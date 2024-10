Oubliez les cauchemars de la cantine, cette recette va vous faire aimer les choux de Bruxelles !

Et si on vous disait que les choux de Bruxelles n'ont jamais été aussi gourmands ?

Le chou de Bruxelles a traumatisé des générations d'enfants. Qui n'a pas ce souvenir malheureux des choux de Bruxelles servis bouillis dans l'assiette à la cantine, au goût amer et à l'odeur âcre ? Le plus mal-aimé des légumes présente pourtant d'énormes bénéfices pour la santé. Ce légume est bourré de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'antioxydants puissants. Par ailleurs, sa consommation régulière est particulièrement bénéfique pour prévenir certains cancers ainsi que les maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes âgées. Pour couronner le tout, composé à 90% d'eau, il a une très faible valeur énergétique ! Et si on vous disait qu'il est possible de le sublimer comme jamais ?

Pour transformer ce petit choux mal-aimé en véritable gourmandise, on le revisite à la poêle dans un corps gras. Revenu quelques minutes à la poêle à feu fort, dans un peu d'huile d'olive ou de beurre, sa coloration légèrement caramélisée lui conférera des notes un peu sucrées.

Dans son émission Petits plats en équilibre, le chroniqueur culinaire français Laurent Mariotte met en avant un plat de choux de Bruxelles aux saveurs italiennes, simple comme bonjour. Seuls trois ingrédients suffisent : le crucifère en question, du parmesan et du citron ! Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, vous aurez besoin d'1 kilo de choux de Bruxelles, d'un citron jaune, d'un bloc de parmesan entier ou en copeaux et bien sûr, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Suivez la recette étape par étape :

Tailler les choux de Bruxelles en retirant pied et feuilles abîmées

Rincer à l'eau claire

Couper en deux

Blanchir à l'eau bouillante salée pendant 2 minutes

Stopper la cuisson rapidement en plongeant les choux de Bruxelles dans de l'eau glacée pour maintenir la couleur du choux vert.

Sécher dans un linge propre pour adoucir le goût du légume.

Faire revenir sur toutes les faces dans une poêle avec de l'huile d'olive.

Saler et poivrer puis ajouter un zeste et le jus du citron jaune dans la préparation.

Bien mélanger et ajouter des copeaux de parmesan. C'est prêt ! Il faut le laver tous les jours et personne ne le fait - C'est pourtant l'endroit le plus sale de la cuisine Peut-on dépasser un tracteur sur une ligne blanche ? Il n'y a qu'une seule réponse



Le chou de Bruxelles se marie aussi très bien avec une sauce au lard fumé et miel ou une sauce carbonara avec un jaune d'œuf et du pecorino. Vous l'aurez bien compris, ces recettes inventives sont pourtant très simples à réaliser et redonnent au chou de Bruxelles, crucifère aux bienfaits insoupçonnés, ses lettres de noblesse.