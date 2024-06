Jaune, rouge ou vert, quel poivron choisir ? L'un des trois est le préféré des chefs

Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, la couleur des poivrons peut avoir un vrai rôle dans votre cuisine.

C'est le début de la saison des poivrons, l'un des légumes les plus appréciés. Bonne nouvelle, choisir l'un ou l'autre ne change généralement rien au prix, le plus souvent identique entre poivron jaune, rouge et vert, ce qui permet de préparer des plats visuellement attirants et colorés. Qui n'a jamais craqué devant une assiette tex-mex de fajitas colorés et sentant bon les épices ? Si les poivrons rouges, jaunes et verts diffèrent légèrement en termes de goût mais l'un d'entre eux a tout de même un avantage certain qui en fait le préféré de nombreux gastronomes.

Rappelons tout d'abord que tous les poivrons sont initialement verts… lorsqu'ils n'ont pas encore atteint leur maturité. Selon les variétés, ils prennent ensuite une teinte jaune, rouge, orange ou demeurent verts ! Le poivron rouge, le plus apprécié et le plus répandu, a un petit avantage : un goût visiblement plus sucré. Et il ne s'agit pas d'une simple impression ou d'un mythe.

Des études ont effectivement démontré que sa teneur en sucre peut atteindre 6,4 grammes pour 100 grammes de poivrons. À l'opposé, le poivron vert est souvent jugé plus amer par de nombreux consommateurs. Cette perception est fondée, sa concentration en sucres étant deux fois moindre. Selon les recettes, vous pouvez donc alterner entre ces deux variétés afin de moduler la saveur et le goût de vos plats.

Les chefs cuisiniers ont bien saisi cet enjeu. Plus doux et sucré, le poivron rouge est fréquemment utilisé pour élaborer des condiments, sauces, coulis ou accompagnements destinés à sublimer viandes ou poissons. C'est le petit secret des chefs pour rehausser une assiette gastronomique. Mais ce n'est pas tout ! Le poivron rouge possède un autre atout, sa teneur en vitamine C étant supérieure. Si le poivron en regorge, c'est bien le rouge qui l'emporte avec 140 milligrammes de vitamine C contre 115 pour le poivron vert, déjà bien pourvu en la matière.

Vous préférez le goût du poivron vert ? Sachez qu'il est optimal pour réaliser des légumes farcis, sa chair plus ferme résistant mieux à une cuisson à haute température. C'est également pour cette raison que les chefs aiment l'employer dans leurs ratatouilles, tians de légumes ou gratins. Enfin, le poivron jaune sera idéal en salade, simplement arrosé d'un filet d'huile d'olive.

Une dernière information surprenante à glisser lors de votre prochaine pause-café ou d'un repas en famille : ne qualifiez jamais le poivron de légume ! Appartenant à la famille des solanacées, tout comme le piment, il est en réalité catégorisé comme… un fruit.