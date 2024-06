Voici ce qu'il faut manger pour prévenir l'apparition des cheveux blancs

Selon les experts, ces aliments permettent de retarder l'apparition du redoutable cheveu blanc.

Redoutés par de nombreuses personnes pour des raisons inesthétiques, les cheveux blancs surviennent généralement passée la trentaine. Le blanchissement des cheveux est un processus naturel qui fait partie du cycle de la vie, dû à l'épuisement du stock de mélanocytes, ces cellules qui produisent la mélanine à l'origine de la production de pigments capillaires. Chez certains pour qui le phénomène survient beaucoup trop tôt, en dehors du regrettable patrimoine génétique, le stress oxydatif serait en cause, lié souvent à des carences en vitamines. S'il est inévitable d'éradiquer le phénomène du blanchissement des cheveux, il est possible de le retarder grâce à la consommation de vitamines qui se trouvent naturellement dans des aliments bien spécifiques.

Ces aliments ont le pouvoir de combler les carences qui engendrent le stress oxydatif responsable du blanchissement des cheveux. La trichologiste Madeleine Preston, une experte de la fibre capillaire interrogée par le Cosmopolitan US, préconise "un cocktail d'oméga 3 et de cuivre" pour favoriser la pigmentation de la fibre capillaire. Une quantité suffisante de cuivre participe en effet à la synthèse de mélanine, permettant ainsi de maintenir la couleur de votre cheveu, et l'oméga 3 stimule la production de cheveux sains et résistants. On privilégiera donc une alimentation à base de fruits à coque, de fruits de mer, de foie et abats, de levure de bière, de lin et de cacao.

Vous reprendrez bien un peu de foie de veau cuit ? © SOLLUB - stock.adobe.com

Selon le site médical Doctissimo, le foie de veau cuit serait l'aliment le plus riche en cuivre (20,1 milligrammes de cuivre pour 100 grammes). Vient ensuite le foie d'agneau cuit (8,5 mg), la levure de bière (5,3 mg), le foie de génisse cuit (3,5 mg), le cacao en poudre non sucré (2,7 mg), la noix de cajou (2 mg), le bigorneau cuit (1,7 mg), la noisette (1,6 mg), le crabe ou le tourteau cuits et l'huître crue (1,5 mg), le chocolat noir à 70% de cacao (1,4 mg), le bulot cuit (1,3 mg), l'amande, la pistache, la noix ou la noix de Pécan (1,2 mg). Il est à noter, comme le précise le site, que "chez le sportif, l'apport en cuivre doit être majoré de 0,5 à 1 mg par jour, de façon à compenser les pertes dans la sueur".

Du côté des Oméga 3, on privilégiera les huiles de lin qui s'utilisent en salade ou l'huile de colza qui convient aux assaisonnements ou à la poêle. Deux cuillères à soupe quotidiennes de ces aliments vous procureront l'apport conseillé de 2 grammes. Autrement, une quinzaine de noix fournira la totalité de l'apport quotidien conseillé. Enfin, les aliments en provenance de la mer comme les sardines, les maquereaux, les anchois ou harengs en conserve ou encore, les compléments alimentaires à base d'huile de poisson comme le foie de morue sont pratiques et ont de très bonnes teneurs en Oméga 3.