...) La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique restent interdits à compter de 22 heures."