Uber Eats Top Chef : comment commander votre menu ?

Alors que la saison 12 de Top Chef bat son plein, le service de livraison de plats cuisinés Uber Eats propose chaque mercredi, dans 8 villes françaises, de commander les plats des candidats de l'émission culinaire sur M6. Jusqu'au 28 avril, vous pouvez commander le menu des vainqueurs de "La Guerre des Restos".

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 13h42] Uber Eats, en partenariat avec Top Chef, régale vos papilles ! Chaque semaine, le service de livraison propose les plats cuisinés durant l'émission culinaire emblématique. Jusqu'au 28 avril 2021, le menu "Nomade" proposé par les gagnants de "La Guerre des Restos", Mohamed Cheikh et Matthias Marc, est disponible en livraison sur Uber Eats, à Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Nantes et à Toulouse.

Matthias Marc et Mohamed Cheikh de Top Chef Saison 12, ont remporté "La Guerre des Restos". © Uber Eats / Top Chef

Le menu Nomade de Mohamed Cheikh et Matthias Marc, au prix de 35 euros, est composé comme suit :

Maquereau à la flamme accompagné de son concombre grillé et de son yaourt iodé avec une touche d'huile végétale (entrée au prix de 10 euros),

Entrée du menu Nomade. © Uber Eats / Top Chef

Épaule d'agneau finement découpée et confite, avec douceur au jus, accompagnée de son lit de pois chiche coriandre et chorba (plat au prix de 18 euros),

Uber Eats / Top Chef © Plat du menu Nomade.

Dessert à la fleur d'oranger servi avec ses agrumes minutieusement brûlés et son sponge cake pistache (dessert au prix de 8 euros).

Dessert du menu Nomade. © Uber Eats / Top Chef

Le menu Nomade est disponible depuis l'application Uber Eats (disponible sur Android ou iPhone) à condition d'être localisé dans le rayon de livraison d'un restaurant participant. Si c'est le cas, une bannière dédiée à l'opération sera visible à l'écran. Vous pouvez également taper "Nomade" dans la barre de recherche de l'application. Attention, le menu est disponible en quantité limitée, seulement jusqu'au 28 avril !

A Paris, ce sont les chefs Mohamed Cheikh et Matthias Marc en personne qui proposent la livraison de 200 menus par jour depuis le restaurant éphémère Nomade. Dans les 7 autres villes de Province, ce sont des chefs partenaires suivants qui proposent 100 menus Nomade par jour :

Felix Clerc à Bordeaux (Symbiose)

Marc Descendre à Lille (Cocottes de Chefs)

Grégory Cuilleron à Lyon (Cinq mains)

Jaouad Chergui à Marseille (Nul Part Ailleurs)

Bruno Duclos à Montpellier (Le Sheri's)

Bastien Louvel à Nantes (The Frenchie)

Simon Carlier à Toulouse (Solides)

Tous les mercredis jusqu'au 9 juin 2021, il est également possible de commander sur l'application Uber Eats une boîte noire dans les restaurants d'anciens candidats de Top Chef. Au total, 14 chefs, dont le dernier gagnant de l'émission David Gallienne, participent à l'opération, proposant chaque mercredi un plat différent composé de 5 ingrédients secrets, pour la somme de 18 euros.

Une fois livrée, dégustez votre boîte noire à l'aveugle pour deviner les 5 ingrédients secrets. Tweetez ensuite les ingrédients avec les hashtags #LaBoiteNoireUberEats et @ubereats_fr. Si vous avez du mal à trouver, des indices sont disséminés sur le compte Twitter @ubereats_fr. Un gagnant est tiré au sort chaque mercredi, et remporte 20 euros à dépenser sur la plateforme Uber Eats.

Découvrez ci-dessous la liste des restaurants des 14 chefs participants :