Juteuses et parfumées, ces variétés de tomates sont les meilleures pour vos salades d'été

Choisissez ces cinq variétés de tomates pour une salade estivale juteuse et parfumée !

Rafraîchissante à souhait, la tomate, on l'aime bien juteuse et parfumé ! Ce savoureux produit du potager est la star des salades, surtout quand arrivent les beaux jours. Au moment de choisir sa tomate, difficile de s'y retrouver. Ce fruit est si populaire qu'il en existe d'innombrables variétés. Comment trouver celle qui se mariera le mieux à votre salade ? Quelques astuces et particularités sont à connaître.

Lorsque l'on opte pour une préparation de tomates crues en salade, on privilégie celles aux couleurs vives. L'alliée incontestée de vos salades d'été, c'est la cœur de bœuf. Cultivée en France, elle est originaire à la base d'Amérique du Sud. Cette variété de tomates imposante est reconnaissable à sa forme de cœur et sa couleur bien rouge. Sa chair est charnue et sucrée, riche en vitamines C, et généralement bien parfumée. Tout aussi grosse, la tomate Ananas de couleur jaune orangé offre une chair juteuse et très parfumée. A la découpe, elle ressemble à une tranche d'ananas... D'où son nom ! De quoi séduire les enfants. La Noire de Crimée, un gros fruit côtelé légèrement aplati de couleur pourpre foncé, fait aussi partie des meilleures tomates à consommer en salade grâce à sa chaire dense, juteuse et sucrée, sans aucune acidité.

La tomate coeur de boeuf est reconnaissable à sa forme en coeur. © DGFOTO - stock.adobe.com

Place ensuite aux tomates plus petites. La tomate Green Zebra, qui doit son nom à peau jaune orangée et zébrée de vert, se classe parmi les meilleures variétés en salade. Sa chair juteuse, douce et très légèrement acidulée s'associe parfaitement à une salade colorée qui joue sur le sucré-salé. Enfin, l'Osu Blue, petite tomate ronde de couleur naturellement bleue, est une variété plus rare. Sa chair très juteuse et sucrée est un véritable délice en salade. Evidemment, si vous ne trouvez pas ces deux variétés de petites tomates au supermarché, les tomates cerise ou les tomates cocktail en grappe feront aussi l'affaire et séduiront les plus petits.