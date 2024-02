Chandeleur : une recette de crêpe simple en 10 minutes sans repos

Ce vendredi 2 février 2024 est fêtée la Chandeleur. Vous n'avez que très peu de temps devant vous pour organiser une crêpe party ? Pas de problème, cette recette de pâte à crêpes sans repos ne vous prendra que 10 minutes de votre temps.

Pour les gourmands, petits et grands, c'est incontestablement l'une des dates du calendrier à cocher. Mais comment préparer des crêpes en toute hâte quand la Chandeleur, fête traditionnelle autour des crêpes, se tient ce vendredi 2 février ? Le Journal des Femmes propose une recette très simple qui se réalise en 10 minutes seulement et ne requiert aucun repos de la pâte à crêpe. Son secret réside dans la quantité des œufs ! Alors si vous avez envie de célébrer la Chandeleur comme il se doit mais que vous manquez de temps, voici LA recette de crêpes simple et rapide qui a reçu de nombreux avis positifs (les ingrédients sont pour 4 personnes) :

Mélanger 250 grammes de farine dans un saladier avec une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre.

Faire un puits au milieu et versez-y 4 œufs.

Mélanger doucement jusqu'à ce que la mixture devienne épaisse.

Ajouter un demi litre de lait froid petit à petit puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit fluide.

Ajouter 50 grammes de beurre fondu refroidi puis mélanger le tout.

Cuire une petite louche de la pâte à crêpe obtenue dans une poêle chaude (légèrement huilée si pas anti-adhésive)

Retourner la crêpe quand elle brunie et laisser cuire une minute.

Répéter jusqu'à épuisement de la pâte.

Arriverez-vous à retourner votre crêpe d'un seul geste du poignet ? Pour certains, ce geste peut prédire la bonne santé de leurs finances pour l'année à venir. Pour cela, cette tradition de la Chandeleur veut que l'on mette une pièce de monnaie dans sa poche, et que l'on retourne ensuite la crêpe, sans la toucher. Si la crêpe retombe à plat, sans se plier dans la poêle, vous pouvez vous attendre à une année "grasse". Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours au moins vous consoler en mangeant votre crêpe ! Si vous souhaitez moduler la recette en fonction du nombre de personnes, consulter la fiche recette du Journal des Femmes.