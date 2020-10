Restaurant à Paris et Marseille : quelles nouvelles mesures sanitaires anti-Covid ?

Bien que les villes de Paris et de Marseille soient placées en zone d'alerte maximale, les restaurants ont l'autorisation de rester ouverts dès ce lundi 5 octobre 2020, mais en suivant des mesures sanitaires renforcées pendant 15 jours. On vous dit tout.

[Mis à jour le 5 octobre 2020 à 13h25] Le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures sanitaires pour les restaurants situés en zone d'alerte maximale face au coronavirus, dite "écarlate". Il s'agit des métropoles de Paris et des sa petite couronne, de Marseille-Aix et de la Guadeloupe. Si les bars vont devoir fermer leurs portes dans ces zones pendant deux semaines à compter du mardi 6 octobre 2020 au lundi 19 octobre inclus, les restaurants auront quant à eux l'autorisation de rester ouverts mais à condition de respecter une nouvelle charte sanitaire anti-Covid bien plus stricte qu'avant.

Parmi les mesures avancées, le paiement à table sera obligatoire afin d'éviter un déplacement supplémentaire du client, le nombre de convives à table devrait passer de 10 à 6 ou 8 maximum selon la ville, le restaurant devra afficher sa capacité maximale, la distance entre les tables pourrait être réduite selon les villes, et le recensement des coordonnées des clients sera demandé afin de remonter le fil des cas contacts. "Par exemple, vous voyez, on sait que cette dame est venue chez nous à 12h30, là vous avez son numéro de téléphone, son nom, son prénom et son mail. Si on a un collaborateur qui est testé positif, eh bien on va rappeler le client en question dont le chef de rang s'est occupé de la table, pour le prévenir", résume Stéphane Manigold, propriétaire de plusieurs restaurants, sur Europe 1. Si les restaurateurs sont ainsi tenus de rédiger "un cahier de rappels", la prise de température des clients à l'entrée n'est pas exigée.

Mais au-delà de ces mesures énoncées pour l'ensemble des restaurants placés en zone d'alerte maximale, si les restaurants parisiens vont éviter la fermeture administrative, les restaurants des villes de Marseille et d'Aix-en-Provence devraient fermer leurs portes à 22 heures. Retrouvez toutes les informations que l'on sait déjà pour chaque métropole, dans le détail ci-dessous.

La ville de Paris étant rentrée en zone "d'alerte maximale" ce week-end, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police de la capitale Didier Lallement ont annoncé ce lundi les nouvelles mesures à adopter durant 15 jours dans les restaurants de la capitale et de sa petite couronne. "A compter de demain, tous les bars à Paris et en petite couronne devront être fermés. Les restaurants - que l'on définit comme étant des établissements dont l'activité principale est la vente de repas - resteront ouverts", confirme le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Voici ce que l'on sait déjà du protocole sanitaire à appliquer dans les restaurants du mardi 6 octobre au lundi 19 octobre inclus :

Les restaurants pourront rester ouverts "à leurs horaires habituels, sous réserve du respect d'un nouveau protocole sanitaire validé par le Haut conseil de santé publique (...) La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique restent interdits à compter de 22 heures."

Dès ce lundi 5 octobre 2020, les restaurants de Marseille et d'Aix-en-Provence peuvent rouvrir leurs portes. Mais là encore, "seuls les restaurants et établissements assimilés (qui disposent d'une cuisine) peuvent ouvrir". Un arrêté préfectoral devrait être publié par le préfet de Région et des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand ce lundi, précisant les conditions de réouverture.

Parmi les conditions évoquées par l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) des Bouches-du-Rhône, la distance de 1,5 mètre entre chaque table et la fermeture à 22 heures sera demandée, et les restaurateurs devront recenser leurs clients pour les contacter en cas de besoin via un "cahier de rappel". "Cet arrêté sera pris pour 15 jours et évoluera en fonction des données statistiques liées à la pandémie", a expliqué le président de l'Umih.

Pour les cafés, si la situation reste inchangée pour le moment, des négociations vont se poursuivre dans la semaine. "Pour nos amis cafetiers, il sera possible d'ouvrir sous certaines conditions qui ne sont pas précisées à cet instant, mais que l'arrêté précisera (notamment consommations debout interdites). Nous sommes dans l'attente de précisions", a indiqué Bernard Marty, président de l'Umih.