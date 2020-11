"Restaurants et bars : pas de réouverture pour les fêtes, la profession se mobilise"

RESTAURANT ET CONFINEMENT - Alors que les commerces non essentiels devraient rouvrir leurs portes samedi 28 novembre, les bars et restaurants doivent rester fermés jusqu'au 15 janvier 2021 minimum. L'UMIH, principal syndicat des restaurateurs et barmen, souhaite la réouverture des bars et restaurants au même moment, et appelle à une mobilisation de la profession.

[Mis à jour le 20 novembre 2020 à 17h53] Les commerces non essentiels devraient rouvrir samedi 28 novembre 2020, suite à une demande conjointe des commerçants et du ministre de l'Economie Bruno Le Maire de reporter le Black Friday au 4 décembre "sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là". Mais tout espoir a été écarté concernant une réouverture des bars et restaurants au mois de décembre, pour les fêtes de Noël et du Nouvel An... L'allègement du confinement, qui sera annoncé mardi 24 novembre à 20 heures au cours d'une allocution du Président de la République au JT, ne concernera "pas les bars ni les restaurants ni les salles de sport où les risques de contamination sont par nature plus élevés" avait précisé au préalable le Premier ministre Jean Castex le 12 novembre.

Face à cette annonce, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), principal syndicat des restaurateurs, barmen et hôteliers au niveau national, sort les crocs : "si les annonces d'Emmanuel Macron, mardi 24 novembre prochain ne correspondent pas à nos attentes, nous appellerons tous les restaurateurs, barmans, cafetiers et gérants de discothèques à rouvrir leurs établissements en même temps que les petits commerces. Nous savons que nous serons suivis", a annoncé Hervé Montoyo, le président de la branche restauration au sein de l'UMIH 66, au journal L'Indépendant.

Une manifestation prévue à Marseille le 26 novembre

L'UMIH des Pyrénées-Orientales (UMIH 66), associée à ses homologues des régions PACA et Corse, organisent par ailleurs une manifestation jeudi 26 novembre à Marseille : "Nous appelons tous les restaurateurs, barmans, grossistes, fournisseurs, producteurs de tout le département mais aussi d'Occitanie et d'Aquitaine à se joindre à nous. Nous prévoyons des bus pour nous rendre jusqu'à Marseille", a précisé Hervé Montoyo au journal quotidien régional français.

"Nous n'en pouvons plus. Nous ne sommes pas écoutés. Nous en sommes à 130 jours de fermeture administrative depuis le début de l'année. Et ne croyez pas que nous vidons les caisses de l'Etat, car nous ne sommes pas aidés. Nous allons vers des milliers de faillites", s'indigne Brice Sannac, membre du bureau de l'UMIH 66 auprès de L'Indépendant.

A quelle date les restaurateurs peuvent-il espérer rouvrir ?

Selon les dernières informations du Point, une source proche du dossier en contact direct avec Bercy aurait confié au magazine d'actualité hebdomadaire que "la réouverture des établissements de restauration n'interviendrait pas avant le 15 janvier, voire le 1er février 2021". Si le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que les restaurants soient ouverts d'ici début février, ce mardi, sur France 2, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que "des perspectives" seront données aux restaurateurs "au début du mois de décembre", mais il n'y a pour l'instant "pas de décision prise sur le calendrier".

Les restaurants, bistrots, brasseries, bars et cafés vont-ils survivre, malgré les aides financières évoquées par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire (chômage partiel, PGE, fond de solidarité, aide au loyer...) ? Ce nouveau coup de massue pourrait entraîner la fermeture de nombreux restaurants dans l'Hexagone. Pour rappel, les restaurants et bars ont été fermés pendant 3 mois au printemps 2020 lors du premier épisode du confinement, puis ont dû faire face au couvre-feu à 21 heures cet automne et se retrouvent désormais fermés depuis le 30 octobre...

Malgré le confinement, les restaurants assurant la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile restent ouverts pour préparer les commandes et assurer le retrait des commandes par les clients (autrement dit, le click & collect). Uniquement dans la capitale, les fermetures des restaurants à emporter sont avancées à 22 heures en raison des attroupements qui avaient été constatés dans les rues de Paris près de ces établissements.

L'ensemble du secteur de la restauration déplore "une mise à mort"

Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales, avait aussitôt réagi auprès de L'Indépendant après l'allocution d'Emmanuel Macron au JT de 20 heures, sur l'entrée en vigueur du confinement. "C'est la mort lente de nos commerces", avait-il martelé, très en colère, "si nous gérions nos entreprises comme le fait l'Etat, cela ferait longtemps que nous aurions mis la clef sous la porte (...) Comment allons-nous nous en sortir ? On nous parle de quelques semaines, mais qu'en sera-t-il vraiment ? Et si cela dure ? Encore une fois, je le répète, ces décisions pourront engendrer la mort de nos entreprises."

Le cri de détresse de Philippe Etchebest

Et il n'était pas le seul à souligner une incompréhension, suite aux efforts qu'avaient fait tous les restaurants français placés sous couvre-feu et/ou avec un protocole sanitaire renforcé obligatoire. À Bordeaux, le chef étoilé Philippe Etchebest propriétaire du restaurant Le Quatrième Mur n'avait pas tardé à réagir lui aussi, sous le choc : "On a tout fait, comme de bons élèves. On a fait tout ce qu'on nous a demandé, pour arriver à quoi ? À une fermeture, c'est génial... (...) C'est très injuste pour ceux qui font leur travail correctement et font tout pour que les gestes barrières soient appliqués. C'est une injustice totale. Vous vous rendez compte tout ce que cela a demandé comme investissement ? Comme effort ?", avait-il grondé sur LCI.

@Chef_Etchebest : "On ne fait que ça, espérer. On nous écoute mais on ne nous entend pas, on ne nous a pas entendus [...] Au-delà de la faillite financière, c'est la faillite morale qui va être terrible."



#Macron20H sur #La26

Le live > https://t.co/7Mc97fD9CD pic.twitter.com/jlOVjbTsqg — LCI (@LCI) October 28, 2020

"On ne nous a pas entendus. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça va être des milliers d'emplois qui vont être perdus. Ca va être des centaines et des centaines d'entreprises qui vont fermer. Et au-delà de la faillite financière, il y a la faillite morale qui va être terrible pour les familles. Ce sont 2 millions d'emplois que nous générons aujourd'hui, vous vous rendez-compte, c'est colossal", avait martelé Philippe Etchebest sur LCI. "Mais je le répète une fois de plus : la santé est importante mais il faut trouver une solution, il faut trouver le bon équilibre dans tout ça."

Sur la page Facebook du restaurant gastronomique Le Belle Rive à Angers, on y trouve le témoignage poignant de la femme du chef de l'établissement, en date du 9 novembre, qui résume bien la détresse dans laquelle se trouve actuellement la profession :